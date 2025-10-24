Какута пришел ко Христу в Иране после смерти мамы: «Она была для меня всем, я был разбит. Мне предложили контракт в Иране, и я почувствовал, что меня что-то туда толкает. Это был Святой Дух»

Гаэль Какута рассказал, что после смерти матери пришел ко Христу.

– У вас удивительная история, которая включает обретение Иисуса – и в самом неожиданном месте, в Иране. Расскажите, как это произошло.

– Могу сказать, как вы только что отметили, это замечательная история, потому что это лучшие моменты в моей жизни. Мне сейчас 34, и Иисус уже год является частью моей жизни.

Тогда я играл во Франции, и за несколько месяцев до этого я потерял мать. Она была для меня всем, она значила для меня все, и я был совершенно разбит. В конце сезона, через шесть месяцев после ее смерти, мне предложили контракт в Иране.

Я почувствовал что-то очень сильное, что толкало меня туда. Я не хотел ехать, но это давление было огромным. Теперь я могу сказать, что это был Святой Дух, потому что после того, как я вверил свою жизнь Иисусу, я это понял. Да, я поехал, и это стало поворотным моментом в моей жизни, – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Эстегляля».

Какута о вере: «Я мог играть в PlayStation, смотреть телевизор весь день. Я был в депрессии. Но я начал читать Библию и давал пространство Иисусу – и все мои зависимости уходили. Я был счастлив»