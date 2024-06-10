Игнашевич может возглавить «Химки» после увольнения Талалаева («Чемпионат»)

Теги Химки Сергей Игнашевич Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Сергей Игнашевич входит в число претендентов на пост тренера «Химок».

Сегодня стало известно, что команда из Московской области увольняет Андрея Талалаева.

По сведениям «Чемпионата», должность главного тренера может достаться Игнашевичу, покинувшему «Балтику» в начале июня. Еще один кандидат – Владимир Слишкович, экс-ассистент Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Химки» выиграли Мелбет Первую лигу и в следующем сезоне выступят в Мир РПЛ.

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44 комментария
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Ну не хотят Химки играть в РПЛ хоть убей. Сейчас поменяют 3-х тренеров за сезон и опять вылетят. Может даже Талалашу вернут.)) Клоуны.))
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Берут Игнашевича, вылетают из РПЛ, возвращают Талалаева. Норм цикл.
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Не успело начаться межсезонье, так уже началась клоунада в Химках.

Надеюсь Сергей Николаевич не пойдет туда.

Такое ощущение, что Химки очередной раз станут банкротом к концу сезона
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+16
Ответ Amalfitano
Ну не хотят Химки играть в РПЛ хоть убей. Сейчас поменяют 3-х тренеров за сезон и опять вылетят. Может даже Талалашу вернут.)) Клоуны.))
Или Юрана)
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Пора царю шанс дать
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Ответ Варлампий Варлампий
Пора царю шанс дать
Давайте заплюсуем ) пускай он сам увидит и руководство и в е получится)
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Ответ N89
А Балтика возвращается в рпл и возвращает игнашевича на след сезон)
Резюме Игнашевича: "Выведу команду в 1ю лигу. Но есть нюанс"
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Самая главная новость десятилетия будет если главным снова станет Юран. Зачем пятилетний контракт предложили, чтобы сразу Талалаева убрать. Цирк.
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Ответ Варлампий Варлампий
Пора царю шанс дать
Прям с языка снял 👍👍👍
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В принципе мне начхать на Талалаева и сам клуб, но с таким составом что у Химок был только Талалаша мог выиграть ФНЛ. Под другого тренера надо покупать полностью новый состав.
+3
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+3
Ответ serginn
Берут Игнашевича, вылетают из РПЛ, возвращают Талалаева. Норм цикл.
А Балтика возвращается в рпл и возвращает игнашевича на след сезон)
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Ответ Арсений1990
Сергей Николаевич? Галицкий?
Ну уж извините
Сергей Игнашевич для меня точно не "Серый" и не "Серега"
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За последние 5 лет в Химках ПО 2 РАЗА ПРИШЛИ и ПО 2 РАЗА УШЛИ: Талалаев, Юран и Черевченко. Ну и по разу пришли и ушли Писарев, Гуньков, Гогниев, а также и.о. Билялетдинов и Ющенко (другой).
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Ответ ыеем
Комментарий удален модератором
3 трофея в худший сезон😂. ФК позор это конкуренты. Вот кто действительно смешны
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Ответ Amalfitano
В принципе мне начхать на Талалаева и сам клуб, но с таким составом что у Химок был только Талалаша мог выиграть ФНЛ. Под другого тренера надо покупать полностью новый состав.
А зачем они его уволили ?
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Ответ OldRedWhite
А зачем они его уволили ?
Понты. А зачем Галицкий уволил Ивича? Те же понты.
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Круто, молодец Игнашевич, да и Химки команда, которую будут бояться))
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Комментарий удален модератором
Ответ Wiley Fox
А почему нет новостей про шишкана, которому дали пожизненное? Химки и прочие факелы под ним же
Так тут новости про Химки, а не про Сатурн.))) Да и что можно сказать? Вечер в хату, разве что.)
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Ответ Amalfitano
Понты. А зачем Галицкий уволил Ивича? Те же понты.
Пилят на неустойке
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Ответ ыеем
Комментарий удален модератором
А при чем тут Зенит у нас какой бы Семак не был уже шесть сезонов возглавляет клуб
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Ответ Amalfitano
Понты. А зачем Галицкий уволил Ивича? Те же понты.
У Химок то откуда понты ?
Хотя главная команда Мособласти
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Когда Химки нанимали Талалаева, то громко заявляли о проекте, о развитии клуба и важности этого тренера. В итоге громкие слова и ничего более.
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Ответ Александр Кудрявцев
Да нее. Лучше Царя, а Юрана придворным 🤔🤔🤔
Цари там походу есть, раз так просто избавляются от людей. Цари Химок) Звучит так себе
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Ответ Amalfitano
Ну не хотят Химки играть в РПЛ хоть убей. Сейчас поменяют 3-х тренеров за сезон и опять вылетят. Может даже Талалашу вернут.)) Клоуны.))
Так и будут по кругу менять.
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Не надо Сергей. Странные матчи. Дети инвесторов в составе и т д. Так и карьеру можно похоронить, толком и не начав.
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Зачем Игнашевичу принимать это...
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Химки - это диагноз! они просто рождены для хождения по граблям.
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В истории Химок было только 3 года, когда не меняли тренера: 1996, 1997 и 2005.
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А как же контакт на 5 лет ???!!!
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