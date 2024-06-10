«Зенит» ведет переговоры о трансфере Глебова и Глушенкова. «Локо» за Максима может получить Сергеева (Максим Никитин)

Теги Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Миранчук Данил Глебов Иван Сергеев Максим Глушенков Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

«Зенит» работает над трансфером полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

Как сообщает автор «Спорт-Экспресса» и телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин, 24-летний футболист ведет переговоры с чемпионами России.

Если сторонам удастся договориться, то в состав железнодорожников перейдет форвард Иван Сергеев – как часть платы за Глушенкова.

Сделка может повлиять и на будущее Антона Миранчука. Он, вероятно, вернется в «Локомотив», если Глушенков сменит команду, поскольку пробиться в состав «Зенита» тогда станет тяжело.

Отмечается, что петербуржцы также ведут переговоры с полузащитником Данилом Глебовым («Ростов») и форвардом Саулем Гуарирапой («Сочи»).

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не удивлюсь если тупое руководство Локо согласится
+41
-6
+35
Очень надеюсь, что это утка. Макс нам самим очень нужен
+18
-5
+13
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Спартак сейчас большой клуб в сравнении с Локо?
+18
-5
+13
Ответ Дядя ТУРА
Не удивлюсь если тупое руководство Локо согласится
Никто не удивится.
+12
-4
+8
Локо не смей продавать единственного стабильного игрока(((
+8
0
+8
Ответ Kirill. RU Сайт о творчестве и спорте
Комментарий удален модератором
Бразильцев покупают, не нравиться, наших покупают тоже... а не пошли бы вы... на
+10
-2
+8
Ответ Owen_the_Simple
Спартак сейчас большой клуб в сравнении с Локо?
Спартак вообще-то трехтуровый чемпион!
У Локо есть такое достижение ?😄
+7
0
+7
Сергеев потух,это видно. У Зенита он на виду . Даже не забил в пустые ворота Балтике.
Глушенков это пол команды. Если только он сам хочет в Зенит из за денег,то тогда понятно
+6
-2
+4
Ответ Дядя ТУРА
Не удивлюсь если тупое руководство Локо согласится
Зависит от тог, нужны ли клубу средства.
+4
-1
+3
Ответ Kirill. RU Сайт о творчестве и спорте
Комментарий удален модератором
А, ну тырить Пиняева, Салтыкова, того же Глушенкова из КС, теперь Воробьёва из Оренбурга, притом за копейки - это вот прям здоровый бизнес. А кого Зенит там "за...л скупать"? Свободным агентом Бакаева? Лавочника КС Коваленко? Хрустального Фернандеса, за которого ЦСКА постеснялся 150 рублей отдать лишних? Такого же лавочника, только Краснодара, Ахметова? А, знаю, видимо речь об Эраковиче, которого уже успели записать в состав Спартака каким-то неизведанным макаром. Или всё-таки Айседору усатую, которую сам же Локомотив со спокойной душой сплавил и вроде никак не пострадал от этого? Спартак у ЦСКА спёр Медину, Динамо - Карраскаля, но свербит почему-то на Зенит. Логика, паршивая ты с...ка
+7
-4
+3
Антон Миранчук возвращается в Локомотив

https://pbs.twimg.com/media/E_aZkwGVgAYAEaO.jpg
+2
0
+2
Ответ Камо Мелкумян
Местная Бавария включилась
Таким сравнением Баварию еще не кто не оскорблял
+2
0
+2
Карпин хорошую команду строит, молодежь за год очень выросла, особенно Вахания и Щетинин, закрепляются в основе Азнауров, Комаров, Лангович, которые год назад в молодежке играли.
Будет жаль если Глебов уйдет.
+6
-5
+1
Местная Бавария включилась
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
«Локо» за Максима может получить Сергеева. Ну это как за черную икру получить мороженную редьку.
"как часть платы за Глушенкова"

И Сергеев никак не "мороженая редька".
+4
-3
+1
Не особо верится. Макс в Локо играет,именно играет, ему дают свободу действий, он не зажат в тактических рамках, эдакий свободный художник и поэтому, в том числе, показывает такой футбол.Уверен, что он интересен и европейским клубам прямо сейчас. Переход в Зенит будет ошибкой.
+1
0
+1
Глебов, то зачем?) Очередной лавочник
+1
0
+1
Ответ Railway/
Очень надеюсь, что это утка. Макс нам самим очень нужен
Да перестаньте всерьез воспринимать этих блогеров. Бабки на лавке тоже инсайдеры.
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Не удивлюсь если тупое руководство Локо согласится
Какое , нахрен, руководство?

Бандиты правят футболом в стране
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
Кого там Зенит скупил у конкурентов по РПЛ? Ты точно футбол смотришь?
Ахметова😁
+1
-1
0
Ответ ltkmaby
Зависит от тог, нужны ли клубу средства.
Не в средствах дело, а в мифической оптимизации зарплат, из-за которой уже ушли Миранчук, Жема, Стас, в принципе, будет неудивительно, если Максу х2 положат в Питере и Локо спокойно согласится
0
0
0
Ответ Fodik
Ахметова😁
С Коваленко ))
0
0
0
Ответ Ритка
Таким сравнением Баварию еще не кто не оскорблял
Ну имеется ввиду , как и Бавария , покупает всех хороших игроков у соперников , если есть желания
0
0
0
Не ведёт

https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-ne-vedet-peregovory-s-zenitom-po-danilu-glebovu/
0
0
0
Похоже, зенит захотел подписать десяток новых игроков, чтоб Сэм не обзырянился в юбилейный год.
+2
-2
0
Да Зенит пошел всех скупать подряд. Не гоже такой команде боролся за чемпионство. Надо за 15 кругов все решать (((
0
0
0
Бывшего игрока Крыльев Сергеева за бывшего игрока Крыльев Глушенкова )))
0
0
0
Ну Сергеев в Локомотив не перейдет, Воробьева взяли только что, плюс Сулейманов плюс Сарвели, плюс Раков молодой, каждый из них если не сейчас сильнее этого полена, то уж точно гораздо перспективнее (ну, может, кроме Воробьева). Плюс вроде как в нападении хотят иностранца еще взять одного (вместо великого Хамулича), так что непонятно, зачем Локо Сергеев, лучше уж деньгами взять тогда
0
0
0
Нашим молодым игрокам идти в Зенит - ставить крест на карьере! Играть им там Семак не даст! Ему нужен результат который просят сверху, он послушный тренер и не молодых будет развивать а ставить бразилов под результат, это очевидно!
+2
-2
0
Сергеева не ценят в Зените. Хотя когда выходит играет на уровне.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий