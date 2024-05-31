Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев сыграет с Арнальди, Котов – с Синнером, Алькарас – с Кордой, Циципас – с Чжаном

Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди за выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Павел Котов встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером.

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«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Третий круг