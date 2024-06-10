Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнется в 20:30

РФС сегодня проведет жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В прямом эфире церемонию покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.

Церемонию проведут заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, а также бывшие футболисты , , и .

Корзина 1: « », «Краснодар», «Динамо», « »;

Корзина 2: « », , «Ростов», « »;

Корзина 3: « », « », «Факел», « »;

Корзина 4: « », « », « » Махачкала, «Акрон».

В одной группе Пути РПЛ может быть не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов» и «Факел»).

Напомним, ранее жеребьевку группового этапа Пути РПЛ переносили из-за того, что РФС не смог принять решение о формате группового этапа.

Кубок России-2023/24 выиграл «Зенит», победив в финале «Балтику» (2:1).