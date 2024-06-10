Флик предложил «Барселоне» подписать хавбека «Штутгарта» Штиллера

Теги Штутгарт бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Анджело Штиллер Футбол

«Барселона» интересуется Анджело Штиллером.

Как сообщает Diario Sport, работа над трансфером хавбека «Бетиса» Гидо Родригеса приостановлена, изучаются альтернативные варианты. В их числе – полузащитник «Штутгарта», кандидатуру которого предложил Ханс-Дитер Флик.

23-летний футболист является воспитанником «Баварии», и новый главный тренер «Барселоны» хорошо знаком с ним. Флик отдает предпочтение разносторонним игрокам, а не ярко выраженным опорным хавбекам, и Штиллер в этом смысле его устраивает.

Руководство каталонского клуба обсудит кандидатуру футболиста «Штутгарта» в ближайшие дни.

Отмечается, что Штиллер лидировал в последнем розыгрыше Бундеслиги по числу передач вперед.

Статистику немецкого игрока можно изучить здесь.

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13 комментариев
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куман пришел-начал покупать голландцев, теперь Флик будет всю бундеслигу сюда тянуть
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Штиллер ещё никогда не был так близко к переходу в Барсу
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Руки прочь от Штиллера, ему в ЛЧ в следующем году за швабов играть
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А вас, Штиллер, я попрошу остаться!
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А денег хватит у Барсы ? Или Штиллер свободный агент?
Флик видимо не знает, что у клуба с финансами полный швах и без очередного рычага никак
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Лапорта сообщил Флику, что на подобные хотелки никаких рычагов не хватит...
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Щас ему Ляпорта выкатить список, кого Барселона может подписать и будет говорить
"У этого агент женат на моей двоюродной сестре, у этого агент является другом моего лучшего друга, с этим агентом я спал, и вот, вишенка на торте, Булгур Эрнандес, мой брат"
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Ответ Артём Сейранов
куман пришел-начал покупать голландцев, теперь Флик будет всю бундеслигу сюда тянуть
Голландцев начал тащить ещё Ван Гал. У Круиффа и то был всего один - этот самый Куман.
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Ответ Артём Сейранов
куман пришел-начал покупать голландцев, теперь Флик будет всю бундеслигу сюда тянуть
Так всегда было и будет.
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Ответ Артём Сейранов
куман пришел-начал покупать голландцев, теперь Флик будет всю бундеслигу сюда тянуть
Все логично, Хави вон сколько молодых испанцев подтянул, которые теперь почти все в основе
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Ответ & Co1366
Голландцев начал тащить ещё Ван Гал. У Круиффа и то был всего один - этот самый Куман.
Еще там Витчге помнится был пару сезонов.
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Ответ Н.Ф.
А вас, Штиллер, я попрошу остаться! ©
В Штутгарте)
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