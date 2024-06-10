Аванесян будет представлять Армению

78-я ракетка мира планирует представлять Армению, сообщает информационное агентство Armenpress.

«Да, Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждем, когда она получит гражданство Республики Армения, чтобы все было официально», – сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Аванесян доминировала в 1/8 «Ролан Гаррос» – а потом взяла гейм в двух сетах. Что это было?