Бышовец будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась, вызывает лишь скорбь и разочарование, но возможности сборной хорошие»

Анатолий Бышовец рассказал, за какую сборную будет болеть на Евро-2024.

– Как о фаворитах , надо говорить, прежде всего, о , как хозяевах. Вижу их в числе претендентов на победу. Думаю, итальянцы как всегда будут претендентами.

Хорватия настораживает, немножко удивляет. Поэтому я выделяю Германию как фаворита номер один. У них есть потенциал.

– Какую сборную будете поддерживать на турнире, может, кого-то с постсоветского пространства?

– Понятно, что на турнире есть . Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно.

Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования. Тем не менее надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть.

Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к , с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат, – сказал бывший тренер сборной России.