«Зенит» ведет переговоры о трансфере Глебова и Глушенкова. «Локо» за Максима может получить Сергеева (Максим Никитин)
«Зенит» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.
Как сообщает автор «Спорт-Экспресса» и телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин, 24-летний футболист ведет переговоры с чемпионами России.
Если сторонам удастся договориться, то в состав железнодорожников перейдет форвард Иван Сергеев – как часть платы за Глушенкова.
Сделка может повлиять и на будущее Антона Миранчука. Он, вероятно, вернется в «Локомотив», если Глушенков сменит команду, поскольку пробиться в состав «Зенита» тогда станет тяжело.
Отмечается, что петербуржцы также ведут переговоры с полузащитником Данилом Глебовым («Ростов») и форвардом Саулем Гуарирапой («Сочи»).
У Локо есть такое достижение ?😄
Глушенков это пол команды. Если только он сам хочет в Зенит из за денег,то тогда понятно
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Будет жаль если Глебов уйдет.
И Сергеев никак не "мороженая редька".
Бандиты правят футболом в стране
https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-ne-vedet-peregovory-s-zenitom-po-danilu-glebovu/