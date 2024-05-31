Ротенберг о первом месте СКА в таблице за историю КХЛ: «Наша система – работа на длительной дистанции. Она дает результат, приводит спонсоров»

Роман Ротенберг заявил о стабильности результатов СКА в КХЛ.

Главный тренер СКА ранее опубликовал турнирную таблицу за всю историю , в которой петербургский клуб является лидером с 1370 очками и 642 победами в 930 играх.

«Сегодня утром наткнулся на интересную статистику, которая учитывает результаты всех чемпионатов КХЛ с сезона-2008/09 до 2023/24.

занимает первое место и по общему количеству набранных очков, и по проценту, и по числу побед. Также наша команда в регулярных чемпионатах и забила с запасом больше остальных – 3105 шайб.

Это результаты командной работы за все эти 16 лет – серьезный срок.

Хочу поблагодарить каждого, кто все эти годы прикладывал свои силы, таланты, знания для завоевания новых побед. Конечно же, благодарность болельщикам, чьи заслуги во всех успехах СКА просто неоценимы.

Эта статистика лишний раз показывает, насколько стабильны результаты СКА. На протяжении всего существования КХЛ наша команда всегда делала и продолжает делать ставку на атакующий хоккей, который приносит плоды.

Наша система, наша игровая философия – не сиюминутное решение, а работа на длительной дистанции. Она дает результат, привлекает болельщиков на трибуны, позволяет бить рекорды посещаемости, приводит спонсоров.

Работаем дальше, чтобы и в будущем сохранить эту приятную стабильность!» – написал .