Хавбек Палестины Рашид: «Даже во время войны люди в Газе и по всей стране смотрят наши игры. Это мотивирует и обнадеживает. Молимся, чтобы все закончилось и воцарился мир»

Теги Сборная Палестины по футболу квалификация ЧМ-2026 Азия Политика Футбол

Мохаммед Рашид объяснил, чем важна для палестинцев игра сборной.

«Приносить радость – наша единственная мотивация сейчас. Это то, что заставляет нас работать на поле. Других причин нет. Конечно, мы хотим пройти в следующий раунд [квалификации ЧМ-2026], никто не будет счастлив, если этого сделать не удастся.

А люди сейчас смотрят только это, это единственное, что дает им надежду – наблюдать за тем, как их сборная продвигается вперед и выходит в следующий раунд, чего прежде еще никогда не происходило.

Видеть поддержку – сильная мотивация. Даже когда идет война, вы видите фотографии людей, которые смотрят матчи в Газе и по всей Палестине. Это очень обнадеживающе. Надеюсь, это поможет нам двигаться дальше.

Но мы молимся, чтобы все закончилось, чтобы в этом районе воцарился мир», – отметил полузащитник сборной Палестины.

После пяти матчей на втором этапе отбора на ЧМ-2026 Палестина занимает второе место в группе с Австралией, Ливаном и Бангладеш. Она уже гарантировала себе выход на следующий этап.

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67 комментариев
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Почему все кричат про мир, но не говорят ни слова про заложников?
+20
-9
+11
Ответ Filimon4ik
Почему все кричат про мир, но не говорят ни слова про заложников?
Потому что все эти рашиды только рады убийству заложников. Для них это в порядке вещей
+16
-7
+9
Ответ Sanjario
Потому что Х*амас предложил обмен уже 8ого октября, который Нетаньяху сам же отказал в теперь бомбит этих же заложников. Плевать хотело правительство Израиля на заложников
Моделируем ситуацию: чеченские террористы захватывают 700 человек в заложники и требуют их освобождения в обмен на осаобождение их тюрем их подельников. Кремль бы пошел на это? Да никогда в жизни. И правильно сделал бы. С террористами переговоров не ведут
+10
-2
+8
Ответ Sanjario
Да наступит конец этому геноциду ...
Новое слово узнали, а что оно означает так и не выяснили.
+12
-6
+6
Ничего страшного, Израиль усмирит это логово террористов
+12
-8
+4
Почему все кричат про мир, но не говорят ни слова про заложников?
+10
-7
+3
Ответ Dexter Morgan
Мир воцарится во всём мире только тогда, когда США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и все остальные империи перестанут лезть по всему миру, финансировать всех и разрушать всё. Это те самые ребята, который как бы не империи. И все богатства у них из воздуха возникли и возникают.
Россия, Китай не лезут совсем ведь.
+13
-10
+3
Ответ Майк Фил
АХАХАХАХАХАХАХА🤣🤣🤣🤣
Будешь плакать, когда очередной финансовый кризис настанет или Великая Депрессия. Угадай, а кто источник?
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Не перепутайте. Весь мир угрожает свободе и демократии США, их либеральным ценностям, миллионам гендеров, свободе слова, праву на оружие и всё такое. НАТО вообще не расширялось никуда. Это в Канаду и Мексику все лезут. А не в Восточную Европу.
Это здесь к чему ? ))
+3
-2
+1
Ответ Майк Фил
Нет. Потому что этого не произойдёт 🤣
Тебе 10 лет? В новейшей истории это уже происходило.
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Самый прикол, где Европа и где США. И СВО, по их словам, угрожает независимости и демократии США. По всему Миру их военные базы. И всё не угомонятся.
В том и дело. При этом у них у самих проблем хватает.
+2
-1
+1
Ответ Dexter Morgan
Это факт. Блин, занимались бы своими проблемами. Уж США вообще в Европу соваться не надо.
Самый прикол, где Европа и где США. И СВО, по их словам, угрожает независимости и демократии США. По всему Миру их военные базы. И всё не угомонятся.
+3
-2
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Достаточно будет изолировать США от всего Мира. Да и Англию. И мир станет чище и добрее.
Это факт. Блин, занимались бы своими проблемами. Уж США вообще в Европу соваться не надо.
+3
-2
+1
Ответ Dexter Morgan
Мир воцарится во всём мире только тогда, когда США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и все остальные империи перестанут лезть по всему миру, финансировать всех и разрушать всё. Это те самые ребята, который как бы не империи. И все богатства у них из воздуха возникли и возникают.
Достаточно будет изолировать США от всего Мира. Да и Англию. И мир станет чище и добрее.
+6
-5
+1
Ответ Геннадий Горбан
Конечно тяжелые времена для Израиля.Почти весь мир объединился с палестинскими террористами против них
Израиль что, в итоге жертвой ещё оказался? ХАМАС финансировался Израилем и по сути, Израиль сам устраивал этот цирк.
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Ответ OldRedWhite
Вот вы …. и … в добавок ))
Не, ну это слишком сложный ребус. Нужны подсказки.)
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Ответ Sanjario
Потому что Х*амас предложил обмен уже 8ого октября, который Нетаньяху сам же отказал в теперь бомбит этих же заложников. Плевать хотело правительство Израиля на заложников
Вот вы …. и … в добавок ))
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Ответ Filimon4ik
Это прямо хорошо. Прийти насиловать, сжигать, убивать, брать в плен, а потом мол давайте это обмен произведем. Сколько в нашем мире живет полезных идиотом конечно.
Я это и не оправдываю. Но все эти ответы прилетели на мой комментарий о конце геноцида (чем этот "конфликт" и является). Ты можешь посмотреть на статистику жертв этого "конфликта" и понять сколько Израиль убивал в течении всех этих лет (https://www.statista.com/chart/16516/israeli-palestinian-casualties-by-in-gaza-and-the-west-bank/). Весь мир молчал.
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Ответ Oliver Kromwel
Потому что все эти рашиды только рады убийству заложников. Для них это в порядке вещей
Заткнулся бы лучше придурок
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Ответ Filimon4ik
Это прямо хорошо. Прийти насиловать, сжигать, убивать, брать в плен, а потом мол давайте это обмен произведем. Сколько в нашем мире живет полезных идиотом конечно.
Подозрительно легко ХАМАС провёл свой терракт, не находишь. Причём Моссад считается одной из лучших разведок в Мире. А тут под боком, со стороны вражеской Газа, прям прозевали. Не верю. Отдали на откуп людей, что бы окончательно уничтожить Палестину. Повод очень хороший. Причем среди пострадавших было много иностранцев.
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Ответ Геннадий Горбан
Конечно тяжелые времена для Израиля.Почти весь мир объединился с палестинскими террористами против них
Комментарий удален пользователем
Ответ Sanjario
согласно последним данным от самого Израиля датированными началом Мая. (https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/amp/israel-publishes-new-civilian-death-toll-in-gaza/7622032.html) Так как эти данные уже устарели, можем посмотреть на последние данные от Аль Джазиры (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/6/9/israels-war-on-gaza-live-nightmare-as-hospital-copes-with-nuseirat-dead)
Нормальные у вас источники. Один источник Аль Джазира, а второго просто не существует.
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Ответ Sanjario
согласно последним данным от самого Израиля датированными началом Мая. (https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/amp/israel-publishes-new-civilian-death-toll-in-gaza/7622032.html) Так как эти данные уже устарели, можем посмотреть на последние данные от Аль Джазиры (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/6/9/israels-war-on-gaza-live-nightmare-as-hospital-copes-with-nuseirat-dead)
Данные Аль Джазиры? Ну это сильно. Давайте еще на статистику от ХАМАС сошлемся.
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Ответ Censormorum
А какой источник приведенных вами цифр жертв?
согласно последним данным от самого Израиля датированными началом Мая. (https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/amp/israel-publishes-new-civilian-death-toll-in-gaza/7622032.html)

Так как эти данные уже устарели, можем посмотреть на последние данные от Аль Джазиры (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/6/9/israels-war-on-gaza-live-nightmare-as-hospital-copes-with-nuseirat-dead)
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Ответ Sanjario
Какая окупация? Можешь загуглить и узнать. Ничего сложного в этом нет. Есть например Западный Берег, где было убито ещё около 560 палестинцев, около 140 из них дети (там кстати Хамас не правит). Можешь прочитать про лагеря для заключённых палестинцев, которым не дали даже суда (право человека, кстати). Но слепые не видят ни оккупации, ни убийств, ни цены человеческой жизни. Называете палестинцев животными, а сам оправдываешь и не можешь насытиться смертью 16 тысяч детей и примерно 10 тысяч женщин.
А какой источник приведенных вами цифр жертв?
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Ответ Sanjario
Я конечно могу ещё пару слов накинуть, возможно они тебе больше понравяться. 1. Оккупация 2. Апартеид 3. Ковровая бомбардировка мирного населения (убийство шестнадцати тысяч детей). Странно что желание конца геноцида и убийства детей минусуется на спорте. Позор вам всем...
Апартеид приплели. Не, ну точно где-то новых слов нахватались, а смысл так и не уловили.
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Ответ Майк Фил
Посмотри в профиле, сколько мне лет. Я ржу над "скоро США лопнет, а вы госдолг видели?" Эту же мантру повторяли в СССР, но.... 🤣
И как? Хорошо стало? Ты воспоминаешь крах и хаос, как Конец Света. Это не значит, что США исчезнет или внезапно пустое пространство там появится. В современном мире невозможно, чтобы всё испарилось. Речь о том, что происходит. Например, сравни ценности, которые США несли в мир в раньше, а какие сейчас? Если ты думаешь, что это никого не касается, то я тебя огорчу. Я бы не хотел, чтобы мои будущие дети считали, что гендеров полно. Или чтобы корпорации всё поглощали. В США массово люди ненавидят своё правительство, но такие, как ты, всем довольны. Бездомные вокруг.
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В США массовые протесты, забастовки, как во времена войны во Вьетнаме. Тем временем местные фанатики США, Европы всё поддерживают. Это забавно.
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