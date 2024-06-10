Анчелотти о новом клубном ЧМ: «Реал» откажется, как и другие команды, игроки не будут в этом участвовать. Один матч «Мадрида» приносит 20 млн евро, а ФИФА хочет заплатить нам столько за весь турнир»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» откажется от участия в клубном ЧМ-2025.
В 2025 году формат клубный чемпионат мира пройдет в обновленном формате – в нем примут участие 32 команды. Матчи турнира пройдут с 15 июня по 13 июля.
«ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч «Реала» приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Это плохо.
Другие клубы откажутся от приглашения, как и мы», – сказал главный тренер «Реала».
«Реал» недоволен плотным календарем из-за нового клубного ЧМ – команда может провести 72 матча за сезон. В клубе считают это «убийством игроков» (Хорхе Пикон)
А вообще, Анчи базу выдал. Нужен ли этот турнир тому же Сити, у которого каждый сезон 60+ матчей и борьба на всех фронтах, а потом плюс месяц в штатах ради того, чтобы футбольные федерации африки/азии/океании попилили общак с фифа.
Можно конечно деньгами все решить, но вряд ли у ФИФА есть СТОЛЬКО денег
Если честно, это УЕФА и ФИФА - это настоящая мафия. Говорят, что заботятся о футболе и игроках, а сами думают, как можно больше денег срубить
Это не игры ДРУЖБЫ/БРИКС 🤪
Было бы лучше оставить старый формат КЧМ, убрать Лигу Наций, избавиться от ненужных товарищеских игр.