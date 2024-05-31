«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й

Стали известны доходы клубов РПЛ в дни матчей за 2023 год.

В эту статью попадают доходы от реализации билетов и прочих видов деятельности в дни матчей. Суммарная выручка клубов по этому показателю выросла более чем на миллиард рублей по сравнению с прошлым периодом.

« » увеличил свои доходы на треть и занял первое место, обогнав «Зенит». Основной причиной послужило увеличение средней посещаемости « » (ранее «Открытие Арены») с 10,9 до 15,3 тысяч человек.

Ниже представлены доходы всех клубов в дни игры за 2023 год в сравнении с показателями предыдущего года. Все суммы указаны в рублях:

1. « » – 1 763,2 млрд (+436,6 млн по сравнению с 2022 годом);

2. « » – 1 273,1 млрд (-71,1 млн);

3. « » – 698,4 млн (+181,7 млн);

4. « » – 597,1 млн (-68,5 млн);

5. – 397,6 млн (-72,0 млн);

6. « » – 267,6 млн (+178,2 млн);

7. «Ахмат» – 263,9 млн (+256,2 млн);

8. « » – 246,9 млн (-17,2 млн);

9. « » – 216,4 млн (+92,4 млн);

10. « » – 183,0 млн (+139,4 млн);

11. « » – 166,2 млн (+65,5 млн);

12. « » – 120,9 млн (+49,1 млн);

13. « » – 113,6 млн (+34,0 млн);

14. « » – 66,6 млн (-12,3 млн);

15. « » – 56,2 млн (+34,9 млн);

16. « » – 40,6 млн (+13,2 млн).

У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам