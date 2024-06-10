Дэн Херли отказался от предложения «Лейкерс» на 6 лет и 70 миллионов долларов и продолжит тренировать Коннектикут
Дэн Херли отказался от позиции главного тренера в «Лейкерс».
Херли продолжит работу в NCAA в программе Коннектикута. Тренер обещал болельщикам команды взять третий титул чемпиона за три года.
«Лейкерс» предлагали специалисту контракт на 6 лет и 70 миллионов долларов. Соглашение сделало бы Херли одним из шести самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.
Фаворитом на должность главного тренера в «Лейкерс» до переговоров с Херли считался эксперт ESPN, бывший баскетболист НБА Джей Джей Редик.