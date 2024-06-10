«Зенит» ведет переговоры о трансфере Глебова и Глушенкова. «Локо» за Максима может получить Сергеева (Максим Никитин)

«Зенит» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

Как сообщает автор «Спорт-Экспресса» и телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин, 24-летний футболист ведет переговоры с чемпионами России.

Если сторонам удастся договориться, то в состав железнодорожников перейдет форвард – как часть платы за .

Сделка может повлиять и на будущее Антона Миранчука. Он, вероятно, вернется в « », если Глушенков сменит команду, поскольку пробиться в состав « » тогда станет тяжело.

Отмечается, что петербуржцы также ведут переговоры с полузащитником Данилом Глебовым (« ») и форвардом Саулем Гуарирапой («Сочи»).