«Бавария» и Та согласовали контракт до 2029-го. Переговоры с «Байером» начнутся в ближайшее время

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Футбол

Джонатан Та близок к переходу в «Баварию».

Мюнхенский клуб полностью согласовал с игроком условия контракта, рассчитанного до 2029 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. «Байер» уже уведомлен о том, что защитник хочет сменить команду. 

Ожидается, что переговоры между клубами начнутся в ближайшее время.

28-летний футболист является главной целью «Баварии» для укрепления обороны. Альтернативный вариант – трансфер Ливая Колуилла из «Челси». 

В прошедшем сезоне Бундеслиги Та провел 31 матч, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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14 комментариев
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Та ладно
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Та зачем тебе та Бавария, а, Та?
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Следовало ожидать. Байер если и не ждёт распродажа, то в течение 2-3 лет самых важных игроков купят абсолютные топы.
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Ждали пока Байер чемпионом станет чтобы начать ослаблять
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28 лет, контракт на 5 лет, Та уж
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На кой лях тебе Та Бавария?
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Вот и началась распродажа байера
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Та то до 2029 до### для 28 летнего игрока!
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Коль не получилось забрать Алонсо, то решили забирать по одному винтику. Хотя зачем он им при наличии Упамекано, Дайера и Кима
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Началось.
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Как-бы Алонсо не покинул Байер, до начала нового сезона.🤔☝️
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Никогда такого не было)
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