Гарре интересен «Спартаку», «Динамо» и «Краснодару», «быки» ближе всех к трансферу. «Крылья» готовы продать хавбека менее чем за 8 млн евро (Иван Карпов)

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Бенхамин Гарре Футбол

Бенхамин Гарре интересен «Краснодару».

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб находится в продвинутой стадии переговоров со стороной Гарре, но еще не делал официального предложения «Крыльям Советов».

Отмечается, что самарцы готовы продать Гарре дешевле, чем в зимнее трансферное окно – тогда «Зенит» мог подписать аргентинского полузащитника за 8 млн евро.

Интерес к Гарре также проявляют «Динамо» и «Спартак», однако на данный момент футболист наиболее близок к переходу в «Краснодар».

В Мир РПЛ-2023/24 Гарре провел 20 матчей, отметившись 9 голами и 3 ассистами. Подробная статистика 23-летнего аргентинца – здесь.

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23 комментария
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Карпову верить - себя не уважать...
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Всё было бы ничего, если бы на замену проданного игрока тут же брали игрока с не меньшим даже не уровнем, а хотя бы потенциалом. Так нет же такой практики в Крыльях. После ухода Сергеева нападающего так и не появилось. Уже несколько лет! Те, кто сейчас в Крыльях это дешёвая пародия на нападающего. Вот и здесь. Салтыков ушёл. Гарре уйдёт. И с учётом того, что Чиркович не вернётся, то возникает проблема - а кто будет играть на флангах? Ежов? Который играет по настроению и тоже спит и видит как бы свалить из Крыльев? В этом и проблема, а не в конкретном трансфере Гарре. И тогда вопрос - а для чего вообще Крылья Советов тогда? Для распродаж? А где трансферная стратегия? Я уж молчу о турнирной стратегии...
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+2
Ответ Данко Лазович
Свой, воспитанник, доморощенный))
Очередной!
+5
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Ответ Вячеслав Припузов
Карпову верить - себя не уважать...
А кто он такой? Откуда взялся ?
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Ну что , берем?
+2
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Карп? Значит, врёт...
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Его надо было зимой покупать, когда с Ивичем за чемпионство боролись. Сейчас-то что, "Зенит" больше никому шансов не даст.
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Пригодиться Спартаку если цена будет норм
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очередной бразильский воспитаник краснодара
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Ответ Денис Домецкий
А кто он такой? Откуда взялся ?
Да лесной гоблин обычный
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Ответ Filipp Gorski
Да лесной гоблин обычный
Я понял улитка
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Ответ Пнин
Его надо было зимой покупать, когда с Ивичем за чемпионство боролись. Сейчас-то что, "Зенит" больше никому шансов не даст.
у него травма была, он сборы бы даже не мог пройти зимние, ало
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Ответ Пнин
Его надо было зимой покупать, когда с Ивичем за чемпионство боролись. Сейчас-то что, "Зенит" больше никому шансов не даст.
Во во, он прямым текстом просил игрока такого уровня направо в полузащиту, а они купили Са, которому 30 лет, левый полузащитник, да ещё и купили в последний день ТО и бразилец пропустил сборы. Вобщем подставили серба тогда как Мусаев уволился из Сабаха 2 февраля, видимо уже тогда всё решили
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Ответ Ls As
Ну что , берем?
Сафонов оплати
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