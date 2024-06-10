Бышовец будет болеть за Украину на Евро-2024: «Для моей семьи это очень важно. Ситуация, которая сложилась, вызывает лишь скорбь и разочарование, но возможности сборной хорошие»

Теги Анатолий Бышовец Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Германии по футболу Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Анатолий Бышовец рассказал, за какую сборную будет болеть на Евро-2024.

– Как о фаворитах Евро, надо говорить, прежде всего, о Германии, как хозяевах. Вижу их в числе претендентов на победу. Думаю, итальянцы как всегда будут претендентами.

Хорватия настораживает, Англия немножко удивляет. Поэтому я выделяю Германию как фаворита номер один. У них есть потенциал.

– Какую сборную будете поддерживать на турнире, может, кого-то с постсоветского пространства?

– Понятно, что на турнире есть Украина. Не приходится говорить, что для моей семьи это очень важно.

Ситуация, которая сложилась в целом, не вызывает у меня ничего кроме скорби и разочарования. Тем не менее надо говорить, что сегодняшние возможности украинской футбольной сборной хорошие, они есть.

Я смотрел их матч с Германией. К тому же у меня есть отношение к Реброву, с которым я знаком. Сейчас многие ждут качества игры, хотя задача стоит – результат, – сказал бывший тренер сборной России.

124 комментария
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Адекватное мнение от Бышовца.
+161
-28
+133
Ответ London-D
До отмены Фёдоровича 3... 2... 1...
ему уже 80, ему плевать
+135
-5
+130
Я тоже буду топить за Украину.
+162
-54
+108
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
У тебя русский язык не родной видимо.
+108
-14
+94
Светоч одним взглядом может остановить войну
+79
-5
+74
Вот он нормальный дед, а не тот, который из дворца, ой извините, ларца
+80
-18
+62
Я Гражданин России и буду болеть за сборную Украину
Я всегда болел за динамо Киев и сб Украину
+84
-37
+47
До отмены Фёдоровича 3... 2... 1...
+57
-21
+36
Молодец, не зассал.
+42
-9
+33
коренной киевлянин , которых кстати было очень немного и посмотрите какие имена : Бышовец, Блохин , Михайличенко
+36
-7
+29
Имеет право болеть за кого угодно. Его право.
+30
-4
+26
Легенда киевского Динамо, все-таки на секундочку четырехкратный чемпион СССР.
Пожалуй один из самых техничных игроков Европы конца 60-тых годо (сразу вспоминается незабвенная строчка от Владимира Высоцкого: " недаром клуб Фиорентина предлагал мильон за Бышовца"..... )
Когда-то тренировал молодожную команду киевского Динамо, есть даже фотка где рядом с ним стоит совсем юный тогда еще Алексей Михайличенко.

https://image3.thematicnews.com/uploads/images/00/00/41/2014/04/20/f3cef3163e.jpg
+27
-6
+21
Ответ Александр Лобода
Комментарий скрыт
Как опрос проводил? Например не один из моих знакомых не собирается болеть за Украину.
+50
-30
+20
У Украины отличный состав и неплохие шансы дойти до 1/4
+33
-15
+18
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
См. Неологизмы, программа 6-го класса
+18
-4
+14
Ответ Несусветный Папаша
У тебя русский язык не родной видимо.
Зачем Вы так? Я русский, проживаю в России, но буду поддерживать и переживать за футболистов сборной Украины
+19
-6
+13
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Держи в курсе.
+20
-9
+11
стальной человек коих сегодня не много🔥
+17
-9
+8
Ответ Pato07
ему уже 80, ему плевать
Если бы было плевать, сказал бы больше. Тот же Познер молчит, хотя ему уже 90
+9
-1
+8
Ответ Только Крылья
Че?
Ну ты называешь меня братом, значит ты Илья.
+10
-3
+7
выдающийся игрок и выдающийся тренер!
в более чем 100-лет. истории советско-российского футбола,
есть всего три титула сборной:два золота олимпиады-56 в мельбурне и евро-60 в париже - гавриила качалина и золото олимпиады-88 в сеуле, анатолия бышовца...
+7
-1
+6
Ответ Alexander Prokofyev
Бышовца в Фиорентину
За мильён ?
+5
0
+5
Ответ Ls As
Как опрос проводил? Например не один из моих знакомых не собирается болеть за Украину.
Болеть за Украину не буду, потому как её победы, если таковые будут, употребятся украинской пропагандой. Но и против болеть не буду. Просто за хороший футбол.
+11
-6
+5
Ответ Я Гражданин Мира
Я Гражданин России и буду болеть за сборную Украину Я всегда болел за динамо Киев и сб Украину
«Гражданин России» из ЦИПсО?🤣
+7
-3
+4
Ответ окечуква
Светоч на ситуацию все-таки смотрит с советской колокольни, нужно это держать в уме.
а Володя с какой?
+6
-2
+4
Ответ Несусветный Папаша
Я тоже буду топить за Украину.
Флаг тебе в руки и в ТЦК.
+4
0
+4
выдающийся игрок и выдающийся тренер!
+13
-9
+4
Вменяемые люди тоже . А невменяемые так ничего и не поймут
+8
-5
+3
Ответ Я Гражданин Мира
Я Гражданин России Я всегда болел за сб Украину и сейчас буду болеть за сб Украину
Как говорится, ваши проблемы.
+8
-5
+3
Светоч как всегда оригинален. Все "эксперты" заявляют фавориты Франция и Англия, у Светоча - Германия и Италия.
+8
-5
+3
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