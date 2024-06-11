Бобровский отразил 18 из 19 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала и стал 3-й звездой. Победа – 14-я в этом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала.

Вратарь «Флориды» был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:1, 2-0). 

В 19 матчах в текущем плей-офф у 35-летнего россиянина 14 побед при 91,6% сэйвов при коэффициенте надежности 2,02. 

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25 комментариев
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Фантастический результат - 1 пропущенная шайба за 2 матча против самой забивной команды в плей-офф.
+28
-1
+27
Вот так после 1 пропущенной в домик после одного броска в итоге 18 отраженных включая выход 1 в 0 от Макдевида и 3-я звезда матча!Боб крут!
+17
0
+17
Kurwa Bober (c) McDavid
+13
0
+13
Ответ Большое сердце Неймара
А было в истории такое,чтобы кипер с двумя сухарями закончил первые 2 матча финала? Эх, если бы не та нелепая шайба в первом периоде. Осталось ещё 2 победы.
Осгуд в 2008 и Бродо 2003
+11
0
+11
Ответ TBFTT
Вот так после 1 пропущенной в домик после одного броска в итоге 18 отраженных включая выход 1 в 0 от Макдевида и 3-я звезда матча!Боб крут!
Если про концовку 3-го периода, то Ткачук там мешал, чистого 1 в 0 не было.
+10
0
+10
Надеюсь в 4 матчах закроют серию
+6
0
+6
Сибирские Парни зарешают в этом финале
+6
0
+6
Бобр МвП ) он хорош и когда мало бросают и когда много бросают , его игра даёт Флориде возможность рисковать и уверенность придает, после двух финалов он явно оторвался от других . Осталось ещё два шага )
+5
0
+5
А я продолжаю обращаться к экспертам для которых кипер в нынешнее время не решает. Только по финалу Бобр прошлый матч по сути вытащил в одного. Сегодня также сверх-вклад.
Ну как ощущение, что с лицом? По сути половина результата необходимого для победы в серии за вратарем.
+8
-4
+4
Ответ АлАл
Фантастический результат - 1 пропущенная шайба за 2 матча против самой забивной команды в плей-офф.
Ничего фантастического здесь нет. Мастер своего дела.
+5
-2
+3
Многие не совсем до конца понимают роль топ вратаря в хоккее! Это не только игровое , а больше психологическое воздействие на соперника! Игроки которые выходят играть против топ вратарей подсознательно понимают с кем им играть и могут уже ломатся, а когда этот вратарь тащит , то это все усугубляется! А тут у Флориды и полевой состав не слабее нефти !
+3
0
+3
Ответ Eltex Kirin
Сибирские Парни зарешают в этом финале
Пока ещё зарешивает один мексиканец, очень неслабо
+2
0
+2
Один из претендентов на Коня. Пока главный, на мой взгляд
+3
-1
+2
Боб красавец, лучший. Его спокойствие - самый большой вклад в победу в матче. Пропущенная шайба - стечение обстоятельств, его вины нет.
+2
-1
+1
Ответ TBFTT
Комментарий удален пользователем
Да, это называется математика, пора погуглить что это такое
+3
-2
+1
А было в истории такое,чтобы кипер с двумя сухарями закончил первые 2 матча финала? Эх, если бы не та нелепая шайба в первом периоде.
Осталось ещё 2 победы.
+2
-1
+1
Бобр добр!
+1
0
+1
Миккола отлично отыграл в стенку божечки кошечки Бобровского
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Маловато бросков. Видимо кошки и в обороне хорошо поработали в этом матче. Но Боб пока царь этого розыгрыша
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вот тебе и x фактор , не в коем случае не умаляю полевых
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Боб крутой 😎 заслужил кубок!
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С поражением рыжую бороду. Писал и буду,что это команда одного звена. Даллас физически с ними не смог, наверно,а Ванкуверу немного опыта не хватило ( давно в КС не играл). Тут пока всё логично.
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Ответ albert_lucky
Если про концовку 3-го периода, то Ткачук там мешал, чистого 1 в 0 не было.
Он пытался мешать, но фактически ничего сделать не мог иначе бы булит Макдевид мог делать практически все, что хотел за исключением всяких разворотов и он решил попробаватт забить, как и первый гол, но Боб затащил.
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Ответ Большое сердце Неймара
А было в истории такое,чтобы кипер с двумя сухарями закончил первые 2 матча финала? Эх, если бы не та нелепая шайба в первом периоде. Осталось ещё 2 победы.
Скорее всего больше двух этих случаев, но в этих двух случаях дело дошло до 7-го матча.
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Комментарий удален пользователем
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