Флик предложил «Барселоне» подписать хавбека «Штутгарта» Штиллера

«Барселона» интересуется Анджело Штиллером.

Как сообщает Diario Sport, работа над трансфером хавбека «Бетиса» Гидо Родригеса приостановлена, изучаются альтернативные варианты. В их числе – полузащитник «Штутгарта», кандидатуру которого предложил .

23-летний футболист является воспитанником «Баварии», и новый главный тренер «Барселоны» хорошо знаком с ним. Флик отдает предпочтение разносторонним игрокам, а не ярко выраженным опорным хавбекам, и в этом смысле его устраивает.

Руководство каталонского клуба обсудит кандидатуру футболиста « » в ближайшие дни.

Отмечается, что Штиллер лидировал в последнем розыгрыше Бундеслиги по числу передач вперед.

Статистику немецкого игрока можно изучить здесь.