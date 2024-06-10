Экс-жена Сафонова будет вести судебные разбирательства во Франции: «Переход в «ПСЖ» не означает, что Матвею не придется соблюдать французские законы, обязывающие содержать ребенка»
Бывшая жена Матвея Сафонова хочет продолжить судебные разбирательства во Франции.
Ранее стало известно, что голкиперу «Краснодара» запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.
«Мы обратились в «ПСЖ» с соответствующими заявлениями, раскрыть их содержание я не могу. Ответа от французского клуба пока не было, но прошло не так много времени.
Кроме того, обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве на личный прием к руководству. Связано это с тем, что действия службы, на наш взгляд, неполные. Полагаю, более полная информация будет на следующей неделе.
Семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Будем обращаться в комиссию по спору по детям, которая была учреждена Россией и Францией, поскольку Матвей Евгеньевич до сих пор требует отдать ему дочь, не достигшую возраста трех лет.
Его переход в «ПСЖ» не означает, что ему не придется соблюдать французские законы, обязывающие отца содержать ребенка», – сказал адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги Сафонова.
Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
Ребенок вырастет - сам решит! А пока содержи, то, что наплодил.
Она не хочет, чтобы Матвей развивался...
И да, баблом тут "пахнет" для Сафонова, который не хочет это бабло платить. Просто потому что не хочет.
«Заплати алименты - спи спокойно в ПСЖ» 👍🏻