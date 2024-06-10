Александр Мостовой: «Будет обидно завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один клуб. Такие, как Абаскаль, занимают наши места и зарабатывают деньги»

Александр Мостовой высказался о перспективах своей тренерской карьеры.

«Допускаю, что могу завершить тренерскую карьеру, не попав ни в один профессиональный клуб. Естественно, мне будет обидно.

Даже 15 лет назад я говорил, что хочу остаться в футболе, в любой роли, но вот столько лет прошло, а я так и не был ни в какой должности в нашем футболе.

Но таких, как я, много. Тех, кто играл на высочайшем уровне, а сейчас нигде. Такие люди, как [Гильермо] , занимают наши рабочие места и зарабатывают деньги», – сказал .

Экс-футболист начал обучение на тренерскую лицензию в академии 21 августа 2023 года. Игровую карьеру Мостовой завершил в 2005 году.

В качестве игрока он выступал за « », «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.