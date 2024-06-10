«Реал» подтвердил, что сыграет на клубном ЧМ. Анчелотти сказал: «Мои слова были истолкованы неверно»

«Реал» и Карло Анчелотти подтвердили участие клуба в КЧМ-2025.

Главный тренер мадридцев опроверг свое заявление о намерении «Реала» отказаться от участия в клубном чемпионате мира, который пройдет в США следующим летом.

«Мои слова о клубном чемпионате мира в интервью Il Giornale были истолкованы не так, как я предполагал.

Ничто так не противоречит моим интересам, как отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за титулы с « », – написал в твиттере.

Клуб также выпустил официальное заявление, в котором подтвердил намерение участвовать в турнире.

«Реал» заявляет, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который организует в предстоящем сезоне-2024/2025, никогда не подвергалось сомнению.

Наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом турнире, к которому мы относимся с гордостью и предельным энтузиазмом, чтобы миллионы наших болельщиков по всему миру вновь мечтали о новом титуле», – говорится в заявлении «Реала».

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