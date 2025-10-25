Мишель Платини вспомнил об обвинениях в свой адрес.

«Я как новый Дрейфус.

Спортивное правосудие – это скандал. В Швейцарии председатели комиссий назначаются ФИФА. Все остается в их руках, все решается между ними. Это швейцарская мафия, где спортивный трибунал – вооруженное крыло руководства. Футбол не принадлежит ФИФА или УЕФА: он принадлежит людям.

Некоторые не хотели, чтобы я стал президентом ФИФА. В конце концов, спортивное правосудие обернулось позором: было доказано, что они ошибались», – сказал экс-президент УЕФА.

Стоит отметить, что лело Дрейфуса, которое упоминает Платини, – политический скандал во Франции (1894–1906), когда капитана Альфреда Дрейфуса, еврея, ложно обвинили в шпионаже в пользу Германии. Его осудили и сослали, но позже доказали фальсификацию доказательств. Дело раскололо французское общество и стало символом борьбы за справедливость и против антисемитизма.