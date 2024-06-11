Бобровский отразил 18 из 19 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала и стал 3-й звездой. Победа – 14-я в этом плей-офф

Сергей Бобровский отразил 18 из 19 бросков «Эдмонтона» во 2-м матче финала.

Вратарь «Флориды» был признан третьей звездой второго матча финальной серии Кубка Стэнли против « » (4:1, 2-0).

В 19 матчах в текущем плей-офф у 35-летнего россиянина 14 побед при 91,6% сэйвов при коэффициенте надежности 2,02.