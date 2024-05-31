Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев сыграет с Арнальди, Котов – с Синнером, Алькарас – с Кордой, Циципас – с Чжаном

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди за выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Павел Котов встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Маттео Арнальди (Италия)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Павел Котов (Россия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
31 мая, 14.30
Онлайн матча

 

Себастьян Корда (США) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
31 мая, 21.15
Онлайн матча

 

Чжичжэнь Чжан (Китай) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
31 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Денис Шаповалов (Канада)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Зизу Бергс (Бельгия) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
31 мая, 17.00
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
31 мая, 17.00
Онлайн матча

 

2 комментария
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