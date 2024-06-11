Де Йонг пропустит Евро-2024. Восстановление хавбека Нидерландов и «Барсы» идет слишком медленно
Френки де Йонг не примет участия в чемпионате Европы.
Об этом сообщили в сборной Нидерландов.
Voetbal International объясняет, что полузащитник пропустит турнир из-за повреждения голеностопа. Несмотря на то, что он тренировался в последние дни, восстановление идет слишком медленно.
Роналд Куман, главный тренер национальной команды, был готов даже позволить де Йонгу пропустить первую игру Евро, однако и этого будет недостаточно.
Теперь футболист «Барселоны» сосредоточится на подготовке к новому сезону.
Всё идёт не так, хотя там таланта на одного из лучших игроков поколения.