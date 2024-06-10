«Русская медиагруппа» будет организовывать выступления звезд на матчах для РФС. Стоимость взаимных услуг – около 300 млн рублей в год («РБК»)

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РФС договорился о сотрудничестве с холдингом «Русская медиагруппа».

Меморандум о сотрудничестве был подписан 6 июня на ПМЭФ. РМГ выступила партнером РФС на матче сборных России и Беларуси в Минске – тогда в рамках предматчевой программы выступили Дима Билан и группа «Самоцветы».

Как сообщает «РБК», РМГ взяла на себя приглашение артистов для выступлений на матчах под эгидой РФС, а также выплату их гонораров. Ранее РФС приглашал артистов и договаривался об условиях их выступлений на матчах самостоятельно.

В рамках соглашения РФС также получит возможность продвигать свои соревнования и мероприятия на платформах РМГ – в частности, на «Русском Радио», радио MAXIMUM, радио Monte Carlo, DFM, «Хит FM», а также на телеканале RU.TV.

Кроме того, осенью планируется запуск совместного проекта бизнес-клуба РФС «1912». Общая сумма ежегодных услуг, которую стороны планируют оказать друг другу, оценивается примерно в 300 млн рублей.

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17 комментариев
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На системы автомат.офсайда денег нет,а на 2-х минутное пение гимна,которое можно легко и качественно заменить ,всегда пожалуйста
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За такие деньги лучше бы Rammstein пригласили.
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Звезды - это Газмановы, Шаманы, Биланы, Лепсы и прочие?
Скорее бы ввели Fan ID и на матчи сборной!
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Ответ Зеленский
Шаман,Газманов,Гагарина?)
Обязательно будут ЮрКисс и ВладиМир.
+2
-1
+1
Ответ Антон Орехов
За такие деньги лучше бы Rammstein пригласили.
И то дешевле вышло бы
+2
-1
+1
Шаман,Газманов,Гагарина?)
+1
-1
0
Мостовой бы за меньшие деньги организовал...
Они не играли в футбол и чеканить не умеют...
0
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Ответ CAB4yK
Обязательно будут ЮрКисс и ВладиМир.
Талантливый парень.Обладатель ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и сын важного отца
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