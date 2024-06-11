Де Йонг пропустит Евро-2024. Восстановление хавбека Нидерландов и «Барсы» идет слишком медленно

Френки де Йонг не примет участия в чемпионате Европы.

Об этом сообщили в сборной Нидерландов.

Voetbal International объясняет, что полузащитник пропустит турнир из-за повреждения голеностопа. Несмотря на то, что он тренировался в последние дни, восстановление идет слишком медленно.

Роналд Куман, главный тренер национальной команды, был готов даже позволить де Йонгу пропустить первую игру Евро, однако и этого будет недостаточно.

Теперь футболист «Барселоны» сосредоточится на подготовке к новому сезону.