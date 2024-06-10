«Спартак» рассматривает Педро из «Фламенго» на случай ухода Соболева и рассчитывает снизить цену в 25 млн евро, переговоров пока не было (Legalbet)

«Спартак» рассмотрит Педро из «Фламенго» в случае ухода Александра Соболева.

По информации Legalbet, 26-летний нападающий, как и в прошлом году, числится в шорт-листе московского « ».

На данный момент красно-белые не связывались с бразильским клубом по поводу трансфера. Москвичи начнут более активную работу над подписанием бразильца, если клуб покинет .

В случае переговоров «Спартак» будет настаивать на снижении суммы трансфера. Transfermarkt оценивает Педро в 22 млн евро.

выступает за «Фламенго» с января 2020 года, он забил 123 гола и сделал 26 результативных передач в 242 матчах за команду во всех турнирах.

Клуб РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро