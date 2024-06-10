Медведева о недопуске российских фигуристов: «Уберите из футбола «Ман Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал» и посмотрите, что будет с развитием этого спорта»

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Евгения Медведева привела аналогию из футбола на недопуск российских фигуристов.

С 2022 года россияне не выступают на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Мне интересно, чтобы наши фигуристы вернулись на мировую арену. Федерация и Первый канал делают все, чтобы сохранить зрительский интерес, но если мы не вернемся на международные старты, то сохранить популярность фигурного катания будет крайне тяжело.

В целом федерация создала ряд прикольных новых форматов, особенно чемпионат по прыжкам. Но в любом случае я очень жду возвращения наших ребят на чемпионаты мира и Европы.

Более того, я вам скажу, что общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики.

– Возрастной ценз – благо или зло для развития фигурного катания? Кто из действующих российских и зарубежных фигуристок и фигуристов вам больше всего импонирует по стилю?

– Мне тяжело ответить на этот вопрос. Когда наши фигуристки вернутся в мировой спорт, тогда и поговорим, как это повлияло на наш вид. Сейчас это не играет никакой роли, потому что наших девочек на соревнованиях нет.

И развитие женского фигурного катания сильно остановилось. Уберите из футбола «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал Мадрид» и посмотрите, что будет с развитием этого вида спорта.

Из действующих фигуристов мне, конечно, импонирует сейчас Илья Малинин. Феноменальный талант, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

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34 комментария
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уберите Медведеву из футбола
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"наши спортсмены никому ничего плохого не сделали," --- Наши граждане, в подавляющем большинстве, никому ничего плохого, но страдают от санкций ВСЕ. Почему спортсмены должны быть исключением?
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Астон Вилла, Монако, Байер, Атлетик и тд, да нормально всё будет
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Уберите деда и посмотрите, что будет с развитием спорта
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Уберите и посмотрите --- Ничего не будет. На их место придут новые. Незаменимых нет.
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Когда-то думали, что Энрон, Леман бразерс, Стандарт Ойл - это навсегда. Ан нет, мир продолжает существовать. А еще так думали во времена Римской империи и СССР. Они развалились, а люди продолжили жить
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В чем то она права. Несмотря на беспросветную тупость наших персонажей фигурки, все же фигуристы сами по себе считаются топовыми мировыми спортсменами и явно являются лидерами (особенно девочки в современности) вообще каждого старта. Ну являлись до отстранения.
Конечно, в футболе куда больше историй, традиций и тд, но именно по конкретной силе сравнение более менее разумно.
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Медведева: я создаю свою Суперлигу
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Ничего не будет. В Европе есть не менее популярные клубы, а мировая фан-база постепенно найдёт себе новых любимчиков.
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Ну Ювентус вылетал на годик и чего..
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Зачем это в футбольном разделе?
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А их за что?)
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Сравнение некорректное. Сейчас у нас не самые выразительные лидеры. Во времена Медведевой и раньше было интересней.
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Конечно Малинин сейчас супер звезда ФК
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Хватит Футбол с этой штукой сравнивать.
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ну насчет первых двух еще вопрос, правда ли они так нужны. Не факт, что куча арабских денег благотворно повлияло на развитие футбола.
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Моя Барса может в 1/2 ЛЧ вышла бы тогда, я был бы рад
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Очевидно, в таком случае Сити, Реал, ПСЖ и Бавария разыграют кубок первого канала, а Яна Рудковская спродюсирует красочное шоу на сказочную тематику с их участием, и спорт разовьётся как никогда прежде.
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Реал и так их убрал.
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Услышать мнение всех известных Медведевых нашего времени по какой-либо теме бесценно
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Женьке надо онлифанс заводить, а не бредовые интервью раздавать, вроде этого
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ничего плохого? а как же молчаливое согласие и бездействие?
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Наших спортсменов не хватает на международных стартах. Российские фигуристы очень сильные, и для популяризации ФК в стране важны международные старты.
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Именно так и есть. Российские фигуристы - это элита мирового фигурного катания. Её законодатель моды!
Некоторые тут гнусавят о понижении класса футбола в России, да вы посмотрите насколько упал уровень фигурного катания в мире после того, как убрали со сцены наших фигуристов. Чемпионаты мира и Олимпиады выигрывают не таланты, а фигуристы уровня катания равные нашим 10-12 летним детям. Это полная деградация мирового катания!
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Уберите кефир из окрошки и просмотрите, что будет с развитием этого блюда.
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Ответ Адепт Суперлиги
Женьке надо онлифанс заводить, а не бредовые интервью раздавать, вроде этого
с ее то красотой и отсутствием фигуры? Очень спорно (слитно)
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