Экс-жена Сафонова будет вести судебные разбирательства во Франции: «Переход в «ПСЖ» не означает, что Матвею не придется соблюдать французские законы, обязывающие содержать ребенка»

Бывшая жена Матвея Сафонова хочет продолжить судебные разбирательства во Франции.

Ранее стало известно, что голкиперу « » запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам на 60 млн рублей. Несмотря на это, в «ПСЖ» уверены в том, что трансфер состоится.

«Мы обратились в « » с соответствующими заявлениями, раскрыть их содержание я не могу. Ответа от французского клуба пока не было, но прошло не так много времени.

Кроме того, обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве на личный прием к руководству. Связано это с тем, что действия службы, на наш взгляд, неполные. Полагаю, более полная информация будет на следующей неделе.

Семья Анастасии ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там. Будем обращаться в комиссию по спору по детям, которая была учреждена Россией и Францией, поскольку Матвей Евгеньевич до сих пор требует отдать ему дочь, не достигшую возраста трех лет.

Его переход в «ПСЖ» не означает, что ему не придется соблюдать французские законы, обязывающие отца содержать ребенка», – сказал адвокат Максим Шилов, представляющий интересы бывшей супруги .

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить