Левандовски и Свидерски получили травмы в матче с Турцией – Кароль повредил голеностоп, празднуя гол с передачи Роберта. Первый матч Польши на Евро – 16 июня

Два нападающих сборной Польши травмировались в товарищеском матче с Турцией.

На 12-й минуте открыл счет, воспользовавшись передачей Роберта Левандовского. Празднуя гол, футболист «Вероны» неудачно приземлился после прыжка и повредил голеностоп. После оказания медицинской помощи он вернулся на поле, однако на 19-й минуте был заменен, дав понять, что не может продолжать.

На 32-й минуте из-за травмы был заменен и Левандовски. Он сел на газон и показал, что игра для него завершена.

начнет выступление на 16 июня матчем против Нидерландов.