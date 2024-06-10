Бышовец будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась, вызывает лишь скорбь и разочарование, но возможности сборной хорошие»
Анатолий Бышовец рассказал, за какую сборную будет болеть на Евро-2024.
– Как о фаворитах Евро, надо говорить, прежде всего, о Германии, как хозяевах. Вижу их в числе претендентов на победу. Думаю, итальянцы как всегда будут претендентами.
Хорватия настораживает, Англия немножко удивляет. Поэтому я выделяю Германию как фаворита номер один. У них есть потенциал.
– Какую сборную будете поддерживать на турнире, может, кого-то с постсоветского пространства?
– Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно.
Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования. Тем не менее надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть.
Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к Реброву, с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат, – сказал бывший тренер сборной России.
Я всегда болел за динамо Киев и сб Украину
Пожалуй один из самых техничных игроков Европы конца 60-тых годо (сразу вспоминается незабвенная строчка от Владимира Высоцкого: " недаром клуб Фиорентина предлагал мильон за Бышовца"..... )
Когда-то тренировал молодожную команду киевского Динамо, есть даже фотка где рядом с ним стоит совсем юный тогда еще Алексей Михайличенко.
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в более чем 100-лет. истории советско-российского футбола,
есть всего три титула сборной:два золота олимпиады-56 в мельбурне и евро-60 в париже - гавриила качалина и золото олимпиады-88 в сеуле, анатолия бышовца...