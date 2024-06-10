Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России начнется в 20:30

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РФС сегодня проведет жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В прямом эфире церемонию покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.

Церемонию проведут заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина, а также бывшие футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Булыкин, Никита Баженов и Игорь Семшов.

Корзина 1: «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив»;

Корзина 2: «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Рубин»;

Корзина 3: «Крылья Советов», «Ахмат», «Факел», «Оренбург»;

Корзина 4: «Пари НН», «Химки», «Динамо» Махачкала, «Акрон».

В одной группе Пути РПЛ может быть не более двух команд из Москвы и Московской области, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов» и «Факел»).

Напомним, ранее жеребьевку группового этапа Пути РПЛ переносили из-за того, что РФС не смог принять решение о формате группового этапа. 

Кубок России-2023/24 выиграл «Зенит», победив в финале «Балтику» (2:1).

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20 комментариев
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Просто бред, смысл играть эту группу, никакой интриги, верните нормальный кубок, а из этого сделайте кубок премьер лиги, или просто верните нормальный кубок
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кто-нибудь может объяснить, как в кубке(где подразумевается самим словом - лишь матчи на вылет) - вообще всунули групповой этап? Это тогда уже не кубок, а что-то другое. Может, много кто уже обсуждал это, но до сих пор не понимаю схему проведения этого чуда-юда.
Без еврокубков забили календарь матчами просто.
+10
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+9
А смысл разведения Московских команд, и уж тем более Краснодара,Факела и Ростова. Над этим 2 недели думали видимо?
+3
0
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кто-нибудь может объяснить, как в кубке(где подразумевается самим словом - лишь матчи на вылет) - вообще всунули групповой этап? Это тогда уже не кубок, а что-то другое. Может, много кто уже обсуждал это, но до сих пор не понимаю схему проведения этого чуда-юда.
Чтобы полторы группы (и то в них скорее будет команда, которая не хочет - как Крылья) разобрались во всех вопросах ещё летом-осенью, а весной катали полу-доги. Ну и надроч количества матчей в Кубке для команд
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это не кубок а какой то параллельный чемпионат россии
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К чему жеребьевка, если заранее понятно, что Краснодар может сыграть только с ЦСКА или Спартаком из второй корзины, зато Динамо максимум Ростов или Рубин. Что за бред разводить московские команды? Чтобы шансов больше было?
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Новиковс, как у тебя дела? Говорят праваки нагибают всех в старушке Европе)
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Хотя бы пару команд из Южного региона в одну группу поставить, чтобы им полегче было, но нет.
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Группу могли бы и командами из первой лиги разбавить, на порядок стало бы интересней
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Ответ Игорь Новиков
Без еврокубков забили календарь матчами просто.
Так пишете, как будто в еврокубках участвовали все 16 клубов РПЛ, и вот все они без доп. игровой практики остались 😅
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Ответ Заяцволк
Почему в слове Пути убрали последнюю букву ?
Лучше Паутиной назвать - все запутанно и до конца непонятно....
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Ответ Заяцволк
Почему в слове Пути убрали последнюю букву ?
вообще то в начале пропало Ути-
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