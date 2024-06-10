Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств

Теги сборная России U-17 сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА сборная России жен U-19 сборная России U-19 сборная России жен U-21 Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА высказался о молодежных командах РФ на международных турнирах.

УЕФА и ФИФА запретили участие российских команд в международных соревнованиях после начала событий на Украине в феврале 2022 года.

Это решение осталось в силе после попытки УЕФА вернуть юношеские и молодежные сборные России в нейтральном статусе, против чего выступили более десяти национальных футбольных федераций.

По словам Александера Чеферина, возвращение российских молодежных команд «могло бы разрушить барьеры».

«Мы должны пригласить этих детей в Германию, чтобы они обняли 15-16-летних немцев, словенцев или любых других детей», – сказал президент УЕФА в интервью DPA.

Однако он добавил, что сделать это пока невозможно, так как некоторые федерации находятся под большим влиянием и давлением своих правительств.

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98 комментариев
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Что гласит устав уефа/фифа на счет вмешательства государства в футбольные дела?
+191
-11
+180
Ответ Иван Иванов
Что гласит устав уефа/фифа на счет вмешательства государства в футбольные дела?
В таком случае эти сборные должны быть дисквалифицированы.
+99
-7
+92
А вмешательство государств в свои федерации это разве не нарушение принципов уефа и фифа?
А, это снова другое. Тьфу, мерзость.
+89
-6
+83
"Правильным" правительствам можно вмешиваться в спорт, а другим нет. Главное - не перепутать 👌
+66
-6
+60
Ответ Николай Бойко
В таком случае эти сборные должны быть дисквалифицированы.
например Израиль, США,да?
+44
-4
+40
Спорт вне политики 🤣
+35
-3
+32
Для таких случаев есть устав и правила УЕФА и ФИФА. О политическом влиянии на Федерации. Там санкции вплоть до исключения.
+32
-2
+30
А разве это не вмешательство правительства в спорт? Для чего УЕФА нужна?
+27
-5
+22
Спорт вне политики? Ну это другое)
+18
-4
+14
А ещё говорил что решение принято из-за соображения безопасности.

Сказал бы сразу, политика вмешалась. Чё блин вечно вилять от вопроса было, непонятно.

Кстати на АБФФ (федерацию Беларуси по футболу) УЕФА ввела санкции как раз по этим причинам ещё до 2022 года. А тут прям спокойно плавают в бассейне.

Ну раз одни вмешиваются и это неправильно, то и другим надо давать такие же санкции или вообще не применять.

Ах да, double standarts.
+14
-4
+10
Ну снимите эти команды, в уставе же прописано, что нельзя государству влезать в дела футбольные. Или данный устав не для всех?
+10
-1
+9
Ответ Кукушкин
Обратил внимание, что очень многие возмущаются тем, что многие федерации находятся под влиянием своих правительств. Боюсь даже подумать о том, что эти возмущенные страстно желают, чтобы граждане Дюков, Митрофанов и иже с ними простаки-напростаки плевали на родные и любимые партию, правительство и даже самого... молчу, молчу, молчу. Почему эти возмущающиеся так Россию ненавидят?
Что за очередной набор слов, Кукушкин?
+11
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+8
из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств(с).Вот и признал,что политика в спорте.
+13
-5
+8
Ответ Николай Бойко
В таком случае эти сборные должны быть дисквалифицированы.
Толку от устава уефа если все сборные откажутся? Тогда и уефа не будет существовать. (Сила большинства)
+8
-2
+6
Базу выдал, а за детей грустно
+10
-6
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Бла бла бла... Вся твоя изысканная речь.
Кукушкин – это говорилка, которая перебирает все известные ей слова в произвольном порядке, которые иногда совешенно случайно складываются в предложения похожие на "изысканную речь".
+5
-1
+4
Чеферин хоть с понятиями
+8
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+4
Ой, как интересно... помнится к России претензии в своё время были как раз по поводу сильного влияния правительства на спортивные федерации.. Даже санкции за это вводили...
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-3
+4
Ответ Spartakus1984
из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств(с).Вот и признал,что политика в спорте.
Европа находится под влиянием США. Как велит хозяин из- за тридевять земель, так и будет. Никакой демократии, никакой независимости у Европы нет. Всегда была бабушкой лёгкого поведения.
+11
-8
+3
Ответ Ls As
например Израиль, США,да?
Вы не понимаете, это другое!
+9
-6
+3
Ответ Фуфик Полосатый
вне россиян
Зато цирк всегда в тебе)
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Так может ты вспомнишь уже наконец, что про условиям УЕФА и ФИФА правительства не должны вмешиваться в деятельность федераций?
Или страшно за свое будущее?
+4
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А нам лапшу Дюковы и Митрофановы вешают, типа в контакте ипрочий бред, а им это нужно только , чтоб кататься в Европу.
Работайте в России, проводите турниры среди молодежных команд регионов, благо страна большая, можно 20 команд создать, условно ДВ,Сибирь,Поволожье и далее по списку, пусть наши друг с другом обнимаются.
Столько народов в России проживает, а все хотят обниматься с латышами условно, которых пару миллионов, хотя чем хуже башкиры, татары или якуты?
Хватит ходить с протянутой рукой, самим создавать сильную лигу, как в США, лучше закрытую, а то эти Акроны и Химки- это не серьезно для большего футбола, похоже на воровство денег , которые выделяет государство на футбол, вон, как частные клубы поперли в РПЛ, как только там деньги появились.
То один Галицкий был, но тот строил стадион, академию, а эти думаю больше с Алаевым работают, с судьями, стадиона своего нормального не имеют.
+2
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+2
Лишнее подтверждение : спорт и политика едины и неразделимы !
+5
-3
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Но это хорошее доброе демократическое вмешательство и правильное влияние. Правда?
+3
-1
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Он снимает ответственность с себя—— дескать я не против но политики мешают….мерзкий тип и вашим и нашим(((
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Ответ Cap Obvious
Чувак, хоть иногда выключай телевизор
Так тебе надо хоть иногда выключать Ютуб и думать самому. У ФИФА закон, что правительству запрещено вмешиваться в дела футбольных федераций, а тут напрямую они говорят, что ничего им за это не будут делать, если это касается русофобии. А наоборот поддерживают.
+2
0
+2
Уже были случае, когда ФИФА и УЕФА угрожали правительствам стран, которые вмешивались в местные федерации, урожая дисквалификацией.
Но мы для них - "другое". На лицо двойные стандарты. Не надо ходить и просить и унижаться!
И вообще, скоро всем будет не до футбола.
+3
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Темная личность, хотел обнулить срок, но получил отлуп, теперь хочеть рассориться с федерациями без доказательно обвиняет правительства, (это каких стран?), что они в нарушение устава фифа вмешиваются в дела ФФ..
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Ну президент УЕФА напрямую говорит, что знает о нарушение собственного же устава некоторым и странами, но ничего с этим не делает.
Забавно
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