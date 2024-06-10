«Спартак» рассматривает Педро из «Фламенго» на случай ухода Соболева и рассчитывает снизить цену в 25 млн евро, переговоров пока не было (Legalbet)

Теги Спартак Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Педро Абреу Александр Соболев деньги Футбол

«Спартак» рассмотрит Педро из «Фламенго» в случае ухода Александра Соболева.

По информации Legalbet, 26-летний нападающий, как и в прошлом году, числится в шорт-листе московского «Спартака». 

На данный момент красно-белые не связывались с бразильским клубом по поводу трансфера. Москвичи начнут более активную работу над подписанием бразильца, если клуб покинет Александр Соболев

В случае переговоров «Спартак» будет настаивать на снижении суммы трансфера. Transfermarkt оценивает Педро в 22 млн евро.

Педро Абреу выступает за «Фламенго» с января 2020 года, он забил 123 гола и сделал 26 результативных передач в 242 матчах за команду во всех турнирах.

Клуб РПЛ предложил 25 млн евро за нападающего «Фламенго» Педро

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34 комментария
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Полтора часа назад написали об интересе к этому Педро Зенита, мясные дружно начали поливать Зенит, типа кому нужен 26-летний игрок, который еще не в Европе. Вдруг сейчас написали про интерес Спартака и сразу мясные резко начали перекрашиваться. Смешные вы, если не сказать жестче.
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Мало ли в Бразилии Педро
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Ответ Игорь Новиков
Ну вот, а все про Зенит писали)
Спойлер: дельфин останется, Педро уедет в Зенит 😎
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Ответ sp.msk.86
он в свои 26 лет больше 14 не забивал за сезон, зачем?
242 матча - 123 гола и 26 ассистов мало что ли?
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Роша 2.0
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Если Педро решил закончить с футболом и стать участником юмористического шоу в шапито, ему точно в ФКСМ!
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Статистика, конечно, впечатляет этого Педро.
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Купец Иголкин гуляет
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Ответ Spartakus1984
Не верю,сказали же,что будут покупать молодых,что бы потом перепродать.
Ну 26 тоже не старый. В самом соку. 😊
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Очередная уточка, сколько ещё таких будет
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Спартак - Зенит. Педродерби
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Ответ Zenith forever
Полтора часа назад написали об интересе к этому Педро Зенита, мясные дружно начали поливать Зенит, типа кому нужен 26-летний игрок, который еще не в Европе. Вдруг сейчас написали про интерес Спартака и сразу мясные резко начали перекрашиваться. Смешные вы, если не сказать жестче.
Ничего странного. Просто методичка сменилась ровно в "полночь")
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0.5 гола за игру -топовая мерка для чемпа Бразилии,Халк столько же забивает сейчас
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Ответ Aleksey Yashin
Спартак - Зенит. Педродерби
Педродерби всея Руси! а можно ещё пару Педр найти и зимний Педрокубок разыгрывать!
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Ответ Игорь Новиков
Ну вот, а все про Зенит писали)
Сейчас Зенит его перехватит
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Фиорентина: 4 матча без голов. Что-то ему в Европе не понравилось
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Хоть немного темнокож, а на дельфина непохож.🤫
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Ну да, Соболев стоит 22 и Педро тоже 22. Одинакового уровня футболисты.
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Йович, Абреу, все бывшие игроки Фиорентины). И если серб напрочь провалился, то что было с бразильцем - не совсем явно. Монтелла не выпускал его от слова совсем. Уровень игрока просто невозможно было оценить. Поэтому было бы интересно посмотреть на бразильца в России
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ответили уж официально,напа не ищут в это окно
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Теперь так забавно почитать комментарии к статье,которая ниже! ))))
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Забрать Соболева и опедрить Спартак, ай да зенит, ай да ***** сын...
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оставьте Соболя нам, мы от Антохи ещё не отошли
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Педро Педру рознь! Так можно и пропердеть мани!
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Не верю,сказали же,что будут покупать молодых,что бы потом перепродать.
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одного Педро поменять на другого? Дельфина на русалку? Соболя на Санта Фе?)
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с ценником в 25 млн смогут рассмотреть его по телевизору разве что
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