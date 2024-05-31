Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Дастин Порье едва не устроили потасовку на битве взглядов.

В ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) состоится турнир UFC 302, в главном событии которого пройдет поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Бойцы устроили первую битву взглядов после пресс-конференции. Во время стердауна Порье назвал Махачева засранцем (motherfucker), что не понравилось Исламу, который пригрозил сопернику пощечиной.

Махачев – о Коноре: «Кажется, он проводит тренировочный лагерь в ночном клубе»

Махачев получил памятную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зря Дастин это сказал. Для него это может быть обычное слово, а для Ислама оскорбление, касающееся матери.
+11
-3
+8
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Придется поболеть за американца, надоели эти бородатые "хозяева России".
Если надоели эти бородатые "хозяева России", стань сам хозяином России, но правда в том, что сегодня славянские мужчины в большинстве своем не являются хозяевами даже в своей собственной семье, и это, судя по всему, их не особенно волнует
+5
0
+5
За Махачева👍🔥
+7
-3
+4
Дастин и чуть раньше плохие вещи говорил, про молиться у моих ног. Всегда знал, что Порье плохой чел, и только притворяется хорошим, даже якобы благотворительность его, чтобы от налогов уходить. Или как в 3 бою с Конором, когда тот ногу сломал, он ходил, передразнивал походку, типо мои ноги целые, а ты калека. Рад, что его гниль была показана теперь всем, и он больше не может притворяться. Надеюсь, что Ислам его накажет жестко.
+2
-2
0
Дастин такое ощущение ментально уже проиграл, это прям ощущается в его языке тела, во взгляде. Ну и конечно нужно учитывать что ты говоришь и как это воспринимается в др культурах и религиях... Дастину незачет, уверен он это сказал не со зла и уже жалеет об этом.
0
0
0
Ответ le vani
а многоженство не оскарбления матерей? если бы у отца махачева был еше и вторая жена, ислам бы не оскарблялся за мать?
Твой комментарий оскОрбляет учителей русского языка
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий