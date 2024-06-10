«Спартаку» предложили вратаря сборной Ирана Бейранванда (Metaratings)
«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана.
По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили услуги игрока «Персеполиса» и сборной Ирана Алирезы Бейранванда.
Сам футболист готов рассматривать предложения от российских команд.
В сезоне-2023/24 Бейранванд провел 26 матчей в чемпионате Ирана и пропустил 18 голов. Также на его счету 71 игра в составе национальной команды.
2. Байранванд сильнее Селихова и Максименко вместе взятых.
В чём пук?