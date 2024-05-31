Черчесов близок к назначению в сборную Казахстана с зарплатой 1,2 млн евро в год. Его порекомендовал Адиев (Иван Карпов)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия возможные трансферы сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Магомед Адиев деньги Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов ведет переговоры со сборной Казахстана.

Ранее стало известно, что Магомед Адиев, совмещавший работу в сборной и «Ахмате», принял решение покинуть национальную команду по семейным обстоятельствам.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, он порекомендовал Черчесова в качестве своего преемника.

Стороны уже контактировали по возможному назначению, вскоре экс-тренер сборной России полетит в Астану на финальный этап переговоров. Будущий контракт специалиста со сборной предполагает зарплату в размере 1,2 млн в год.

Черчесов – кандидат на пост тренера сборных Казахстана и Азербайджана (Sport24)

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Честно говоря, неслабая зарплата для тренера сборной такого уровня
+27
0
+27
Был командиром, станет батыром
+23
0
+23
Как будет по-казахски «Пойдём в душ»?
+16
0
+16
Я вообще не понимаю зачем он нам, кроме организованности и порядка (с которыми у нас все в порядке) он ничего не может дать этой сборной, причем за такую зарплату можно было найти и варианты получше ИМХО
+12
-2
+10
Ответ football.in.kg
Бешбармак кыргызское блюдо (c) 😉
Бешбармак для тюркских народов, как борщ для славянских, поэтому не нужно спорить чье это блюдо. Я родом из Курганской области, татарин по национальности, у нас тоже есть издавна это блюдо, но оно немного отличается и внешне и по названию.
+6
0
+6
с чего начнутся отмены в этот раз?
Конина, бешбармак, чак-чак?
+5
0
+5
Ответ Ностальгическое
Комментарий удален модератором
Во-первых правильнее говорить «Ас-саля́му але́йкум»
Во вторых у меня не бывает .
+5
-1
+4
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий удален модератором
А потом говорят, что фаны Роналду не оттуда))
+6
-3
+3
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Бешбармак для тюркских народов, как борщ для славянских, поэтому не нужно спорить чье это блюдо. Я родом из Курганской области, татарин по национальности, у нас тоже есть издавна это блюдо, но оно немного отличается и внешне и по названию.
Согласен на все сто. Шутка была, поэтому смайлик какбэ намекает. Просто между кыргызами и казахами есть шутливый понт по бешбармаку. А его даже в разных регионах одной страны готовят с определенными различиями. KG & KZ братья, наиболее близкие друг к другу тюркские народы.
+2
0
+2
Желаю ему со сборной Казахстана выстрелить и пошуметь как со сборной России на ЧМ
+5
-3
+2
Весь бюджет Казахстана пойдёт на усатого?
+4
-3
+1
Ответ football.in.kg
Согласен на все сто. Шутка была, поэтому смайлик какбэ намекает. Просто между кыргызами и казахами есть шутливый понт по бешбармаку. А его даже в разных регионах одной страны готовят с определенными различиями. KG & KZ братья, наиболее близкие друг к другу тюркские народы.
Про Долму тоже спорили Азербайджанцы и Армяне-по мне,это очень вкусное блюдо и пофиг,кто его изобрел)Бешбармак тоже очень вкусный)
+1
0
+1
Ответ Саша Вжухов
Талиска, главный тащер
О, спасибо за футбольное просвещение. Несколько лет назад он был на слуху
0
0
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Реально с переводчика. И да, я не посмотрел ни одного матча Аль Насра за всю жизнь. Кто там кроме Роналду и Мане бегает ещё?
Талиска, главный тащер
+1
-1
0
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Реально с переводчика. И да, я не посмотрел ни одного матча Аль Насра за всю жизнь. Кто там кроме Роналду и Мане бегает ещё?
+1
-1
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Я с Гугл переводчика посмотрел
Комментарий удален модератором
Ответ Саша Вжухов
А потом говорят, что фаны Роналду не оттуда))
Я с Гугл переводчика посмотрел
+1
-1
0
Ответ Митя Шампанский
Как будет по-казахски «Пойдём в душ»?
Душқа барайық
0
0
0
Ответ Митя Шампанский
Как будет по-казахски «Пойдём в душ»?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Митя Шампанский
Как будет по-казахски «Пойдём в душ»?
Ойбой, пошли в душ, будешь биться со мнгй до крови
0
0
0
Кто будет платить такие денги?
0
0
0
Интересно в сборной Казахстана он тоже будет полевым командиром и рассматривать работу как служение государству? И если да, то какому государству?
0
0
0
Бешбармак научит, хоть, всех готовить. А то шашлык, шашлык…
0
0
0
плюс пяток натурализованных легов - и будет боевая команда. стас может.
0
0
0
Ну всё, душевые комнаты уже трепещат.
0
0
0
Ең алдымен сәлем жолдаймын
+1
-1
0
Столько бабок за пыль в глаза?
+1
-1
0
Скатертью дорога, пусть работает
0
0
0
Базару нет, ошибся.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий