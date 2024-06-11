Бобровский – 7-й вратарь за 80 лет, пропустивший менее 2 шайб в первых 2 матчах финала Кубка Стэнли

Теги рейтинги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Мартин Бродер Крис Осгуд НХЛ Жак Плант Джонни Бауэр Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 1 шайбу в первых 2 матчах финала Кубка Стэнли.

Вратарь «Флориды» отразил 18 из 19 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0). 

За последние 80 лет только 7 вратарей пропускали менее 2 шайб в первых двух матчах в финальной серии плей-офф НХЛ

Трое из них начали с двух шатаутов – Фрэнк Маккул («Торонто», 1945, против «Детройта»), Мартин Бродер («Нью-Джерси», 2003, против «Анахайма») и Крис Осгуд («Детройт», 2008, против «Питтсбурга»). 

Еще четверо пропустили по 1 шайбе – Жак Плант («Монреаль», 1957, от «Бостона»), Хэнк Бассен («Детройт», 1961, от «Чикаго»), Джонни Бауэр («Торонто», 1967, от «Монреаля») и Бобровский, сыгравший на ноль в первой игре с «Ойлерс». 

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17 комментариев
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Боб красавчик. Давай теперь менее двух за 3 матча! Держим кулачки!
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Серёга идёт за историей в этом КС.
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вы представьте ,насколько некомфортно и неуютно себя чувствует вратарь, который постоянно пускает и видит, что с той стороны площадки воротник раз за разом тащит. а вратарь , это больше,чем пол команды, не зря они сразу после. игры благодарят кипепа за победу. вот и думайте, чем вся эта история закончится. одну игру Эдмонтон дома возьмёт скорее всего, и сказка на этом закончится. Ладно, посмотрим)
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Ответ Витамин_Б
Боб красавчик. Давай теперь менее двух за 3 матча! Держим кулачки!
а 12 шапочек можешь? и 12 могу! все помнят, что из этого вышло) не надо жадничать , пусть пропустит хоть три пропустят, главное победа, а так можно удачу отвернуть с такими запросами)
+10
-4
+6
Боб крут! Здесь не поспоришь, но главная цель ещё впереди!
А в НХЛ помешаны конечно на цифрах, какую только статистику не ведут. Они походу после каждой игры, каждому игроку какую-нибудь серию найти могут)
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+3
Давай, Серёжа, давай, земляк! Ты достоин этого кубка всей своей карьерой. Осталось сделать сложнейших, но всего 2 шага! Мы верим в тебя, вся Сибирь с тобой и Вовкой!
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Все они выиграли Кубок Стэнли после такого, кроме Бассена
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Бобровский и станет решающим фактором победы. Психологически, такой вратарь, очень угнетает соперника.Ну что ж, так держать!
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Красавчик Сергей! Нам остается только радоваться твоей игре и то что видим глазами эту игру! Удачи,ты достоин как ни кто другой!
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Если Бобер возьмёт чашку, может любой контракт просить, выдадут))(
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Bob Х-man!
Делает разницу!
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Медведь, Бурбон, Монстр, пришло время Бобровского.
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Так меня веселит, когда в такую статистику включают игроков Торонты=) от 1945ого года)))
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Шатаут 🦫 придал вдохновение и уверенность Флориде. Сегодня они играли по-чемпионски
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Ответ Peter Popov
Бобр курва
я пердоле
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