Флик предложил «Барселоне» подписать хавбека «Штутгарта» Штиллера
«Барселона» интересуется Анджело Штиллером.
Как сообщает Diario Sport, работа над трансфером хавбека «Бетиса» Гидо Родригеса приостановлена, изучаются альтернативные варианты. В их числе – полузащитник «Штутгарта», кандидатуру которого предложил Ханс-Дитер Флик.
23-летний футболист является воспитанником «Баварии», и новый главный тренер «Барселоны» хорошо знаком с ним. Флик отдает предпочтение разносторонним игрокам, а не ярко выраженным опорным хавбекам, и Штиллер в этом смысле его устраивает.
Руководство каталонского клуба обсудит кандидатуру футболиста «Штутгарта» в ближайшие дни.
Отмечается, что Штиллер лидировал в последнем розыгрыше Бундеслиги по числу передач вперед.
Статистику немецкого игрока можно изучить здесь.
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Флик видимо не знает, что у клуба с финансами полный швах и без очередного рычага никак
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