Анчелотти о новом клубном ЧМ: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига ФИФА чемпионат мира среди клубов календарь деньги Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном ЧМ-2025.

В 2025 году формат клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате – в нем примут участие 32 команды. Матчи турнира пройдут с 15 июня по 13 июля.

«ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Это плохо.

Другие клубы откажутся от приглашения, как и мы», – сказал главный тренер «Реала».

«Реал» недоволен плотным календарем из-за нового клубного ЧМ – команда может провести 72 матча за сезон. В клубе считают это «убийством игроков» (Хорхе Пикон)

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85 комментариев
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Перес настолько добрый, что решил дать подзаработать Барселоне, которую могут позвать вместо Реала. Лапорта за 20 млн может заставить футболистов хоть рычагами жонглировать.

А вообще, Анчи базу выдал. Нужен ли этот турнир тому же Сити, у которого каждый сезон 60+ матчей и борьба на всех фронтах, а потом плюс месяц в штатах ради того, чтобы футбольные федерации африки/азии/океании попилили общак с фифа.
+167
-13
+154
да кому он сдался это КЧМ? кто хочет проводить по 70 матчей за сезон.
+57
-4
+53
Тут конечно еще и борьба за Суперлигу присутствует, но и за благо игроков тоже волнуются, реал все правильно делает

Можно конечно деньгами все решить, но вряд ли у ФИФА есть СТОЛЬКО денег
+36
-4
+32
Красиво унизил коррупционеров с их идеями)
+30
-6
+24
Ответ Trixi
Комментарий скрыт
Почему ? Челси участник КЧМ как обладатель ЛЧ-21. Надеюсь, что это ненадолго и они последуют примеру Реала.
+20
-4
+16
Давай Анчи,дави этих чиновников-коррупционеров
+18
-5
+13
УЕФА пока послать не могут, хотя бы ФИФА пошлют )
Если честно, это УЕФА и ФИФА - это настоящая мафия. Говорят, что заботятся о футболе и игроках, а сами думают, как можно больше денег срубить
+12
0
+12
Дед выдал базу. Всем понятно, что никто из больших клубов не будет относится к этому турниру, как к чему то серьёзному. Даже если ФИФА заставит их в нём участвовать, условные Реал/Бавария/ПСЖ привезут туда свои третьи составы.
+12
0
+12
Ответ Forza
Дааа, так волнуются за благо игроков, что как и всегда поедут в турне куда нибудь в США/Азию, чтобы заработать бабла.
В США будут товарищеские матчи, предсезонная подготовка нужна и игрокам и тренеру, а клубный чм не нужен суперклубам так как есть риск получить травмы и нагружать игроков перед началом сезона, в товарищеских матчах все будут играть в пол ноги а вот на кчм середняки будут грызть землю против того же Реала и могут нанести травму
+8
-1
+7
Ответ Trixi
Комментарий скрыт
Инфантино он такой
+9
-2
+7
Правильно. Зачем эти ненужные бесполезные турниры?
+6
0
+6
👏👏👏
+9
-3
+6
Отправить туда молодёжку и пусть пацаны катают спокойно
+5
0
+5
Ответ Trixi
Комментарий скрыт
Гребут там деньги лопатой , а народ последние доедает без соли )
+6
-1
+5
Ответ onsigne
Перес настолько добрый, что решил дать подзаработать Барселоне, которую могут позвать вместо Реала. Лапорта за 20 млн может заставить футболистов хоть рычагами жонглировать. А вообще, Анчи базу выдал. Нужен ли этот турнир тому же Сити, у которого каждый сезон 60+ матчей и борьба на всех фронтах, а потом плюс месяц в штатах ради того, чтобы футбольные федерации африки/азии/океании попилили общак с фифа.
факт, если еще Сити откажутся, можно закрывать контору, кому нужен чемпионат мира без Реала и Сити
+7
-2
+5
Ответ Дедушкин самогон
Тут конечно еще и борьба за Суперлигу присутствует, но и за благо игроков тоже волнуются, реал все правильно делает Можно конечно деньгами все решить, но вряд ли у ФИФА есть СТОЛЬКО денег
Дааа, так волнуются за благо игроков, что как и всегда поедут в турне куда нибудь в США/Азию, чтобы заработать бабла.
+6
-2
+4
Ответ Trixi
Комментарий скрыт
Челси участвуют в клубном ЧМ,а барса нет((
+6
-2
+4
Ответ Trixi
Хотя бы...А сейчас что они выиграли?)Сколько внутренних чемпионатов взяли?)
Барса ближе к банкротству и вылету в 4 лигу, чем Челси к шипу ))
+4
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+3
Ответ Иван Иванов
С подключением внучёк.. это твой любимый капитализм. Давай расскажи где он "правильный"
Он правильный в том, что ЗАСТАВИТЬ клубы никто не может 🤷🏼‍♂️
Это не игры ДРУЖБЫ/БРИКС 🤪
+4
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+3
Пусть тогда ФИФА пригласит российские клубы, вместо тех которые откажутся участвовать на КЧМ-25.😉☝️
+5
-2
+3
Ответ Владимир Маньков
Казалось бы, рядового болельщика должны интересовать непосредственно сами матчи. Больше матчей - больше возможностей посмотреть на игру любимой команды. Но в комментариях всех интересуют трофеи и финансовая составляющая, к которой комментаторы не имеют никакого отношения. Глоры, как есть. Печальное зрелище.
Вообще нет. Больше матчей = более уставшие игроки или вообще травмы, и соответственно матчи плохого качества. Это даже сейчас видно, а что говорить если еще больше матчей будет
+3
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Самое верное решение! Зачем убивать интерес народа к футболу? Да и футболистам все тяжелее каждый год. Травмы только увеличиваются, у одного Реала в минувшем сезоне 3 разрыва крестов.
Было бы лучше оставить старый формат КЧМ, убрать Лигу Наций, избавиться от ненужных товарищеских игр.
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0
+2
Отлично, давно пора начать более радикально действовать против вредителей из уефа и фифа
+3
-1
+2
Казалось бы, рядового болельщика должны интересовать непосредственно сами матчи. Больше матчей - больше возможностей посмотреть на игру любимой команды. Но в комментариях всех интересуют трофеи и финансовая составляющая, к которой комментаторы не имеют никакого отношения. Глоры, как есть. Печальное зрелище.
+6
-4
+2
Пускай фифе на КЧМ бабло подымают такие топовые и кассовые матчи как китайский Кунь Лунь против новозеландского Окленда.
+2
0
+2
Ну хоть кто-то начал трамбовать этих гениев
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0
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Ответ Yeti_17
Комментарий скрыт
Та я бы тоже посмотрел, ну ты представляешь что думают клубы об этом, когда уже в этом сезоне все клубы страдали от травм, а в новом матчей будет ещё больше.
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0
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Глупейшее решение вводить подобный турнир. Получается можно стать лучшим клубом мира, при этом не выиграть даже ЛЧ. Какой смысл тогда в ЛЧ? 🤔
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Ответ Trixi
Месси чемпион мира ,а кринжик - нет(((
Что ты такое несешь…
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Ответ Trixi
Комментарий скрыт
Челси хотя бы ЛЧ выиграл не так давно. Барсе пока такое и не снится
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-2
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