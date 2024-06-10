«Химки» уволили Талалаева после выхода в РПЛ. Слишкович – один из кандидатов на пост тренера (Иван Карпов)

Андрей Талалаев покидает «Химки».

Подмосковный клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом, сообщает инсайдер Иван Карпов. Контракт тренера был заключен по схеме «3+2».

Отмечается, что Талалаев хотел, чтобы исполнительный директор клуба Александр Чирин сменил Николая Оленева на посту гендиректора. Этот момент, а также его слова о возможном подписании Артема Дзюбы вызвали отторжение у руководства «Химок» и привели к отставке тренера.

Одним из кандидатов на пост главного тренера красно-черных является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке».

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ.