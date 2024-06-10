«Химки» уволили Талалаева после выхода в РПЛ. Слишкович – один из кандидатов на пост тренера (Иван Карпов)
Андрей Талалаев покидает «Химки».
Подмосковный клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с 51-летним специалистом, сообщает инсайдер Иван Карпов. Контракт тренера был заключен по схеме «3+2».
Отмечается, что Талалаев хотел, чтобы исполнительный директор клуба Александр Чирин сменил Николая Оленева на посту гендиректора. Этот момент, а также его слова о возможном подписании Артема Дзюбы вызвали отторжение у руководства «Химок» и привели к отставке тренера.
Одним из кандидатов на пост главного тренера красно-черных является Владимир Слишкович, ранее работавший в «Спартаке».
Талалаев возглавлял «Химки» с апреля 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Мир РПЛ.
21:00 Юран покинул чат Матч ТВ
21:00 Юран вошёл в чат ФК «Химки»
21:01 Талалаев вошёл в чат Матч ТВ
А вот Химки очень скоро отправятся обратно смотреть стадионы Красноярска,Тюмени и т.д
п.с. Панков пишет, что Талалаев получит неустойку в 50 миллионов рублей. Довольно неплохо.