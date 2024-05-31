Ротенберг о первом месте СКА в таблице за историю КХЛ: «Наша система – работа на длительной дистанции. Она дает результат, приводит спонсоров»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о стабильности результатов СКА в КХЛ.

Главный тренер СКА ранее опубликовал турнирную таблицу за всю историю КХЛ, в которой петербургский клуб является лидером с 1370 очками и 642 победами в 930 играх.

«Сегодня утром наткнулся на интересную статистику, которая учитывает результаты всех чемпионатов КХЛ с сезона-2008/09 до 2023/24.

СКА занимает первое место и по общему количеству набранных очков, и по проценту, и по числу побед. Также наша команда в регулярных чемпионатах и забила с запасом больше остальных – 3105 шайб.

Это результаты командной работы за все эти 16 лет – серьезный срок.

Хочу поблагодарить каждого, кто все эти годы прикладывал свои силы, таланты, знания для завоевания новых побед. Конечно же, благодарность болельщикам, чьи заслуги во всех успехах СКА просто неоценимы.

Эта статистика лишний раз показывает, насколько стабильны результаты СКА. На протяжении всего существования КХЛ наша команда всегда делала и продолжает делать ставку на атакующий хоккей, который приносит плоды.

Наша система, наша игровая философия – не сиюминутное решение, а работа на длительной дистанции. Она дает результат, привлекает болельщиков на трибуны, позволяет бить рекорды посещаемости, приводит спонсоров.

Работаем дальше, чтобы и в будущем сохранить эту приятную стабильность!» – написал Роман Ротенберг.

14 комментариев
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У Вас один! Один! РОВНО ОДИН спонсор!!!! И все что Вам нужно - ублажать его своим ртом. Иногда, как сейчас, со звуком. А иногда и без.
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От игр в переходных турнирах до первого места в общей таблице.
слава ленинградской подворотне😏
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продолжайте радовать болельщиков всея Руси
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Посмотрим, как "система" сработает в новом сезоне, как бы , опять, про судейство не вспомнили)
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СКА и Зенит существуют в нынешнем виде пока существует Газпром.
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Так сидел от делать нечего, в excelе ковырялся. Гениально.
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Поддерживайте стабильность по незавоеванию кубков. Буду очень рад.
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Наша работа в 🎪 приводит много 🤡🤡🤡 на дистанции.
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Ну что ж , в след. сезоне еще больше топим против системы йозе Марино 🤣🤣🤣
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А сколько Кубков Гагарина у Питера?
Причём здесь регулярка, блаженный?
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Да пошёл ты со своей системой.
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Цырк уехал а Рома остался. 😄.....
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Всё можно подогнать,ради своего эго.
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Все верно сказал, только последовательность не та, так надо: «Пришел спонсор. Он дал результат. Наша система…»
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