Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств

Президент УЕФА высказался о молодежных командах РФ на международных турнирах.

УЕФА и запретили участие российских команд в международных соревнованиях после начала событий на Украине в феврале 2022 года.

Это решение осталось в силе после попытки УЕФА вернуть юношеские и молодежные сборные России в нейтральном статусе, против чего выступили более десяти национальных футбольных федераций.

По словам , возвращение российских молодежных команд «могло бы разрушить барьеры».

«Мы должны пригласить этих детей в Германию, чтобы они обняли 15-16-летних немцев, словенцев или любых других детей», – сказал президент в интервью DPA.

Однако он добавил, что сделать это пока невозможно, так как некоторые федерации находятся под большим влиянием и давлением своих правительств.