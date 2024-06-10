Глава «Химок» об увольнении Талалаева: «Не в курсе ситуации. Я таких решений не принимаю, это делает руководство клуба»
Туфан Садыгов заявил, что ничего не знает об отставке Андрея Талалаева.
Ранее сообщалось, что 51-летний специалист отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».
«Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию.
Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба», – сказал главный инвестор подмосковного клуба.
«Химки» под руководством Андрея Талалаева выиграли Мелбет Первую лигу и в следующем сезоне выступят в Мир РПЛ.
Директор «Химок» о Талалаеве: «Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске? В клубе нет такой информации»
В России для руководителей важны два качества: быть идиотом и уметь перекладывать ответственность (пофиг на кого)
похоже химкинская закулиса похлеще мировой будет...
Надо брать пока Зенит его не увёл.
Короче лучше не копать кто такой)
Химки похоже не плохое прикрытие просто, это явно не про футбол...