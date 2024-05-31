Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев сыграет с Арнальди, Котов – с Синнером, Алькарас – с Кордой, Циципас – с Чжаном
Андрей Рублев сыграет с Маттео Арнальди за выход в четвертый круг «Ролан Гаррос».
Павел Котов встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Третий круг
- Дата проведения
- 31 мая, 13.30
- Дата проведения
- 31 мая, 14.30
- Дата проведения
- 31 мая, 21.15
- Дата проведения
- 31 мая, 17.00
- Дата проведения
- 31 мая, 15.00
- Дата проведения
- 31 мая, 15.00
- Дата проведения
- 31 мая, 17.00
- Дата проведения
- 31 мая, 17.00