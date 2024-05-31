«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й
Стали известны доходы клубов РПЛ в дни матчей за 2023 год.
В эту статью попадают доходы от реализации билетов и прочих видов деятельности в дни матчей. Суммарная выручка клубов по этому показателю выросла более чем на миллиард рублей по сравнению с прошлым периодом.
«Спартак» увеличил свои доходы на треть и занял первое место, обогнав «Зенит». Основной причиной послужило увеличение средней посещаемости «Лукойл Арены» (ранее «Открытие Арены») с 10,9 до 15,3 тысяч человек.
Ниже представлены доходы всех клубов РПЛ в дни игры за 2023 год в сравнении с показателями предыдущего года. Все суммы указаны в рублях:
1. «Спартак» – 1 763,2 млрд (+436,6 млн по сравнению с 2022 годом);
2. «Зенит» – 1 273,1 млрд (-71,1 млн);
3. «Краснодар» – 698,4 млн (+181,7 млн);
4. «Динамо» – 597,1 млн (-68,5 млн);
5. ЦСКА – 397,6 млн (-72,0 млн);
6. «Пари НН» – 267,6 млн (+178,2 млн);
7. «Ахмат» – 263,9 млн (+256,2 млн);
8. «Локомотив» – 246,9 млн (-17,2 млн);
9. «Урал» – 216,4 млн (+92,4 млн);
10. «Балтика» – 183,0 млн (+139,4 млн);
11. «Ростов» – 166,2 млн (+65,5 млн);
12. «Факел» – 120,9 млн (+49,1 млн);
13. «Крылья Советов» – 113,6 млн (+34,0 млн);
14. «Сочи» – 66,6 млн (-12,3 млн);
15. «Рубин» – 56,2 млн (+34,9 млн);
16. «Оренбург» – 40,6 млн (+13,2 млн).
У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд
«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам
На Зенит можно было прийти едва ли не за "спасибо".
В 2021 году средняя посещаемость Спартака приближалась к 25-28 тысячам, а выручка была в районе 1 млрд.
Теперь трибна B вышла ̶п̶е̶р̶в̶о̶й̶ из-за фан уйди, посещаемость 15 тысяч, а рост доходов практически в 2 раза. Это либо ценник на центральные трибуны вырос в 3 раза, либо кто-то обманывает. Не?
Спартаковцы же эталонно бойкотируют
Бесплатная раздача билетов по ЖЭКам и билета по 200 рублей
Зенит без Газпрома несостоятелен
Кассу по европейским ценам только на Спартаке и делают
Главный результат в турнирной таблице...