Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу – и все мои зависимости уходили. Я был счастлив»

Гаэль Какута вспомнил, как вера помогла ему избавиться от зависимостей.

34-летний футболист ранее говорил , что после смерти мамы получил предложение из Ирана, и что-то его подтолкнуло туда отправиться. По его мнению, это был Святой Дух.

«По дороге в Иран я задавал себе вопросы: футбольный сезон прошел неплохо – почему я еду туда? Полгода назад меня хотели большие клубы. Но я ехал в место, которое совсем не знал.

Как я сказал, Святой Дух вел меня. Сначала это было непонятно, но я давал пространство Иисусу – и все мои зависимости уходили. У меня нет слов, но вы меня поймете – они просто исчезали. Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии, принимал снюс.

Но потом я начал читать Библию, позволил Иисусу занять место в моей жизни, и чем больше я это делал, тем больше хотел узнать о нем. Все остальное ушло, и внезапно все мое время стало уходить на чтение Библии.

Я был счастлив. Я понял, что приехал туда именно за этим. Даже футбол – я поехал туда не играть», – рассказал бывший полузащитник «Челси» и «Эстегляля».