Анна Щербакова: «Соприкоснувшись с культурой Китая, я сразу ощутила, что у нас много общего, но и множество кардинальных отличий»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала о большом числе предложений из дальнего зарубежья.

«Поступает очень много предложений. И я стараюсь откликаться на них. Мне самой это интересно, и хочется, чтобы как можно больше детей узнали о таком прекрасном виде спорта, как фигурное катание. Любое большое дело начинается с малого.

Я не могу что-то говорить за других людей. Но я ощутила эту любовь и поддержку еще в самый первый свой приезд в Китай, когда мне было всего 15 лет. И с тех пор эти ощущения всегда со мной. Безумно благодарна китайским болельщикам за их теплоту и внимание ко мне и к фигурному катанию.

Я сама выросла в огромной стране с богатой историей. Соприкоснувшись с культурой Китая, я сразу ощутила, что у нас много общего, но и, конечно, множество кардинальных отличий. Это страна, которую мне очень хотелось бы узнать ближе, изучить ее историю, узнать ее традиции, понять ее народ», – сказала олимпийская чемпионка.

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9 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Хотелось бы несколько подробней, что же такого общего у России и Китая.
Граница
+5
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+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Хотелось бы несколько подробней, что же такого общего у России и Китая.
Общее:
1) Многонациональность,
2) большая территория,
3) культурное многообразие,
4) история - Китай как и Россия собирался по частям из воюющих между друг другом княжеств, которые объединились, чтобы противостоять внешним врагам.
5) увлечение идеями социализма (обе страны пережили, а Китай продолжает развивать в собственном ключе).

В последнее время смотрю китайские сериалы, мне очень нравится, есть действительно общее, что ты воспринимаешь "О, родное" и есть китайская уникальность, которая вызывает любопытство.

Эта их вера в перерождение, второй шанс, что можно всё исправить во второй жизни, если в первой накосячил.
+5
-3
+2
Ответ Железная Леди
Во-первых , граница. Во-вторых, история. И китайские товары. А еще Мавзолеи Ленина и Мао.
Какая история ?
Китайцы древнейший народ.
+2
0
+2
Ответ Лиза Михайлова
Общее: 1) Многонациональность, 2) большая территория, 3) культурное многообразие, 4) история - Китай как и Россия собирался по частям из воюющих между друг другом княжеств, которые объединились, чтобы противостоять внешним врагам. 5) увлечение идеями социализма (обе страны пережили, а Китай продолжает развивать в собственном ключе). В последнее время смотрю китайские сериалы, мне очень нравится, есть действительно общее, что ты воспринимаешь "О, родное" и есть китайская уникальность, которая вызывает любопытство. Эта их вера в перерождение, второй шанс, что можно всё исправить во второй жизни, если в первой накосячил.
Ответ Lapo Elkann История это не один день и не один век.. У нас была и дружба и войны и границы менялись. Вопрос многогранный, здесь не место для обсуждения. отечу вам раньше,т.к. вы ограничили меня. не понятно зачем тогда задавать вопрос?
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