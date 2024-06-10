Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты. Испанцы сделают «Локо» новое предложение (Sport24)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Алавес Дмитрий Баринов деньги Футбол

Дмитрий Баринов готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты.

По информации Sport24, в ближайшее время испанский клуб сделает новое предложение «Локомотиву». Ранее железнодорожники отклонили запрос испанцев на сумму в 1 млн евро.

Ранее сообщалось, что испанский клуб был готов заплатить за полузащитника 3 млн евро, но россиянин отказался от перехода, так как предложенная зарплата 700 тысяч евро в год была вдвое меньше того, что он зарабатывает в «Локомотиве».

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает летом 2026 года.

В минувшем сезоне Баринов принял участие в 27 матчах Мир РПЛ, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Полная статистика игрока доступна здесь.

«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

Директор «Алавеса» о Баринове: «Нравится этот игрок, но он нам не по карману. На сегодня трансфер невозможен»

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70 комментариев
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Вот так из жадного лимитчика за секунду превращается в нашего парня, который не зассал
+221
-3
+218
Начитался Спортса и одумался?)
+104
-1
+103
Вот что чтение комментариев на спортс.ру делает
+65
-1
+64
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вот так из жадного лимитчика за секунду превращается в нашего парня, который не зассал
Хорошо, если это так
Имхо, играть в испанской Лиге за Алавес намного интереснее, чем продолжать который год в Черкизово оставаться
+44
-4
+40
Ответ Roman
Нет смысла отпускать капитана меньше, чем за лямов 5-6
А кто из европейцев даст такие деньги? Ему уже 27, не самый топовый игрок. Есть возможность, надо ехать
+34
-2
+32
Алавес Баринова!👍
+33
-1
+32
Ответ Roman
Нет смысла отпускать капитана меньше, чем за лямов 5-6
Эти деньги клубы вроде Алавеса вряд ли дадут. А другим, наверное, и не особо нужен.
+17
-2
+15
Ответ Эдуард Глянцев
Начитался Спортса и одумался?)
Та же мысль пришла в голову.
+14
-1
+13
Удачи Дмитрию, надеюсь переход состоится!
+12
0
+12
Мужики, ложка для обуви нигде не завалялась?)
+11
0
+11
Молодец Дмитрий!!!Нужно попробовать себя и сильном чемпионате и с игроками другого уровня.Будет что вспомнить.Как сейчас вспоминают Канчельскис,Шалимов,Мостовой и др.бывшие игроки игравшие за рубежом.
+6
0
+6
Ответ Игорь Васильев
А кто из европейцев даст такие деньги? Ему уже 27, не самый топовый игрок. Есть возможность, надо ехать
По трансфермаркету Баринов стоит 8 лямов
почему Локо должен отпускать своего лидера и капитана ляма за два-три?
+7
-2
+5
Да да да, конечно )) взяли бы и отказались от 70 миллионов рублей ( и это только за год ), только ради того, что бы два раза за сезон встретится на поле с топ футболистами )
Языком болтать - не мешки ворочать
+2
0
+2
Правильное решение. Если есть возможность перейти в Ла Лигу, не стоит отказываться
+1
0
+1
Ответ Sarumian
Баринов резко поумнел. Видимо кто-то подсказал.
Увеличили предложение по контракту. Вроде бы миллион.
+1
0
+1
Ответ Пердёж
В ближайшие 60 - 70 лет нас туда не допустят
да чего уж там 60, 200+ а то и все 500
+2
-1
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вот так из жадного лимитчика за секунду превращается в нашего парня, который не зассал
Наш слоняра!
+1
0
+1
Ответ Игорь Васильев
А кто из европейцев даст такие деньги? Ему уже 27, не самый топовый игрок. Есть возможность, надо ехать
Вы бы тоже поехали, если бы вам в двое предложили работать за меньшую зарплату ?) 63-70 миллионов в год на дороге не валяются, на кой нужна карьера в Алавесе в 27 лет, что бы потом местные «эксперты» писали, Баринов красавчик ?)
+2
-1
+1
Ответ Roman
По трансфермаркету Баринов стоит 8 лямов почему Локо должен отпускать своего лидера и капитана ляма за два-три?
Потому, что 8 лямов средние команды не потянут, а он сам не потянет уровень даже условного Сосьедада или Аталанты
+2
-1
+1
Переобуваемся, господа комментаторы
+1
0
+1
очень правильное решение!!!!
+1
0
+1
Слышал, нашли понимание по цифрам. Не самым большим, но уже пристойным. Надеюсь, у Дмитрия все сложится. Игрок с явным запасом прочности.
+1
0
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Между прочем,хорошее решение. Ла Лига уровнем сопротивления сильнее РПЛ,опыта игры с топ-командами наберётся,да и может в еврокубках поиграет,если повезёт)))
+1
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+1
Надеюсь перейдёт
+1
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+1
ждем Алавес Баринова получается
+1
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Надеюсь перейдет
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Ответ Dmitry Orlov
Баринов принадлежит Локомотиву, и за жалкие копейки клуб его никуда не отпустит, вне зависимости от его желаний.
Вот и плохо.
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Ответ Roman
Нет смысла отпускать капитана меньше, чем за лямов 5-6
Баринов давно уже не играет так, как мог на пике. После травмы он так и не стал прежним. И не стоит он давно таких денег. Вот когда он Байеру забивал в ЛЧ и победный гол в финале Кубка, тогда за него могли заплатить 5-6 млн... Я к нему очень хорошо отношусь, и мне его будет не хватать, но сейчас лучше его отпустить.
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вот так из жадного лимитчика за секунду превращается в нашего парня, который не зассал
если ему персональное предложения подтянули поближе к уровню Локомотива, то почему нет
+5
-5
0
Баринов не готов перейти в «Алавес», несмотря на понижение зарплаты.
0
0
0
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