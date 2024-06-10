Анчелотти о новом клубном ЧМ: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном ЧМ-2025.

В 2025 году формат клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате – в нем примут участие 32 команды. Матчи турнира пройдут с 15 июня по 13 июля.

«ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» приносит 20 миллионов евро, а хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Это плохо.

Другие клубы откажутся от приглашения, как и мы», – сказал главный тренер «Реала».