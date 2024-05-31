«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й

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Стали известны доходы клубов РПЛ в дни матчей за 2023 год.

В эту статью попадают доходы от реализации билетов и прочих видов деятельности в дни матчей. Суммарная выручка клубов по этому показателю выросла более чем на миллиард рублей по сравнению с прошлым периодом.

«Спартак» увеличил свои доходы на треть и занял первое место, обогнав «Зенит». Основной причиной послужило увеличение средней посещаемости «Лукойл Арены» (ранее «Открытие Арены») с 10,9 до 15,3 тысяч человек.

Ниже представлены доходы всех клубов РПЛ в дни игры за 2023 год в сравнении с показателями предыдущего года. Все суммы указаны в рублях:

1.     «Спартак» – 1 763,2 млрд (+436,6 млн по сравнению с 2022 годом);

2.     «Зенит» – 1 273,1 млрд (-71,1 млн);

3.     «Краснодар» – 698,4 млн (+181,7 млн);

4.     «Динамо» – 597,1 млн (-68,5 млн);

5.     ЦСКА – 397,6 млн (-72,0 млн);

6.     «Пари НН» – 267,6 млн (+178,2 млн);

7.     «Ахмат» – 263,9 млн (+256,2 млн);

8.     «Локомотив» – 246,9 млн (-17,2 млн);

9.     «Урал» – 216,4 млн (+92,4 млн);

10.  «Балтика» – 183,0 млн (+139,4 млн);

11.  «Ростов» – 166,2 млн (+65,5 млн);

12.  «Факел» – 120,9 млн (+49,1 млн);

13.  «Крылья Советов» – 113,6 млн (+34,0 млн);

14.  «Сочи» – 66,6 млн (-12,3 млн);

15.  «Рубин» – 56,2 млн (+34,9 млн);

16.  «Оренбург» – 40,6 млн (+13,2 млн).

У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам

51 комментарий
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Ответ Виктор Суданов
интересно, если у Зенита каждую игру стадион битком и уверяют, что билеты не раздают - как так получается, что у Спартака прибыль больше?))
болельщики Спартака платят за билет на игру. болельщикам зенита платят за поход на игру
+49
-21
+28
А теперь представляете сколько теряет Спартак от фан айди и такой армии болельщиков на трибунах
+32
-9
+23
интересно, если у Зенита каждую игру стадион битком и уверяют, что билеты не раздают - как так получается, что у Спартака прибыль больше?))
+35
-18
+17
Дело не в посещаемости матчей, а в стоимости билета.
На Зенит можно было прийти едва ли не за "спасибо".
+14
-5
+9
У Спартака самые дорогие билеты всегда были. При этом от фанайди клуб страдает более других. Болельщики активнее других бойкотируют. Посещаемость так и не восстановилась.
+7
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+4
Господа, вопрос, вы в это верите?
В 2021 году средняя посещаемость Спартака приближалась к 25-28 тысячам, а выручка была в районе 1 млрд.
Теперь трибна B вышла ̶п̶е̶р̶в̶о̶й̶ из-за фан уйди, посещаемость 15 тысяч, а рост доходов практически в 2 раза. Это либо ценник на центральные трибуны вырос в 3 раза, либо кто-то обманывает. Не?
+7
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+4
Ответ Виктор Суданов
интересно, если у Зенита каждую игру стадион битком и уверяют, что билеты не раздают - как так получается, что у Спартака прибыль больше?))
Кто уверяет, что не раздают? Раздают конечно, В СПб люди не готовы делать собачий паспорт. Вот и гонят бесплатно бюджетников.
Спартаковцы же эталонно бойкотируют
+7
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Ответ Виктор Суданов
интересно, если у Зенита каждую игру стадион битком и уверяют, что билеты не раздают - как так получается, что у Спартака прибыль больше?))
Бесплатные билеты прибыль не приносят, увы
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Ответ schwein
>билет раздаются бесплатно или за 100 рублей продают Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
ну да. зачем клубу зарабатывать, когда стадион стоил 1 рубль
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Вот все и вскрылось

Бесплатная раздача билетов по ЖЭКам и билета по 200 рублей

Зенит без Газпрома несостоятелен

Кассу по европейским ценам только на Спартаке и делают
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Кручу, верчу, запутать хочу с этими доходами... В серии публикаций с одной стороны одна команда, с другой вторая...
Главный результат в турнирной таблице...
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Ответ Марат Кагин
болельщики Спартака платят за билет на игру. болельщикам зенита платят за поход на игру
Плюс болельщик активно тратит на экипировку в дни матчей, а пассажир уходит домой.
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Комментарий удален пользователем
Ответ VasyaV
Кто уверяет, что не раздают? Раздают конечно, В СПб люди не готовы делать собачий паспорт. Вот и гонят бесплатно бюджетников. Спартаковцы же эталонно бойкотируют
Комментарий удален модератором
Ответ fil_spb
Ты читать и считать не умеешь. Во-первых, у Зенита стадионе не битком. Фан айди закономерно плохо сказался на посещаемости. Во-вторых, в новости ни слова про прибыль.
В третьих мы всё поняли.. просто не оправдывайся.. народ не обманешь..
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Ответ VasyaV
Кто уверяет, что не раздают? Раздают конечно, В СПб люди не готовы делать собачий паспорт. Вот и гонят бесплатно бюджетников. Спартаковцы же эталонно бойкотируют
Спасибо за честность!
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Ответ Виктор Суданов
интересно, если у Зенита каждую игру стадион битком и уверяют, что билеты не раздают - как так получается, что у Спартака прибыль больше?))
А кто говорит про каждую игру битком? Битком каждую игру не было даже до ковида и фанайди, но хватало, чтобы быть в топ-12 самых посещаемых клубов всей Европы.
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Ответ Зубы Дзюбы
Как же так? Ведь Газпром аншлаги штампует. А да, скажут что зато билеты по доступным ценам
Скажем. Разве это плохо?
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Ответ Дима
у Локо самые низкие цены на билеты из московских команд. Локо нужен хотя бы для того, чтобы наказывать зенит 2 раза в год
Шестёрку они тоже хорошо отсасывают.
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Разрыв от провинции колосальный
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Ответ Дима
ну да. зачем клубу зарабатывать, когда стадион стоил 1 рубль
То есть 1,2 млрд рублей это не заработок, это баловство
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