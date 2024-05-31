Анна Щербакова: «Соприкоснувшись с культурой Китая, я сразу ощутила, что у нас много общего, но и множество кардинальных отличий»
Анна Щербакова рассказала о большом числе предложений из дальнего зарубежья.
«Поступает очень много предложений. И я стараюсь откликаться на них. Мне самой это интересно, и хочется, чтобы как можно больше детей узнали о таком прекрасном виде спорта, как фигурное катание. Любое большое дело начинается с малого.
Я не могу что-то говорить за других людей. Но я ощутила эту любовь и поддержку еще в самый первый свой приезд в Китай, когда мне было всего 15 лет. И с тех пор эти ощущения всегда со мной. Безумно благодарна китайским болельщикам за их теплоту и внимание ко мне и к фигурному катанию.
Я сама выросла в огромной стране с богатой историей. Соприкоснувшись с культурой Китая, я сразу ощутила, что у нас много общего, но и, конечно, множество кардинальных отличий. Это страна, которую мне очень хотелось бы узнать ближе, изучить ее историю, узнать ее традиции, понять ее народ», – сказала олимпийская чемпионка.
1) Многонациональность,
2) большая территория,
3) культурное многообразие,
4) история - Китай как и Россия собирался по частям из воюющих между друг другом княжеств, которые объединились, чтобы противостоять внешним врагам.
5) увлечение идеями социализма (обе страны пережили, а Китай продолжает развивать в собственном ключе).
В последнее время смотрю китайские сериалы, мне очень нравится, есть действительно общее, что ты воспринимаешь "О, родное" и есть китайская уникальность, которая вызывает любопытство.
Эта их вера в перерождение, второй шанс, что можно всё исправить во второй жизни, если в первой накосячил.
Китайцы древнейший народ.