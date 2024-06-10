«Спартаку» предложили вратаря сборной Ирана Бейранванда (Metaratings)

«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана.

По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили услуги игрока « » и сборной Ирана Алирезы Бейранванда.

Сам футболист готов рассматривать предложения от российских команд.

В сезоне-2023/24 Бейранванд провел 26 матчей в чемпионате и пропустил 18 голов. Также на его счету 71 игра в составе национальной команды.