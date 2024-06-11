Бобровский – 7-й вратарь за 80 лет, пропустивший менее 2 шайб в первых 2 матчах финала Кубка Стэнли
Сергей Бобровский пропустил 1 шайбу в первых 2 матчах финала Кубка Стэнли.
Вратарь «Флориды» отразил 18 из 19 бросков во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0).
За последние 80 лет только 7 вратарей пропускали менее 2 шайб в первых двух матчах в финальной серии плей-офф НХЛ.
Трое из них начали с двух шатаутов – Фрэнк Маккул («Торонто», 1945, против «Детройта»), Мартин Бродер («Нью-Джерси», 2003, против «Анахайма») и Крис Осгуд («Детройт», 2008, против «Питтсбурга»).
Еще четверо пропустили по 1 шайбе – Жак Плант («Монреаль», 1957, от «Бостона»), Хэнк Бассен («Детройт», 1961, от «Чикаго»), Джонни Бауэр («Торонто», 1967, от «Монреаля») и Бобровский, сыгравший на ноль в первой игре с «Ойлерс».
А в НХЛ помешаны конечно на цифрах, какую только статистику не ведут. Они походу после каждой игры, каждому игроку какую-нибудь серию найти могут)
Делает разницу!