«Спартак» рассматривает Педро из «Фламенго» на случай ухода Соболева и рассчитывает снизить цену в 25 млн евро, переговоров пока не было (Legalbet)
«Спартак» рассмотрит Педро из «Фламенго» в случае ухода Александра Соболева.
По информации Legalbet, 26-летний нападающий, как и в прошлом году, числится в шорт-листе московского «Спартака».
На данный момент красно-белые не связывались с бразильским клубом по поводу трансфера. Москвичи начнут более активную работу над подписанием бразильца, если клуб покинет Александр Соболев.
В случае переговоров «Спартак» будет настаивать на снижении суммы трансфера. Transfermarkt оценивает Педро в 22 млн евро.
Педро Абреу выступает за «Фламенго» с января 2020 года, он забил 123 гола и сделал 26 результативных передач в 242 матчах за команду во всех турнирах.
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