Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты. Испанцы сделают «Локо» новое предложение (Sport24)

Дмитрий Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты.

По информации Sport24, в ближайшее время испанский клуб сделает новое предложение «Локомотиву». Ранее железнодорожники отклонили запрос испанцев на сумму в 1 млн евро.

Ранее сообщалось, что испанский клуб был готов заплатить за полузащитника 3 млн евро, но россиянин отказался от перехода, так как предложенная зарплата 700 тысяч евро в год была вдвое меньше того, что он зарабатывает в « ».

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает летом 2026 года.

В минувшем сезоне Баринов принял участие в 27 матчах Мир , забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика игрока доступна здесь.

«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

Директор «Алавеса» о Баринове: «Нравится этот игрок, но он нам не по карману. На сегодня трансфер невозможен»