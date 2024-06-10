Глава «Химок» об увольнении Талалаева: «Не в курсе ситуации. Я таких решений не принимаю, это делает руководство клуба»

Туфан Садыгов заявил, что ничего не знает об отставке Андрея Талалаева.

Ранее сообщалось, что 51-летний специалист отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок».

«Я не в курсе этой ситуации. От вас узнаю эту информацию.

Я таких решений принимать не могу, это делает руководство клуба», – сказал главный инвестор подмосковного клуба.

« » под руководством выиграли Мелбет Первую лигу и в следующем сезоне выступят в Мир .

Директор «Химок» о Талалаеве: «Как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске? В клубе нет такой информации»