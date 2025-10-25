  • Спортс
  • «Моя фамилия все-таки есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а это на века». Канчельскис о словах Аршавина о мировых звездах
«Моя фамилия все-таки есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а это на века». Канчельскис о словах Аршавина о мировых звездах

Андрей Канчельскис отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Аршавина ранее заявил: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global – в мое время так было»

«Слова Аршавина о том, что он мировая звезда? У него свое мнение. Если он так говорит, значит что-то знает. У нас много известных и узнаваемых футболистов. Это все звезды, которые зарекомендовали себя.

Считаю, в то время у нас были ребята, которое могли считаться и считаются мировыми звездами. Это Радимов, Карпин, Мостовой, Харин, Онопко, Добровольский и Аршавин в том числе. Сейчас у нас мало футболистов, которые могут зарекомендовать себя в Европе.

Сейчас мы варимся в собственном соку: мало, кто хочет уезжать, и мало, кто хочет приглашать. Хотя, чтобы развиваться, надо уезжать. Но у нас довольствуются тем, что есть. У них все хорошо и прекрасно – никто не рвется в Европу или нет приглашений. А в наше время сколько футболистов уехало – все, кто хотели.

Аршавин считает меня мировой звездой? Это приятно. Спасибо ему за теплые слова.

Ощущаю ли я себя мировой звездой? Приятно, когда приезжаешь в Европу, а тебя на улицах и по сей день узнают. Меня приглашают «МЮ», Эвертон», «Глазго Рейнджерс» и «Фиорентина».

Приятно, что меня вспоминают. Моя фамилия все-таки есть в гимне «Манчестер Юнайтед», а это на века», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед». 

