Дмитрий Чернышенко: «Участие в Играх БРИКС подтвердили уже 97 стран. Соревнования необходимо провести на самом высоком уровне»

Теги Дмитрий Чернышенко Алексей Морозов Игры БРИКС Водные виды

Участие в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани, подтвердили 97 стран.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение.

Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина – важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран.

Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий: в этом году в столице Татарстана с успехом прошли Игры будущего, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС», – сказал Чернышенко.

«Подтверждено участие министров из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представителей министров из Индии, ЮАР и Бразилии.

В рамках указанной встречи планируется обсудить актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития спортивного сотрудничества стран объединения, а также запуска совместных проектов на пространстве БРИКС», – добавил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. 

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. 

26 комментариев
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Ну в Африке 50 с лишним стран, в Азии тоже. Так что набрать числом можно
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Очень хочется посмотреть на спортсменов из Папуа Новой Гвинеи
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Ответ В поисках смысла
Очень хочется посмотреть на спортсменов из Папуа Новой Гвинеи
Из старой тоже!
+9
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Тут вопрос не в количестве стран, в качестве/уровне приезжающих спортсменов.
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-2
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Сомалийские хоккеисты приедут?
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Тилимилитрямдия будет участвовать?
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Спортсменов из Бирмы, она же Мьянма, можно считать как представителей 2 стран. Та же история с Кот-д’Ивуаром и Берегом слоновой кости
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"Подтверждено участие министров из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представителей министров из Индии, ЮАР и Бразилии" (с) Шикарная компания. В этих странах лучше зимние виды спорта развивать:)
+4
-2
+2
За чей счет этот банкет?:)
+4
-2
+2
Я посмотрел программу игр Брикс и виды спорта. А кто знает, что такое футбольное двоеборье ? Лыжное знаю. Прыжки с трамплина и гонка лыжная с отставанием на старте как система Гундерсена
+1
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+1
Что олимпиады, что игры брикс, деньги на ветер, пройдет олимпиада, через месяц, спроси на улице, кто стал чемпионом в теннисе,из 100 человек ответит правильно 1-2,про игры брикс вообще молчу
+6
-5
+1
Ответ hrehyznik
За чей счет этот банкет?:)
За мой и ваш счёт
+1
0
+1
Ответ hrehyznik
За чей счет этот банкет?:)
Воронежские пенсы, as usually🤷‍♂️
+3
-2
+1
Ответ В поисках смысла
Очень хочется посмотреть на спортсменов из Папуа Новой Гвинеи
Шри Ланка и Ямайка тоже ничего
+2
-1
+1
Ответ PolarBear
Я посмотрел программу игр Брикс и виды спорта. А кто знает, что такое футбольное двоеборье ? Лыжное знаю. Прыжки с трамплина и гонка лыжная с отставанием на старте как система Гундерсена
"с Талем мы сыграли 10 партий. В преферанс, в очко и на бильярде..."
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Ответ MikhaL
Сомалийские хоккеисты приедут?
Ну так вроде бы не сезон уже для 🏑🏑🏑
0
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Ответ В поисках смысла
Очень хочется посмотреть на спортсменов из Папуа Новой Гвинеи
И ещё из Самоа. Тонга
Фидж. Вануату . Кирибати
0
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Ответ Сергей Крымский
Говоря про Ямайку, вы наверно легкую атлетику не смотрите?
Пардон" 🤔 да
0
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Ответ Месут Озил
Шри Ланка и Ямайка тоже ничего
Говоря про Ямайку, вы наверно легкую атлетику не смотрите?
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Ответ Ебздрогыч
Ну в Африке 50 с лишним стран, в Азии тоже. Так что набрать числом можно
Не только числом. Африканцы могут, например, в легкой атлетике, азиаты - в единоборствах и бадминтоне.
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Спортсменам сборной Зимбабве так и не удалось попасть на игры БРИКС, их автобус подвергся нападению диких буйволов,
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Лимпопо есть?
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Скока скока?
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