«Реал» подтвердил, что сыграет на клубном ЧМ. Анчелотти сказал: «Мои слова были истолкованы неверно»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига ФИФА чемпионат мира среди клубов соцсети Футбол

«Реал» и Карло Анчелотти подтвердили участие клуба в КЧМ-2025.

Главный тренер мадридцев опроверг свое заявление о намерении «Реала» отказаться от участия в клубном чемпионате мира, который пройдет в США следующим летом.

«Мои слова о клубном чемпионате мира в интервью Il Giornale были истолкованы не так, как я предполагал.

Ничто так не противоречит моим интересам, как отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за титулы с «Реалом», – написал Анчелотти в твиттере.

Клуб также выпустил официальное заявление, в котором подтвердил намерение участвовать в турнире.

«Реал» заявляет, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который организует ФИФА в предстоящем сезоне-2024/2025, никогда не подвергалось сомнению.

Наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом турнире, к которому мы относимся с гордостью и предельным энтузиазмом, чтобы миллионы наших болельщиков по всему миру вновь мечтали о новом титуле», – говорится в заявлении «Реала».

«Мои слова не так поняли». Анчелотти и «Реал» опровергли бойкот нового клубного ЧМ – хроника скандала

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61 комментарий
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Это что, болельщикам Реала, которые 4 часа назад писали что Анчелотти "красиво унизил коррупционеров" и "дави этих чиновников-коррупционеров", а Реал "не будет относится к этому турниру, как к чему то серьёзному", нужно переобуваться ?)
+190
-17
+173
Пойду перечитывать комментарии сливочных про то какой Анчелотти мужик 😎
+132
-12
+120
Ответ 2vdhrvmmzf
Пойду перечитывать комментарии сливочных про то какой Анчелотти мужик 😎
Не то что Хави. Никогда своего мнения не меняет. 😎
+72
-23
+49
Ответ Кирилл
Это что, болельщикам Реала, которые 4 часа назад писали что Анчелотти "красиво унизил коррупционеров" и "дави этих чиновников-коррупционеров", а Реал "не будет относится к этому турниру, как к чему то серьёзному", нужно переобуваться ?)
Это была "наглая подтасовка звука" (с)
+40
-2
+38
переобуваемся: "клубный ЧМ - важнейший престижный турнир! Деньги не главное!"
+36
-4
+32
Ответ 2vdhrvmmzf
Пойду перечитывать комментарии сливочных про то какой Анчелотти мужик 😎
Вспомнилась песня: "Что ж ты фраер сдал назад"))
+30
-8
+22
Ответ Кирилл
Это что, болельщикам Реала, которые 4 часа назад писали что Анчелотти "красиво унизил коррупционеров" и "дави этих чиновников-коррупционеров", а Реал "не будет относится к этому турниру, как к чему то серьёзному", нужно переобуваться ?)
После кейса Мбаппе опыт в переобувке там мощнейший)
+24
-4
+20
Тульская обувная фабрика принимает эксклюзивные заказы на обувь от болельщиков Реала. Недорого.
+21
-5
+16
Пацаны, жмем кнопку "редактировать" комменты под прошлой новостью!))
+17
-2
+15
Ответ Кирилл
Это что, болельщикам Реала, которые 4 часа назад писали что Анчелотти "красиво унизил коррупционеров" и "дави этих чиновников-коррупционеров", а Реал "не будет относится к этому турниру, как к чему то серьёзному", нужно переобуваться ?)
Так им не впервой. Пару лет назад поносили Мбаппе, сейчас облизывают.
+14
-2
+12
За последний месяц уже 2ое тупорылое заявление Анчи.. до этого про макрона и Мбаппе блеял.
А по этой теме: он за игроков, они устают!
Нет, додики. Он сказал мало $ предлогают
+9
-1
+8
Ахахаха
👞 👟
+8
-2
+6
Ответ Вадим flanec
Тульская обувная фабрика принимает эксклюзивные заказы на обувь от болельщиков Реала. Недорого.
Для пользователей Спортса - скидки
+7
-1
+6
Зашел спецом почитать коменты "сливочных" болел, которые час назад разложили Барсу на атомы за то что те продались чинушам из ФИФА ))))), что они такие же продажные как и ФИФА )))
Вместе с папой Карло делают кульбит на 180 градусов и зашкерились под корягой)))

Вы не правильно поняли, мы собирались участвовать в клубном ЧМ, просто нас попросили без должного уважения (с)
+8
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+6
Что ж ты Карлон сдал назад... От Переса по шапке получил 😆
+4
0
+4
Ответ 2vdhrvmmzf
Пойду перечитывать комментарии сливочных про то какой Анчелотти мужик 😎
Сейчас начнут писать примерно такое - "Признать ошибку могут только сильнейшие" 🤡🤡🤡
+5
-2
+3
Держите 👞👞
+3
-1
+2
Все-таки не та дверь
+2
0
+2
Ответ bulldozer
Не то что Хави. Никогда своего мнения не меняет. 😎
Чё сидишь, иди переобувайся насчёт Анчелотти, а не пиши гадости про Хави тем самым пытаясь утешить свои обиды на него ещё с 6-2; 5-0; 3-0.
+4
-2
+2
Ответ Кирилл
Это что, болельщикам Реала, которые 4 часа назад писали что Анчелотти "красиво унизил коррупционеров" и "дави этих чиновников-коррупционеров", а Реал "не будет относится к этому турниру, как к чему то серьёзному", нужно переобуваться ?)
Адекватные признают, что были неправы или отстоят свою точку зрения. А неадекватные :"А вот Барселонаааааа!!!!".
+2
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Быстро переобулся)
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За неверное толкование кто то понесет ответственность ?
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Ответ Дмитрий Орлов
Для пользователей Спортса - скидки
Годно 😄
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Ответ Константин Эсперов
За неверное толкование кто то понесет ответственность ?
Да, Анчелотти. Он же языком мелет, а потом переобувается.
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Погодите . Предыдущая новость была, что , возможно пригласят Барсу.. я верю больше Спортсу, чем какому-то официальному заявлению Королевского клуба
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у ха ха ха ха )))
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Когда попытался пойти против системы, но сел в лужу
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Заднюю включил 🤪
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Ну вот)..
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Что ж ты, фраер...
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