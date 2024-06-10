«Спартаку» предложили вратаря сборной Ирана Бейранванда (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Ирана по футболу Персеполис высшая лига Иран Алиреза Бейранванд Футбол

«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана.

По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили услуги игрока «Персеполиса» и сборной Ирана Алирезы Бейранванда.

Сам футболист готов рассматривать предложения от российских команд.

В сезоне-2023/24 Бейранванд провел 26 матчей в чемпионате Ирана и пропустил 18 голов. Также на его счету 71 игра в составе национальной команды.

45 комментариев
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Ээээээ, но ведь для иранцев Спартак - это харам )
+20
-3
+17
Ответ Николай Авдеев
в Российской команде должен быть русский воратарь
Так он русский. Бей-ран-ван-да -- это псевдоним, настоящая фамилия Бей-беги-один-да
+14
-4
+10
Ответ Николай Авдеев
в Российской команде должен быть русский воратарь
Думаю, болелы "Динамо" после отменных матчей Шунина/Лещука, готовы увидеть и лега в воротах. Другое дело, что Перс не выглядит сверхусилением вратарской линии КБ
+8
0
+8
Ответ Сергей Рудник
Круто👍👍👍👍
у нас свои голкиперы хорошие
+5
0
+5
Спартаку нужен новый Абдельила Баги
+4
0
+4
Интересно, почему "Спартаку" только предложили. Потому что понимают, что остальные не тупанут?
+6
-2
+4
"Спартаку" надо поискать вратаря в Монголии.
+4
-1
+3
Ну если продать Свинова, Селихова и прочих днищ, то я бы взял. Он за сборную Ирана здорово в раме стоял.
+2
0
+2
Ответ Сергей Ревягин
у нас свои голкиперы хорошие
Заметно👍
+2
0
+2
дружественная страна, берем!
+3
-1
+2
Позиция вратаря при таком лимите не должно быть занят иностранцем , если это не Куртуа или например Алиссон
+2
0
+2
*дежурная шутка про Орлова
+2
0
+2
Ответ Suricat
Думаю, болелы "Динамо" после отменных матчей Шунина/Лещука, готовы увидеть и лега в воротах. Другое дело, что Перс не выглядит сверхусилением вратарской линии КБ
Персу 32 в сентябре, + карьера вся в разном говне играл
+1
0
+1
Не иначе Зарема под суетилась
+1
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+1
Ответ Николай Авдеев
в Российской команде должен быть русский воратарь
А почему не в русской команде должен быть российский вОратарь?🤷🏻‍♂️
+1
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+1
Хороший кипер, на ЧМ-2022 всего 2 гола пропустил и взял пенальти от Роналду. Даже опыт игры в Бельгии и Португалии небольшой есть. Берем.
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Объясните мне, на ##### я, а главное зачем Спартаку вратарь?
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а он в курсе что в случае этого трансфера ему придётся две чадры на штанги своих ворот надевать?..
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Пля,ещё маджахедов тут не хватало, теракты на поле устраивать
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Ответ Torvik Takspar
Из КНДР еще можно посмотреть... Там наверняка полно по настоящему скрытых талантов))
1. КНДР играют в футбол примерно на одном уровне с нашими.
2. Байранванд сильнее Селихова и Максименко вместе взятых.
В чём пук?
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Ответ Пнин
Интересно, почему "Спартаку" только предложили. Потому что понимают, что остальные не тупанут?
Предложили всем, но новости о других клубах вызовут меньше интереса. ))
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Ответ Ростов-на-Дону
"Спартаку" надо поискать вратаря в Монголии.
Внутренней
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Ответ Ростов-на-Дону
"Спартаку" надо поискать вратаря в Монголии.
Он в степи потерялся?
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Ответ schwein
Объясните мне, на ##### я, а главное зачем Спартаку вратарь?
Свинов похоже уйдет
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Круто👍👍👍👍
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Не плохой вратарь
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Бей-беги, Ванда.
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Динамо опять затихорилось. Гросмейстер ская пауза.
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Предложили и предложили, это не значит, что надо что-то обсуждать. Не интересно. Иронии относительно тех кто есть не понимаю. На базаре или вещевом рынке тоже много чего предлагают.
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Это параллельный импорт сработал?
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