Левандовски и Свидерски получили травмы в матче с Турцией – Кароль повредил голеностоп, празднуя гол с передачи Роберта. Первый матч Польши на Евро – 16 июня
Два нападающих сборной Польши травмировались в товарищеском матче с Турцией.
На 12-й минуте Кароль Свидерски открыл счет, воспользовавшись передачей Роберта Левандовского. Празднуя гол, футболист «Вероны» неудачно приземлился после прыжка и повредил голеностоп. После оказания медицинской помощи он вернулся на поле, однако на 19-й минуте был заменен, дав понять, что не может продолжать.
На 32-й минуте из-за травмы был заменен и Левандовски. Он сел на газон и показал, что игра для него завершена.
Польша начнет выступление на Евро 16 июня матчем против Нидерландов.
Или вылетел на пару месяцев, пока восстановился - сезон в разгаре, предсезонка пропущена, играет кое-как. Зрелищность супер, опять все в плюсе, зато можно орать в комментах "За что ему такие бабки платят!!!
Тоже додик походу