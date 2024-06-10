«Бавария» и Та согласовали контракт до 2029-го. Переговоры с «Байером» начнутся в ближайшее время

Джонатан Та близок к переходу в «Баварию».

Мюнхенский клуб полностью согласовал с игроком условия контракта, рассчитанного до 2029 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. « » уже уведомлен о том, что защитник хочет сменить команду.

Ожидается, что переговоры между клубами начнутся в ближайшее время.

28-летний футболист является главной целью «Баварии» для укрепления обороны. Альтернативный вариант – трансфер Ливая Колуилла из «Челси».

В прошедшем сезоне Бундеслиги Та провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.