Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнется в 20:30
РФС сегодня проведет жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В прямом эфире церемонию покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.
Церемонию проведут заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, а также бывшие футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Булыкин, Никита Баженов и Игорь Семшов.
Корзина 1: «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив»;
Корзина 2: «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Рубин»;
Корзина 3: «Крылья Советов», «Ахмат», «Факел», «Оренбург»;
Корзина 4: «Пари НН», «Химки», «Динамо» Махачкала, «Акрон».
В одной группе Пути РПЛ может быть не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов» и «Факел»).
Напомним, ранее жеребьевку группового этапа Пути РПЛ переносили из-за того, что РФС не смог принять решение о формате группового этапа.
Кубок России-2023/24 выиграл «Зенит», победив в финале «Балтику» (2:1).