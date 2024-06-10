Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращение молодежных команд России к турнирам невозможно из-за того, что европейские федерации находятся под большим влиянием своих правительств
Президент УЕФА высказался о молодежных командах РФ на международных турнирах.
УЕФА и ФИФА запретили участие российских команд в международных соревнованиях после начала событий на Украине в феврале 2022 года.
Это решение осталось в силе после попытки УЕФА вернуть юношеские и молодежные сборные России в нейтральном статусе, против чего выступили более десяти национальных футбольных федераций.
По словам Александера Чеферина, возвращение российских молодежных команд «могло бы разрушить барьеры».
«Мы должны пригласить этих детей в Германию, чтобы они обняли 15-16-летних немцев, словенцев или любых других детей», – сказал президент УЕФА в интервью DPA.
Однако он добавил, что сделать это пока невозможно, так как некоторые федерации находятся под большим влиянием и давлением своих правительств.
А, это снова другое. Тьфу, мерзость.
Сказал бы сразу, политика вмешалась. Чё блин вечно вилять от вопроса было, непонятно.
Кстати на АБФФ (федерацию Беларуси по футболу) УЕФА ввела санкции как раз по этим причинам ещё до 2022 года. А тут прям спокойно плавают в бассейне.
Ну раз одни вмешиваются и это неправильно, то и другим надо давать такие же санкции или вообще не применять.
Ах да, double standarts.
Или страшно за свое будущее?
Работайте в России, проводите турниры среди молодежных команд регионов, благо страна большая, можно 20 команд создать, условно ДВ,Сибирь,Поволожье и далее по списку, пусть наши друг с другом обнимаются.
Столько народов в России проживает, а все хотят обниматься с латышами условно, которых пару миллионов, хотя чем хуже башкиры, татары или якуты?
Хватит ходить с протянутой рукой, самим создавать сильную лигу, как в США, лучше закрытую, а то эти Акроны и Химки- это не серьезно для большего футбола, похоже на воровство денег , которые выделяет государство на футбол, вон, как частные клубы поперли в РПЛ, как только там деньги появились.
То один Галицкий был, но тот строил стадион, академию, а эти думаю больше с Алаевым работают, с судьями, стадиона своего нормального не имеют.
Но мы для них - "другое". На лицо двойные стандарты. Не надо ходить и просить и унижаться!
И вообще, скоро всем будет не до футбола.
Забавно