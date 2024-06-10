Гарре интересен «Спартаку», «Динамо» и «Краснодару», «быки» ближе всех к трансферу. «Крылья» готовы продать хавбека менее чем за 8 млн евро (Иван Карпов)

Бенхамин Гарре интересен «Краснодару».

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб находится в продвинутой стадии переговоров со стороной Гарре, но еще не делал официального предложения «Крыльям Советов».

Отмечается, что самарцы готовы продать дешевле, чем в зимнее трансферное окно – тогда « » мог подписать аргентинского полузащитника за 8 млн евро.

Интерес к Гарре также проявляют « » и « », однако на данный момент футболист наиболее близок к переходу в « ».

В Мир РПЛ-2023/24 Гарре провел 20 матчей, отметившись 9 голами и 3 ассистами. Подробная статистика 23-летнего аргентинца – здесь.