«Химки» уволили Талалаева после выхода в РПЛ. Слишкович – один из кандидатов на пост тренера (Иван Карпов)

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Владимир Слишкович Футбол

Андрей Талалаев покидает «Химки».

Подмосковный клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом, сообщает инсайдер Иван Карпов. Контракт тренера был заключен по схеме «3+2». 

Отмечается, что Талалаев хотел, чтобы исполнительный директор клуба Александр Чирин сменил Николая Оленева на посту гендиректора. Этот момент, а также его слова о возможном подписании Артема Дзюбы вызвали отторжение у руководства «Химок» и привели к отставке тренера. 

Одним из кандидатов на пост главного тренера красно-черных является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке». 

Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ. 

109 комментариев
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Юран вошёл в чат
+159
-1
+158
Потренировал, уволился - на матч тв
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-3
+133
Ответ Андрэ Ревенко
Юран вошёл в чат
20:59 Талалаев покинул чат ФК «Химки»
21:00 Юран покинул чат Матч ТВ
21:00 Юран вошёл в чат ФК «Химки»
21:01 Талалаев вошёл в чат Матч ТВ
+116
-2
+114
Ответ Арсен Венгер (копия)
Потренировал, уволился - на матч тв
Романтика..
+96
-1
+95
Ответ YasAmura
Романтика..
Да сколько же можно, бедный мужик. на одни и те же грабли постоянно, но нельзя в одну воду дважды входить, он уже выводил эти Химки, что бы потом за него другой тренировал в премьерке и другие клубы он выводил, а с ним так же поступали, списывали, вот же гнелой менеджмент в РПЛ
+54
-7
+47
Цирк начался раньше старта чемпионата
+44
-2
+42
Ахах. Что такое, клуб наслушался его речей, и решил избавиться от "моральных уродов"?)
+32
-2
+30
Вы же понимаете, что там просто пилят на неустойках дичайше?
+29
-2
+27
Самый бесполезный клуб России, ну после Зенита, конечно.
+40
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+24
Ответ Андрэ Ревенко
Юран вошёл в чат
А он и не выходил
+21
-1
+20
Ответ ЕгориЙ
С таким отношением к тренерам они скорее всего снова вылетят. Только Садыгов там постоянно будет играть (числится).
У Садыгова между прочим голов в РПЛ больше, чем у Угальде!) Вот парадокс РПЛ))))
+21
-2
+19
Дело не в Дзюбе! Талалаев сказал, что без согласования с ним никто из новых игроков играть не будет. В противном случае - он уйдет. На базе этого, возможно, и получил свое развитие последующий скандал! Талалаев очень принципиальный тренер, и не позволяет вмешиваться в свою работу никому! На чем и погорел в свое время в Ахмате, как известно. Там тоже его уволили не по футбольным причинам. И вообще: как можно уволить тренера, который вывел твою команду в РПЛ с первого места?!
+22
-4
+18
Совсем не закусывают в Химках
+18
-2
+16
С таким отношением к тренерам они скорее всего снова вылетят. Только Садыгов там постоянно будет играть (числится).
+14
-3
+11
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
+12
-3
+9
Остаётся надеяться, что Химки станут тем самым клубом, переубедившим Мостового продолжить тренерскую карьеру.
+10
-1
+9
Талалаев не пропадёт уж точно
А вот Химки очень скоро отправятся обратно смотреть стадионы Красноярска,Тюмени и т.д
+11
-3
+8
Заключить контракт на 5 лет, чтобы тренер вывел команду в РПЛ, и, не дожидаясь начала второго сезона, уволить. Гениальное руководство. И зачем эта команда РПЛ?

п.с. Панков пишет, что Талалаев получит неустойку в 50 миллионов рублей. Довольно неплохо.
+10
-2
+8
В Химках никогда такого не было. И вот опять
+8
-2
+6
Ответ Андрей АВ
Да сколько же можно, бедный мужик. на одни и те же грабли постоянно, но нельзя в одну воду дважды входить, он уже выводил эти Химки, что бы потом за него другой тренировал в премьерке и другие клубы он выводил, а с ним так же поступали, списывали, вот же гнелой менеджмент в РПЛ
Не в РПЛ гнилой менеджмент, а в Химках! Еще - в Торпедо.
+3
0
+3
Соскучились по шапито?) Ждем комментарии глав. клоуна - Терюшкова))
+7
-4
+3
Ало, ребята там Мостовой карьеру тренера собрался заканчивать
+2
0
+2
Химки захотели в ФНЛ не сыграв и одного тура. Это рекорд.
+3
-1
+2
Цирк вернулся.
+3
-1
+2
Это шанс Мостового нагнуть всё РПЛ
+3
-1
+2
В Химках за время отсутствия в РПЛ ничего не поменялось: всё тот же стабильный дурдом.
+3
-1
+2
Какое же дно этот Российский футбол
+4
-2
+2
Божественная комедия
+4
-2
+2
Как с ноги войти в межсезонье
+3
-2
+1
Химки не изменяют себе, пердив не изменил ничего) желаю вылета в этом сезоне
+1
0
+1
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