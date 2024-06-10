Экс-жена Сафонова будет вести судебные разбирательства во Франции: «Переход в «ПСЖ» не означает, что Матвею не придется соблюдать французские законы, обязывающие содержать ребенка»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника Краснодар Матвей Сафонов Р-Спорт деньги Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова хочет продолжить судебные разбирательства во Франции.

Ранее стало известно, что голкиперу «Краснодара» запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.

«Мы обратились в «ПСЖ» с соответствующими заявлениями, раскрыть их содержание я не могу. Ответа от французского клуба пока не было, но прошло не так много времени.

Кроме того, обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве на личный прием к руководству. Связано это с тем, что действия службы, на наш взгляд, неполные. Полагаю, более полная информация будет на следующей неделе.

Семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Будем обращаться в комиссию по спору по детям, которая была учреждена Россией и Францией, поскольку Матвей Евгеньевич до сих пор требует отдать ему дочь, не достигшую возраста трех лет.

Его переход в «ПСЖ» не означает, что ему не придется соблюдать французские законы, обязывающие отца содержать ребенка», – сказал адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги Сафонова.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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78 комментариев
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ПСЖ еще не ПСЖ Сафонова, а адвокат его бывшей уже им обращения посылает
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Миледи наносит ответный удар, тысяча чертей!
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Ребёнок не гражданин Франции...
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Бывшая жена сама не хочет найти работу?
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Ответ Edwin_Hubble
Она действует по законам, а не по понятиям. Имеет на это право. С чего вдруг она должна вернуть(?) ребёнка, которого в муках рожала?
В каком законе закреплено понятие "родовые муки"?
+17
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+13
Видимо, не зря он от нее ушел
+19
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+12
Ответ Aleksey Yashin
ПСЖ еще не ПСЖ Сафонова, а адвокат его бывшей уже им обращения посылает
Понимает, что доить Сафонова у шейхов будет аппетитнее, чем Сафонова у Галицкого😎
+13
-1
+12
Ответ Alex
Бывшая жена сама не хочет найти работу?
имеет право на декрет до 3 лет
+14
-3
+11
Ответ Добрый Андрей
имеет право на декрет до 3 лет
Право-то имеет..., а ребёнка содержать - хочет? Или решила, что раз такой фарт выпал, за счёт дочки и сама нехило пожить...
+21
-11
+10
Содержание ребенка или жены?
+12
-4
+8
Ответ superbro
Миледи наносит ответный удар, тысяча чертей!
В книге, между прочим, у д’Артаньяна была интимная связь с миледи. Правда, в темноте она его приняла за графа де Варда.
+7
0
+7
Ответ superbro
Миледи наносит ответный удар, тысяча чертей!
вышлите ей уже подвески:)
+9
-2
+7
А почему ФК Краснодар не удерживает алименты из зарплаты?
+6
-1
+5
Ответ Владимир Владимир
Это жесть) 60 лямов за не пойми что. Там ребёнок что, мерседесы на обед кушает? Или у него редкая болезнь, из-за которой приходится есть килограммами чёрную икру? По-человечески взяли б да договорились, но нееееет, пахнет баблом!
Ну кто ж виноват, что Краснодар платит ему такую огромную зарплату. Я так понимаю бывшая жена не требовала ничего сверх предусмотренных законом 25% от заработка. Эти 60 миллионов сложились за весь период неуплаты, то есть с дохода в размере 240 миллионов рублей.
+6
-1
+5
Маленькому ребенку в детстве всегда нужна мать, а не раздолбай папаша падкий на короткие юбки стуардесс.
Ребенок вырастет - сам решит! А пока содержи, то, что наплодил.
+7
-3
+4
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Законы в России защищают только мать!(
+6
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+4
Ответ Alex
Бывшая жена сама не хочет найти работу?
она давно работает. по закону имеет право на алименты. их и должна получать.
+4
0
+4
Ответ Клирик
Он не отказывается от содержания ребёнка, более того, хочет лично его содержать и жить с ним. А вот его бывшая жена хочет его зарплату пилить.
Он прежде всего не хочет платить УЖЕ присуждённые судом алименты, вот и подал встречный иск об опеке над ребёнком. А пока суд с него алименты не взыскал, он об этом ребёнке и не вспоминал
+4
-1
+3
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Причем тут это? Ребенок на попечении у матери. При таких раскладах он обязан выплачивать алименты
+3
0
+3
Ответ superbro
Миледи наносит ответный удар, тысяча чертей!
Есть в графском парке чёрный пруд, там лилии цветут...
+3
0
+3
правильно- пусть платит
+3
-1
+2
Ответ Честный контроль
Маленькому ребенку в детстве всегда нужна мать, а не раздолбай папаша падкий на короткие юбки стуардесс. Ребенок вырастет - сам решит! А пока содержи, то, что наплодил.
Как мужик, полностью согласен. Сунул, зачал, отвечай полностью перед ребенком. Не знаю какие у него отношения с женой, но сделай все чтобы ребенок не страдал.
+1
0
+1
Ответ Pertinax Gandi
Он прежде всего не хочет платить УЖЕ присуждённые судом алименты, вот и подал встречный иск об опеке над ребёнком. А пока суд с него алименты не взыскал, он об этом ребёнке и не вспоминал
А почему всё это обнаружилось сейчас? Почему до новостей про трансфер в ПСЖ она ничего не говорила?
Она не хочет, чтобы Матвей развивался...
+2
-1
+1
Ответ Владимир Владимир
Это жесть) 60 лямов за не пойми что. Там ребёнок что, мерседесы на обед кушает? Или у него редкая болезнь, из-за которой приходится есть килограммами чёрную икру? По-человечески взяли б да договорились, но нееееет, пахнет баблом!
Типичное российское отношение - зачем закон, какой закон, давайте "по-человечески" договоримся. При этом "по-человечески" означает - "так, как выгодно мне".)
И да, баблом тут "пахнет" для Сафонова, который не хочет это бабло платить. Просто потому что не хочет.
+1
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Ответ Н.Ф.
В книге, между прочим, у д’Артаньяна была интимная связь с миледи. Правда, в темноте она его приняла за графа де Варда.
Надо будет почитать!
+2
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Ответ Vatikan
не надо портить жизнь ребенку! договоритесь уже и всё
Ага договориться если должен ребёнку 60 лямов
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почему этого недалекого человека тут защищают?
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Новое лицо ФССП - Сафонов
«Заплати алименты - спи спокойно в ПСЖ» 👍🏻
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Ответ Simplicissimus
В каком законе закреплено понятие "родовые муки"?
Зато в законе закреплено понятие "алименты". Которые Сафонов не платит.)
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все в ЗАГС!
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