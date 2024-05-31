Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана с зарплатой 1,2 млн евро в год. Его порекомендовал Адиев (Иван Карпов)
Станислав Черчесов ведет переговоры со сборной Казахстана.
Ранее стало известно, что Магомед Адиев, совмещавший работу в сборной и «Ахмате», принял решение покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, он порекомендовал Черчесова в качестве своего преемника.
Стороны уже контактировали по возможному назначению, вскоре экс-тренер сборной России полетит в Астану на финальный этап переговоров. Будущий контракт специалиста со сборной предполагает зарплату в размере 1,2 млн в год.
Черчесов – кандидат на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана (Sport24)
Конина, бешбармак, чак-чак?
Во вторых у меня не бывает .