Де Йонг пропустит Евро-2024. Восстановление хавбека Нидерландов и «Барсы» идет слишком медленно

Теги Сборная Нидерландов по футболу Барселона Ла Лига травмы Евро-2024 Френки де Йонг Здоровье Футбол

Френки де Йонг не примет участия в чемпионате Европы.

Об этом сообщили в сборной Нидерландов.

Voetbal International объясняет, что полузащитник пропустит турнир из-за повреждения голеностопа. Несмотря на то, что он тренировался в последние дни, восстановление идет слишком медленно.

Роналд Куман, главный тренер национальной команды, был готов даже позволить де Йонгу пропустить первую игру Евро, однако и этого будет недостаточно.

Теперь футболист «Барселоны» сосредоточится на подготовке к новому сезону.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Для Нидерландов большая потеря, а вот для Барселоны хорошо, так как к началу сезона восстановится полностью
+23
-1
+22
Ответ funnynerd21
Для Нидерландов большая потеря, а вот для Барселоны хорошо, так как к началу сезона восстановится полностью
вопрос только, для Барселоны ли
+3
0
+3
смотря на результаты Нидерландов в товарищеских матчах без Де Йонга , не велика потеря
+3
-1
+2
Ответ Леван Сиукаев
смотря на результаты Нидерландов в товарищеских матчах без Де Йонга , не велика потеря
Да он и для Барсы не потеря, честно говоря…
+3
-1
+2
Очень хорошо, несмотря на то что для Нидерландов это большая потеря. Восстановится нормально к сезону для Барсы.
+1
0
+1
Френки нужно что-то поменять в карьере, пока она не заглохла.

Всё идёт не так, хотя там таланта на одного из лучших игроков поколения.
+1
0
+1
Ответ rej1sta
Да он и для Барсы не потеря, честно говоря…
согласен
0
0
0
Ответ Леван Сиукаев
смотря на результаты Нидерландов в товарищеских матчах без Де Йонга , не велика потеря
Соперники были слишком слабые во первых, а во вторых это всё таки товарищеские матчи где разрешено много замен, в связи с чем Голландцы смотрелись лучше своих соперников во вторых таймах, так как у них глубина состава заметно лучше чем у Канады и Исландии. На фоне более сильных команд потеря таких игроков однозначно скажется. Другое дело нужен был бы он на Евро если бы совсем не успел набрать форму? Думаю что нет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий