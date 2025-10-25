  • Спортс
«Милан» не проигрывает 8 матчей – 6 побед, 2 ничьих. При Аллегри одно поражение в 10 играх

«Милан» не проигрывает восемь матчей.

Команда Массимилиано Аллегри вырвала ничью в конце матча с «Пизой» в 8-м туре Серии А – 2:2.

В этом сезоне «россонери» потерпели только одно поражение в десяти матчах – от «Кремонезе» (1:2) 23 августа. Также они одержали семь побед и дважды сыграли вничью.

28 октября «Милан» встретится с «Аталантой».

