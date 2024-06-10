За расизм в адрес Винисиуса трех фанатов «Валенсии» приговорили к 8 месяцам тюрьмы. В Испании это первый обвинительный приговор по подобному делу

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Три фаната «Валенсии» получили тюремные сроки за расизм в адрес Винисиуса.

Напомним, судебное разбирательство проходило в рамках дела о расизме в адрес вингера «Реала» на «Месталье» в мае 2023 года. После матча Ла Лига подала жалобу – в отчете Королевской испанской футбольной федерации было отмечено, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».

Как сообщает As, сегодня суд приговорил троих болельщиков «Валенсии», признанных виновными по статье «Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами», к 12 месяцам тюремного заключения, однако срок будет сокращен до 8 месяцев в связи с признанием вины обвиняемыми на стадии предварительного следствия.

Кроме того, виновных обяжут оплатить судебные издержки и запретят им посещать стадионы в течение двух лет.

Отметим, что обвинительный приговор по делу о расизме во время футбольного матча был вынесен в Испании впервые.

Материалы по теме

133 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ fallout
Мерзкий игрочишка мерзского клуба
Это ты про Клаудиньо? Согласен на 100%
+69
-22
+47
Точно золотой мяч дадут
+56
-19
+37
Крайне странное и развязывающее руки решение. С одной стороны, правильно наказали нарушителей, а с другой выглядит это очень жёстко. Бессмысленно сидеть в тюрьме за такое "преступление", лучше бы полезные работы назначили
+37
-3
+34
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Да. Уже представил, как весь стадион Валенсии после следующего матча посадили
+30
-4
+26
Превентивные меры иногда полезны… посидят, подумают , а Вини прямо Мартин Лютер Джуниор
+41
-19
+22
Ответ fallout
Мерзкий игрочишка мерзского клуба
Не знал, что ты где-то играешь. Респект за самокритику 👍
+37
-15
+22
Обзывать его начнут ещё агрессивнее, всё равно всех не посадят
+35
-14
+21
А если так оскорблять белого будут, меры такие же будут для чернокожих
+27
-9
+18
Люди, которые тут радуются что людей посадили на 8 месяцев говоря о честном испанском правосудии, и люди, которые кричали о глупом испанском правосудии в теме поцелуя с Эрмосо - это одни и те же люди (фанаты сливочных, просто ловко сменяют обувь).
+19
-7
+12
Ответ Cruel Snake
А если так оскорблять белого будут, меры такие же будут для чернокожих
Это работает лишь в одну сторону. Такова реальность при леваках
+17
-7
+10
Жёстко приземлили, жёстко. Штраф и запрет на посещение стадиона, как то более логичнее были бы
+13
-3
+10
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Шутки лишь продолжаться.
+13
-3
+10
Мистер "I just want to play football" сейчас потирает свои ладошки с ехидным смешком мелкого человека
+16
-6
+10
Провокатор лишь осложнил себе проблемы в новом сезоне.
+12
-6
+6
Ох зря они это сделали , власти . Этим решением они открыли ящик Пандоры
+9
-4
+5
Испанский стыд? нет?
+8
-3
+5
Ответ Олег Самсонович
Шутки лишь продолжаться.
Ну пусть сидят тогда
+6
-2
+4
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Если за такое сажают — потом не удивляйтесь, что кто то нападет на дом Винисиуса ночью. 8 месяцев — слишком большой срок для такого деяния, потому что сам Винисиус также является наглым провокатором. Спровоцировал, добился того, чтобы человека посадили на 8 месяцев, теперь ходи и оглядывайся, потому что человек до конца жизни будет тебя ненавидеть.
+8
-4
+4
Будут жить теперь как обезяна в обезьяннике
+5
-2
+3
Ждем начала чемпионата
+5
-2
+3
Ответ Jefri AG
Правильно, пускай подобные особи засунут себе язык в одно место, а иначе срок. Теперь хорошенько подумают перед тем как что-нибудь крикнуть)
Крики лишь усилятся
+5
-2
+3
Мерзкий игрочишка мерзского клуба
+57
-55
+2
Вот это ящичек Пандоры приоткрыли…🤦‍♂️
+4
-2
+2
кровавый испанский режим
+1
0
+1
Регину тоже туда ))😂
+2
-1
+1
Ответ Syndycate
Какие восстания?🤣 Да всем насрать, теперь будут тише воды сидеть, и трижды подумают, кричать ли оскорбления
Испанцев не испугать!
+3
-2
+1
Ответ buryat
А белых оскорбляют?
вообще ни разу за всю историю
+3
-2
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Превентивные меры иногда полезны… посидят, подумают , а Вини прямо Мартин Лютер Джуниор
Давайте не сравнивать одного из легенд мировой истории с нытиком-футболистом
+1
0
+1
Ответ Jefri AG
Правильно, пускай подобные особи засунут себе язык в одно место, а иначе срок. Теперь хорошенько подумают перед тем как что-нибудь крикнуть)
Его обзывали обезьяной не из-за того, что они расисты, а потому что поведение Винисиуса ужасное. Он как будто остановился в развитии после 10 лет. Нагло провоцирует во многих матчах, а потом плачет из-за расизма.
+2
-1
+1
Ответ LNk O
Обзывать его начнут ещё агрессивнее, всё равно всех не посадят
Трибуну закроют на пару матчей, тогда думать может хоть начнут. А то как в этом сезоне сидит яжмать, на коленях у нее дочка орет Винисиус обезьяна умри.
За свои действия нужно нести ответственность.
+5
-4
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий