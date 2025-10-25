Аллегри про 2:2 с «Пизой»: «Милан» утратил компактность при 1:0, должен был играть внимательнее и быстрее. Разочаровывает, что мы набрали 1 очко, но и оно крайне важно для решения задач»

Массимилиано Аллегри раскритиковал игру «Милана» против «Пизы» (2:2).

«Мы рады, что вырвали ничью в конце. Сегодня мы делали ошибки, нужно все обдумать и поработать над тем, что не получалось. Мы должны были вести 2:0, но в то же время мы слишком глубоко отходили: между форвардами и полузащитниками было слишком много пространства, разрывы в середине поля были слишком большими. Поведя 1:0, мы утратили компактность и растянулись по всему полю.

Что касается последних пяти минут, то нужно улучшить два аспекта: в такое время достаточно двух моментов, чтобы выиграть матч, но также в такое время нельзя терять самообладание – Павловичу пришлось догонять Нзолу.

[Проблемы против низко защищающихся команд] это не совпадение, а вопрос развития и понимания игровых ситуаций. Выйдя вперед, мы должны были играть внимательнее и быстрее. У нас были моменты в штрафной, когда следовало действовать внимательнее.

Нельзя нестись вперед сломя голову в последние пять минут, рискуя проиграть. То, что мы набрали лишь одно очко, разочаровывает, но оно будет крайне важно для решения наших задач на сезон», – отметил главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport.