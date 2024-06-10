За расизм в адрес Винисиуса трех фанатов «Валенсии» приговорили к 8 месяцам тюрьмы. В Испании это первый обвинительный приговор по подобному делу

Три фаната «Валенсии» получили тюремные сроки за расизм в адрес Винисиуса.

Напомним, судебное разбирательство проходило в рамках дела о расизме в адрес вингера « » на «Месталье» в мае 2023 года. После матча подала жалобу – в отчете Королевской испанской футбольной федерации было отмечено, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».

Как сообщает As, сегодня суд приговорил троих болельщиков «Валенсии», признанных виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами», к 12 месяцам тюремного заключения, однако срок будет сокращен до 8 месяцев в связи с признанием вины обвиняемыми на стадии предварительного следствия.

Кроме того, виновных обяжут оплатить судебные издержки и запретят им посещать стадионы в течение двух лет.

Отметим, что обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча был вынесен в Испании впервые.