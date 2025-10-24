Ямаль, Гюлер, Йылдыз, Эстевао, Йоро, Роке, Кубарси, Мастантуоно и Льюис-Скелли – в списке претендентов на приз лучшему молодому игроку от IFFHS

IFFHS представила претендентов на приз лучшему молодому игроку года.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список футболистов, родившихся не ранее 1 января 2025 года, которые претендуют на награду от организации.

Приз могут получить Арда Гюлер («Реал Мадрид »), Айюб Буадди («Лилль »), Дин Хейсен («Реал»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Итан Нванери («Арсенал»), Жеовани Кендa («Спортинг»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Ламин Ямаль («Барселона»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Пау Кубарси («Барселона»), Родриго Мора («Порту»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Эстевао («Челси»), Франко Мастантуоно («Реал»), Райан Роша («Васко да Гама»), Витор Роке («Палмейрас»), Обед Варгас («Сиэтл Саундерс»), Нестори Иранкунда («Уотфорд»), Элисс Бен-Сегир («Байер»).