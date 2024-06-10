«Реал» подтвердил, что сыграет на клубном ЧМ. Анчелотти сказал: «Мои слова были истолкованы неверно»
«Реал» и Карло Анчелотти подтвердили участие клуба в КЧМ-2025.
Главный тренер мадридцев опроверг свое заявление о намерении «Реала» отказаться от участия в клубном чемпионате мира, который пройдет в США следующим летом.
«Мои слова о клубном чемпионате мира в интервью Il Giornale были истолкованы не так, как я предполагал.
Ничто так не противоречит моим интересам, как отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за титулы с «Реалом», – написал Анчелотти в твиттере.
Клуб также выпустил официальное заявление, в котором подтвердил намерение участвовать в турнире.
«Реал» заявляет, что его участие в новом клубном чемпионате мира, который организует ФИФА в предстоящем сезоне-2024/2025, никогда не подвергалось сомнению.
Наш клуб, как и планировалось, примет участие в этом турнире, к которому мы относимся с гордостью и предельным энтузиазмом, чтобы миллионы наших болельщиков по всему миру вновь мечтали о новом титуле», – говорится в заявлении «Реала».
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А по этой теме: он за игроков, они устают!
Нет, додики. Он сказал мало $ предлогают
👞 👟
Вместе с папой Карло делают кульбит на 180 градусов и зашкерились под корягой)))
Вы не правильно поняли, мы собирались участвовать в клубном ЧМ, просто нас попросили без должного уважения (с)