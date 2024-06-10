Левандовски и Свидерски получили травмы в матче с Турцией – Кароль повредил голеностоп, празднуя гол с передачи Роберта. Первый матч Польши на Евро – 16 июня

Теги Барселона серия А Италия Ла Лига Сборная Турции по футболу Сборная Польши по футболу травмы Верона Евро-2024 Роберт Левандовски Кароль Свидерски Здоровье Футбол

Два нападающих сборной Польши травмировались в товарищеском матче с Турцией.

На 12-й минуте Кароль Свидерски открыл счет, воспользовавшись передачей Роберта Левандовского. Празднуя гол, футболист «Вероны» неудачно приземлился после прыжка и повредил голеностоп. После оказания медицинской помощи он вернулся на поле, однако на 19-й минуте был заменен, дав понять, что не может продолжать.

На 32-й минуте из-за травмы был заменен и Левандовски. Он сел на газон и показал, что игра для него завершена.

Польша начнет выступление на Евро 16 июня матчем против Нидерландов.

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30 комментариев
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Тем временем клубный ЧМ ввели. Травм не хватает у игроков? Мало матчей?
+33
-4
+29
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
+20
-4
+16
Ещё и Милик в прошлом матче получил
+7
0
+7
Ответ Папа Футбола
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
Так один персонаж получил травму празднуя гол, можно же было просто не забивать получается, а он дурак...
+8
-3
+5
Ответ Папа Футбола
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
Это вообще безумие.
+6
-2
+4
Ответ Niko [Ars]
Так один персонаж получил травму празднуя гол, можно же было просто не забивать получается, а он дурак...
Можно было просто не выделываться.
+4
0
+4
Ответ Пинающий Достоинства
Пусть развлекают…им за это бабки платят, которых тут на СпортС никто не видел…! Или ты готов им 10 матчей в сезон выписать, чтоб бедненькие не поломались ?!
Странная логика. Они вообще-то играют не для того, чтобы травмы получать.
+3
-1
+2
У поляков такая группа, что там без разницы, кто будет играть. Хотя с Левой будет не так больно
+2
-1
+1
Ответ Евгений Сидоров
Свидерски конечно премию Дарвина. Я бы ещё понял радоваться голу на Евро, но в товарняке то.
Он, видать "праздновал" как Авейру.. Странно, что ещё "перст" не сломал, указывая на себя.. ☝️🙆
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Ответ Log in
Лол, сыграл "развлекательный" матч, получил травму, вылетел на год, допустим. Круто, чо, развлечения кончились, все в плюсе. Или вылетел на пару месяцев, пока восстановился - сезон в разгаре, предсезонка пропущена, играет кое-как. Зрелищность супер, опять все в плюсе, зато можно орать в комментах "За что ему такие бабки платят!!!
Издержки профессии
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Ответ Пинающий Достоинства
Пусть развлекают…им за это бабки платят, которых тут на СпортС никто не видел…! Или ты готов им 10 матчей в сезон выписать, чтоб бедненькие не поломались ?!
Лол, сыграл "развлекательный" матч, получил травму, вылетел на год, допустим. Круто, чо, развлечения кончились, все в плюсе.
Или вылетел на пару месяцев, пока восстановился - сезон в разгаре, предсезонка пропущена, играет кое-как. Зрелищность супер, опять все в плюсе, зато можно орать в комментах "За что ему такие бабки платят!!!
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Ответ Dexter Morgan
Странная логика. Они вообще-то играют не для того, чтобы травмы получать.
Так и не получат в основном, % 5 может
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Ответ Папа Футбола
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
Так Россия перед Евро 08 тоже вроде 3 товарняка провела!
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Ответ Папа Футбола
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
Физо набирают, Евро как и ЧМ скоротечные турниры и физическая подготовка к ним даёт особый результат с + или наоборот
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Ответ Папа Футбола
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
Ага, Левандовского силой заставляли играть эти товарняки
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Ответ Папа Футбола
Зачем аж по 3 товарняка проводить перед самым началом Евро... Наверное для того чтобы вот такая фигня случилась...
Как тренерам готовить команду без товарняков?
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Ответ Niko [Ars]
Да зачем вообще голы забивать в товарках перед Евро. Ману копить же надо, беречь способности. Скромнее быть в общем-то
Тем более там аптечек практически не найти....
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Ответ ТрактоПоктер
А второй ему перед этим голевую отдал.... Тоже додик походу
Да зачем вообще голы забивать в товарках перед Евро. Ману копить же надо, беречь способности. Скромнее быть в общем-то
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Ответ Niko [Ars]
Так один персонаж получил травму празднуя гол, можно же было просто не забивать получается, а он дурак...
А второй ему перед этим голевую отдал....
Тоже додик походу
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так им это этим мудака, рад очень, польша гавно
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Сезон только что закончился, пауза минимальная, а они в товарняках топ игрока ставят....
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Зачем играть по 3 матча? Все просто - заявка 26 человек, нужно дать поиграть всем в разных сочетаниях, что бы хоть что то наиграть. Это же не клуб, тут люди приезжают и как правило играют с самолета. Да и нагрузка при таких раскладах минимальная. Лева например только в третьей игре вышел в старте
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