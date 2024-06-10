Игнашевич может возглавить «Химки» после увольнения Талалаева («Чемпионат»)
Сергей Игнашевич входит в число претендентов на пост тренера «Химок».
Сегодня стало известно, что команда из Московской области увольняет Андрея Талалаева.
По сведениям «Чемпионата», должность главного тренера может достаться Игнашевичу, покинувшему «Балтику» в начале июня. Еще один кандидат – Владимир Слишкович, экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Химки» выиграли Мелбет Первую лигу и в следующем сезоне выступят в Мир РПЛ.
Надеюсь Сергей Николаевич не пойдет туда.
Такое ощущение, что Химки очередной раз станут банкротом к концу сезона
Сергей Игнашевич для меня точно не "Серый" и не "Серега"
Хотя главная команда Мособласти