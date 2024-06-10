Александр Мостовой: «Будет обидно завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один клуб. Такие, как Абаскаль, занимают наши места и зарабатывают деньги»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Спорт-Экспресс деньги ахахаха Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о перспективах своей тренерской карьеры.

«Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно, мне будет обидно.

Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе, в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе.

Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас нигде. Такие люди, как [Гильермо] Абаскаль, занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», – сказал Александр Мостовой.

Экс-футболист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа 2023 года. Игровую карьеру Мостовой завершил в 2005 году.

В качестве игрока он выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

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113 комментариев
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Чтобы ее завершить, ее хотя бы начать нужно.
+173
-2
+171
Ответ Игорь Новиков
Чтобы ее завершить, ее хотя бы начать нужно.
Подумываю, вслед за Мостовым, завершить свою тренерскую карьеру
+143
0
+143
Это будет легендарная тренерская карьера :)
+70
0
+70
Слыхали, у Мостового оказывается тренерская карьера в самом разгаре
+32
0
+32
Ответ lovkac
Вспомнилась серия Южного парка, когда переселенцы из будущего работали за гроши, рэднеки кричали "Они отняли у нас работу", а чем закончилась та серия говорить нельзя, по законам РФ
вроде как она закончилась матчем медиалиги
+22
0
+22
Вспомнилась серия Южного парка, когда переселенцы из будущего работали за гроши, рэднеки кричали "Они отняли у нас работу", а чем закончилась та серия говорить нельзя, по законам РФ
+22
0
+22
Ответ Игорь Новиков
Чтобы ее завершить, ее хотя бы начать нужно.
Для начала ему было бы неплохо завершить с нытьем и приступить к делу, а то Абаскаль скоро от икотки умрёт...
+18
0
+18
Ответ GtSwan
Это будет легендарная тренерская карьера :)
Это БЫЛА легендарная тренерская карьера :)
+14
0
+14
Ответ GtSwan
Это будет легендарная тренерская карьера :)
Такая же как у Терри в Спартаке😁
+16
-4
+12
Комментарии по потенциальному тренерству все более и более жалкие
+10
0
+10
Это была легендарная карьера, Александр
+8
-1
+7
Александр ,а кто мешал вам получить тренирьскую лицензию 18 лет назад и тренировать??? Или вы думали вас будут умолять возглавить какой нибудь клуб)
+6
0
+6
Да заткнись ты уже. Ушёл Абаскаль, всё, нет его в Спартаке.
+4
0
+4
Ответ Папа Футбола
Для начала ему было бы неплохо завершить с нытьем и приступить к делу, а то Абаскаль скоро от икотки умрёт...
18 (!) лет ждал, чтобы хотя бы приступить к получению лицензии... 18 мля лет.

Какую карьеру, о чем он вещает вообще?
+4
0
+4
Получается, у каждого из нас сейчас идёт тренерская карьера?
+4
0
+4
Ответ Toha1090
Слыхали, у Мостового оказывается тренерская карьера в самом разгаре
Не просто в самом разгаре, а он еще, судя по всему, и первым в истории закончит карьеру непобежденным)
+4
0
+4
Абаскаля уже давно нет в лиге, но он продолжает ставить Александру палки в колеса.
+3
0
+3
Спасибо за карьеру, Легенда тренерского цеха!
+3
0
+3
Мостовой точно попадет в книгу рекордов - завершит тренерскую карьеру так никого и не потренировав... жду объявления о "завершении тренерской карьеры" и массового сожаления по этому поводу...
+2
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Нормально он на выходных выпил.
+2
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Абсолютно детское сознание. Куда ему кого тренировать?
+2
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Ответ GtSwan
Это будет легендарная тренерская карьера :)
ни одного поражения, Пепу и Анчи и не снилось
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За 18 лет смог начать обучение на тренера. Наверное, к 22 веку и карьеру начнёт, почему нет
+2
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Ответ Игорь Новиков
Главное сделать громкое заявление!
Хотя, если подумать, я такой человек как Абаскаль. В футбол не играл, 100 раз начеканить не смогу, походка не особенно футбольная. Возможно не стоит торопиться, еще могу занимать их места и зарабатывать деньги
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Умора, конечно Мостового читать. Он ещё учебу не закончил, а уже иностранцев винит, что они его место заняли. Подсидели Царя, ироды...
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Сто пудов когда он давал это интервью, рыдая покуривая сигарету держа в руках граненый стакан с водкой
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Пришла беда откуда не ждали.
Вот что что, а завершения тренерской карьеры от царя я не ждал)
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Ответ Чемпион Людей
вроде как она закончилась матчем медиалиги
Из всех возможных языков, был выбран единственно верный - язык фактов
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Уже завершает? Что-то я упустил
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Ты штаб свой хоть представляешь вообще? Кто с тобой пошел бы работать? Кто у тебя был бы даже тренером вратарей? Кто был бы вторым тренером? Кто отвечал бы за восстановление и физиотерапию?

Клоун, блин.

Ну не может он этого не понимать!!!

У любого!!! Тренера, что имел опыт во Второй лиге есть люди, что он готов привести с собой и закрыть кадровый вопрос клуба, если это понадобится.

Цирк!!!
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