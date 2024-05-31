Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»

Ислам Махачев и Дастин Порье едва не устроили потасовку на битве взглядов.

В ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) состоится турнир UFC 302, в главном событии которого пройдет поединок за титул в легком весе между и .

Бойцы устроили первую битву взглядов после пресс-конференции. Во время стердауна Порье назвал Махачева засранцем (motherfucker), что не понравилось Исламу, который пригрозил сопернику пощечиной.

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