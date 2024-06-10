Хавбек Палестины Рашид: «Даже во время войны люди в Газе и по всей стране смотрят наши игры. Это мотивирует и обнадеживает. Молимся, чтобы все закончилось и воцарился мир»

Мохаммед Рашид объяснил, чем важна для палестинцев игра сборной.

«Приносить радость – наша единственная мотивация сейчас. Это то, что заставляет нас работать на поле. Других причин нет. Конечно, мы хотим пройти в следующий раунд [квалификации ЧМ-2026], никто не будет счастлив, если этого сделать не удастся.

А люди сейчас смотрят только это, это единственное, что дает им надежду – наблюдать за тем, как их сборная продвигается вперед и выходит в следующий раунд, чего прежде еще никогда не происходило.

Видеть поддержку – сильная мотивация. Даже когда идет война, вы видите фотографии людей, которые смотрят матчи в Газе и по всей Палестине. Это очень обнадеживающе. Надеюсь, это поможет нам двигаться дальше.

Но мы молимся, чтобы все закончилось, чтобы в этом районе воцарился мир», – отметил полузащитник сборной Палестины.

После пяти матчей на втором этапе отбора на ЧМ-2026 Палестина занимает второе место в группе с Австралией, Ливаном и Бангладеш. Она уже гарантировала себе выход на следующий этап.