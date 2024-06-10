Игнашевич может возглавить «Химки» после увольнения Талалаева («Чемпионат»)

Сергей Игнашевич входит в число претендентов на пост тренера «Химок».

Сегодня стало известно, что команда из Московской области увольняет .

По сведениям «Чемпионата», должность главного тренера может достаться , покинувшему «Балтику» в начале июня. Еще один кандидат – , экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

« » выиграли Мелбет Первую лигу и в следующем сезоне выступят в Мир .