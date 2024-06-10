Глава «Химок» об увольнении Талалаева: «Не в курсе ситуации. Я таких решений не принимаю, это делает руководство клуба»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Матч ТВ Туфан Садыгов Футбол

Туфан Садыгов заявил, что ничего не знает об отставке Андрея Талалаева.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».

«Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию.

Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба», – сказал главный инвестор подмосковного клуба.

«Химки» под руководством Андрея Талалаева выиграли Мелбет Первую лигу и в следующем сезоне выступят в Мир РПЛ.

Директор «Химок» о Талалаеве: «Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске? В клубе нет такой информации»

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38 комментариев
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Новым главным тренером Химок назначен Адам Кадыров
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РУКОВОДИТЕЛЬ Химок: «Решает руководство». Епть, а ты кто???

В России для руководителей важны два качества: быть идиотом и уметь перекладывать ответственность (пофиг на кого)
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Ответ Ебздрогыч
Звание самой смешной команды Химки забронировали задолго до начала чемпионата
Как можно забронировать то что тебе принадлежит изначально ?
+13
0
+13
Химки опять химичат.
+16
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+12
Тут как говориться, комментировать только портить))))))))
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вот уже второй руководитель посылает к руководству...
похоже химкинская закулиса похлеще мировой будет...
+8
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+8
Ну что, ждём назначения Юрана?😀
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0
+7
Ответ .ru
вот уже второй руководитель посылает к руководству... похоже химкинская закулиса похлеще мировой будет...
Я - всего лишь Глава! Обратитесь в департамент по управлению над всеми управлениями и руководителями клуба
+7
0
+7
Звание самой смешной команды Химки забронировали задолго до начала чемпионата
+9
-3
+6
Цирк
+4
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+3
Ответ igls54
Химки опять химичат.
Такие топы как Слишкович на дороге не валяются,
Надо брать пока Зенит его не увёл.
+5
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Если "Глава Химок" это не руководство клуба, кто же тогда руководство клуба🤔
+3
0
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Расчищают под Юрана, чтобы уволить после 7 туров и пригласить Талалаева, чтобы триумфально вылететь, чтобы через год вернуться… чертово химкинское колеса бесконечное…
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Что опять?
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Ответ Opera10
РУКОВОДИТЕЛЬ Химок: «Решает руководство». Епть, а ты кто??? В России для руководителей важны два качества: быть идиотом и уметь перекладывать ответственность (пофиг на кого)
Он не является руководителем Химок, на оф.сайте даже нет информации о нём, на спортсе проходит как главный инвестор) Вообще мутная личность, если набрать его имя в инете, то вылазят странные новости про банкротства/владения компаниями ЗАО «Улан-Удэстальмост», АО «Волгомост», ООО «Компания КАСТ», ООО «СДС карьер» и ещё с десяток от Москвы до Бурятии.
Короче лучше не копать кто такой)
Химки похоже не плохое прикрытие просто, это явно не про футбол...
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Будет сиквел, будет
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Вот вся футбольная Российская структура сплошной цирк
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Химки на 1 год заходят... там уже им специалиста по вылетам сватают, на Балтике обкатанного (прости, Серега)
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Типичная ситуация для нашей страны - главна не в курсе стратегических решений, это бояре
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Может не Юрана назначат? Да ну бред какой))
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Ответ Opera10
РУКОВОДИТЕЛЬ Химок: «Решает руководство». Епть, а ты кто??? В России для руководителей важны два качества: быть идиотом и уметь перекладывать ответственность (пофиг на кого)
Он не руководитель, он инвестор ёпть.
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Ответ Recreated
Он не руководитель, он инвестор ёпть.
партнёрЪ
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глава Химок заявил,что он не руководство))) ну цирк, не иначе.
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Ответ oister19
Ну что, ждём назначения Юрана?😀
Лучше спорт диром, тренером тут Мостовой лучше подойдёт. Клуб имени распила бабок уж пара лямов должна ну такого мастера найти, если что снова можно будет на расторжении подзаработать "руководителям"
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вот зачем нам в вышке эта команда-цирк? что не тренер, то чудеса происходят.
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То есть глава клуба с руководством клуба походу поссорились и не общаются. Прекрасен мир российского футбола...
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Что в Химках только не происходит! То попечительский совет, которого отродясь не было, но он типа есть, то пришествие Юрана не один раз, то место в премьер-лиге они своё продают, то Терюшков несёт пургу, волшебный клуб какой-то!!
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Очистили дорогу для одного из Сергеев, Игнашевича или Юрана, скоро узнаем
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Талалаев вообще не плохой тренер, пошумит ещё в рпл
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Too fun Садыгов
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