Дмитрий Чернышенко: «Участие в Играх БРИКС подтвердили уже 97 стран. Соревнования необходимо провести на самом высоком уровне»

Участие в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани, подтвердили 97 стран.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение.

Игры БРИКС, проводимые по поручению президента – важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран.

Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий: в этом году в столице Татарстана с успехом прошли Игры будущего, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС», – сказал Чернышенко.

«Подтверждено участие министров из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представителей министров из Индии, ЮАР и Бразилии.

В рамках указанной встречи планируется обсудить актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития спортивного сотрудничества стран объединения, а также запуска совместных проектов на пространстве БРИКС», – добавил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня.