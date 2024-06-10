Аванесян будет представлять Армению

Теги WTA Элина Аванесян Теннис

78-я ракетка мира Элина Аванесян планирует представлять Армению, сообщает информационное агентство Armenpress.

«Да, Элина Аванесян выступит под флагом Армении. Но пока нет ничего официального. Мы ждем, когда она получит гражданство Республики Армения, чтобы все было официально», – сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

Аванесян доминировала в 1/8 «Ролан Гаррос» – а потом взяла гейм в двух сетах. Что это было?

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
https://www.sports.ru/tennis/1115972770-avanesyan-o-smene-grazhdanstva-takoe-ne-dumaetsya-i-ne-obsuzhdaetsya.html

Месяц прошёл
+16
0
+16
Квантовый скачок от одиннадцатой ракетки России в первую ракетку Армении
+14
-1
+13
Больше мы не влюблены в Элину Аванесян...
+15
-5
+10
Ответ STB
https://www.sports.ru/tennis/1115972770-avanesyan-o-smene-grazhdanstva-takoe-ne-dumaetsya-i-ne-obsuzhdaetsya.html Месяц прошёл
классика) прям как с пенсионным возрастом и конституцией у одного известного персонажа
+13
-5
+8
Ответ Daria Tikhonova
Квантовый скачок от одиннадцатой ракетки России в первую ракетку Армении
кто последний в квантовом скачке - не забудьте выключить свет на вокзале
+8
-1
+7
Чисто в спортивном плане, никаких мотивов к смене гражданства у нее нет. Тут либо деньги, либо личное. Либо и то и другое.
+6
0
+6
Ответ sfilatov13
классика) прям как с пенсионным возрастом и конституцией у одного известного персонажа
Ну надеюсь, она хотя бы язык знает, а то вон Эдику Сперцяну паспорт сунули в руки, а тот два слова на армянском знает и писать не умеет)
+6
0
+6
А зачем? Теннисистов даже никак не угнетают за российское гражданство
+8
-3
+5
Зачем критиковать Аванесян за смену гражданства, если настоящие виновники массового перехода спортсменов всем и так ясны?
+13
-8
+5
Грачёва, Шевченко, Аванесян кто следующий?
+5
-1
+4
Ответ ekaterina_)))
Мб, чтобы проще было путешествовать, но я хз. Даже Даша до сих пор за Россию, хотя чисто теоретически могла и поменять.
Не слышал чтобы Медведю и Рублёву было трудно путешествовать.
+5
-1
+4
Вообще по барабану...хоть Грузию
Главное чтоб наша Мирра оставалась патриоткой!!!!
+8
-5
+3
Ответ Dym86
С паспортом РФ сейчас могут быть проблемы в путешествиях. А теннисистки летают много. В некоторые страны вообще не пускают даже с визой.
Это для обычных людей. У теннисистов особых проблем вроде нет. Я помню, что вроде в Польшу и Чехию не пускают. Но там и турниров почти не осталось.
+3
0
+3
Ответ pqwy494fwk
Кто сказал, что санкции не затронули теннисистов? Попробуй получит визу в Британию с российском паспортом, то еще приключение
А как они их затронули? Россияне играют на Уиме. Играют. Даже на британских турнирах. Так в чём проблема? Ах, да не могут попасть на фьючерс в Риге или Таллине. Что ж - большая потеря.
+5
-2
+3
Ответ N.S.A.8.5
Их легко отпускают, щас многие начнут брать с них пример и тоже будут уходить одна за другой и потеряем мы очередную Рыбакину
А их надо на цепи держать?
+3
0
+3
Ответ Оригинальный Ник
А зачем? Теннисистов даже никак не угнетают за российское гражданство
Мб, чтобы проще было путешествовать, но я хз. Даже Даша до сих пор за Россию, хотя чисто теоретически могла и поменять.
+3
-1
+2
Ответ ekaterina_)))
К чему здесь все про Мирру пишут. Если у нее будут успехи и дальше, а я уверена, что будут, то она без поддержки не останется.
Это известная местная забава, писать про Мирру и Францию)
+2
0
+2
Ответ Randers
Ну ты сравнила. Сколько Джока Шлема выиграл? А Аванесян?
Ну и причем здесь шлемы? Это престижное спортивное мероприятие, на котором хотят выступить если не все, то многие.
Белинда Бенчич — чемпионка Токио. Пожалуй, самое главное достижение в ее карьере на данный момент. Кто-то надеется зацепить любую медаль. Будь это рядовым беспонтовым мероприятием, Джокович так отчаянно не цеплялся бы за эту возможность. Это огромная лотерея, призером может стать любой и рвение Аванесян оправдано
+2
0
+2
Ответ N.S.A.8.5
Их легко отпускают, щас многие начнут брать с них пример и тоже будут уходить одна за другой и потеряем мы очередную Рыбакину
Пусть уходят. Настоящий спортсмен познаётся в беде. А флюгеров во все времена хватало.
+6
-4
+2
Ответ pqwy494fwk
Зачем критиковать Аванесян за смену гражданства, если настоящие виновники массового перехода спортсменов всем и так ясны?
сами хорошо не жили и другим не дадим !
+4
-2
+2
Ответ pqwy494fwk
Зачем критиковать Аванесян за смену гражданства, если настоящие виновники массового перехода спортсменов всем и так ясны?
Это база. Жаль, не многие это могут понять. Даже с двумя высшими образованиями
+6
-4
+2
Кстати, год или два назад были слухи, что Александрова хочет сменить гражданство на чешское.
+3
-1
+2
Ответ pqwy494fwk
Зачем критиковать Аванесян за смену гражданства, если настоящие виновники массового перехода спортсменов всем и так ясны?
И кто виновники массового перехода если те же теннисисты - единственные из российских спортсменов кого санкции не затронули? Так кто виновник?
+3
-1
+2
Ответ Dym86
С паспортом РФ сейчас могут быть проблемы в путешествиях. А теннисистки летают много. В некоторые страны вообще не пускают даже с визой.
Уже больше 2-х лет спокойно везде летают, не придумывай)
Проблемы были только в прибалтике, но это можно пережить
+4
-2
+2
Ответ Оригинальный Ник
А зачем? Теннисистов даже никак не угнетают за российское гражданство
Это такая благодарность дочери беженцев принявшей её стране. Что ж, это её выбор.
+8
-6
+2
Ответ Randers
И кто виновники массового перехода если те же теннисисты - единственные из российских спортсменов кого санкции не затронули? Так кто виновник?
Кто сказал, что санкции не затронули теннисистов? Попробуй получит визу в Британию с российском паспортом, то еще приключение
+2
-1
+1
Ответ Оригинальный Ник
"Наша" еврейка Мирра, которая скоро возьмёт французский паспорт
Мечты, мечты.
+2
-1
+1
Ответ Maratik1982
Вообще по барабану...хоть Грузию Главное чтоб наша Мирра оставалась патриоткой!!!!
"Наша" еврейка Мирра, которая скоро возьмёт французский паспорт
+9
-8
+1
Ответ N.S.A.8.5
Грачёва, Шевченко, Аванесян кто следующий?
Ефремову забыли
+2
-1
+1
Ответ Randers
Мечтай больше.
Я уже не мечтаю, а готовлюсь к этому. Ещё месяц назад заготовил французский триколор и скоро буду разучивать Марсельезу.
Vive la France!
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий