Гарре интересен «Спартаку», «Динамо» и «Краснодару», «быки» ближе всех к трансферу. «Крылья» готовы продать хавбека менее чем за 8 млн евро (Иван Карпов)
Бенхамин Гарре интересен «Краснодару».
По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб находится в продвинутой стадии переговоров со стороной Гарре, но еще не делал официального предложения «Крыльям Советов».
Отмечается, что самарцы готовы продать Гарре дешевле, чем в зимнее трансферное окно – тогда «Зенит» мог подписать аргентинского полузащитника за 8 млн евро.
Интерес к Гарре также проявляют «Динамо» и «Спартак», однако на данный момент футболист наиболее близок к переходу в «Краснодар».
В Мир РПЛ-2023/24 Гарре провел 20 матчей, отметившись 9 голами и 3 ассистами. Подробная статистика 23-летнего аргентинца – здесь.