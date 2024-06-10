Аванесян будет представлять Армению
78-я ракетка мира Элина Аванесян планирует представлять Армению, сообщает информационное агентство Armenpress.
«Да, Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждем, когда она получит гражданство Республики Армения, чтобы все было официально», – сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.
Аванесян доминировала в 1/8 «Ролан Гаррос» – а потом взяла гейм в двух сетах. Что это было?
Месяц прошёл
Главное чтоб наша Мирра оставалась патриоткой!!!!
Белинда Бенчич — чемпионка Токио. Пожалуй, самое главное достижение в ее карьере на данный момент. Кто-то надеется зацепить любую медаль. Будь это рядовым беспонтовым мероприятием, Джокович так отчаянно не цеплялся бы за эту возможность. Это огромная лотерея, призером может стать любой и рвение Аванесян оправдано
Проблемы были только в прибалтике, но это можно пережить
Vive la France!