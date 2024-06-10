Дэн Херли отказался от предложения «Лейкерс» на 6 лет и 70 миллионов долларов и продолжит тренировать Коннектикут

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА NCAA университет Коннектикут Эдриан Воджнаровски Дэн Херли Баскетбол

Дэн Херли отказался от позиции главного тренера в «Лейкерс».

Херли продолжит работу в NCAA в программе Коннектикута. Тренер обещал болельщикам команды взять третий титул чемпиона за три года.

«Лейкерс» предлагали специалисту контракт на 6 лет и 70 миллионов долларов. Соглашение сделало бы Херли одним из шести самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.

Фаворитом на должность главного тренера в «Лейкерс» до переговоров с Херли считался эксперт ESPN, бывший баскетболист НБА Джей Джей Редик.

 

 

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Умный человек))
+7
-1
+6
Уважает себя. Зачем работать комнатной собачкой Леброна
+6
-2
+4
Отлично. Большая победа для НСАА
+3
0
+3
Леброн все уже решил, какие Херли?))
+1
0
+1
🤯
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий