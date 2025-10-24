Роналду поздравил «Аль-Наср» с 70-летием: «История продолжается. Мы сильнее, чем когда-либо!»

Криштиану Роналду поздравил «Аль-Наср» с 70-летием.

«С днем ​​рождения, «Аль-Наср ». История продолжается, и мы сильнее, чем когда-либо!» – сказал 40-летний форвард.

«Аль-Наср» был основан 23 октября 1955.