У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд
«Краснодар» обошел «Зенит» и стал лучшим клубом РПЛ по прибыли в 2023 году.
«Краснодар» возглавил рейтинг с показателем чистой прибыли до налогообложения в 11,965 млрд рублей, сообщил РФС в отчете о финансах клубов Мир РПЛ.
На втором месте расположился «Зенит» – 2,006 млрд рублей. Третий – «Сочи» с результатом 1,276 млрд рублей.
Худшие результаты у «Спартака» (убыток в размере 1,27 млрд рублей) и ЦСКА – убыток 1,523 млрд рублей.
Показатели чистой прибыли/убытка клубов РПЛ до налогов за 2023 год (млн. руб)
1. «Краснодар» – 11 965,2
2. «Зенит» – 2 006,5
3. «Сочи» – 1 276,7
4. «Динамо» – 635,6
5. «Ростов» – 473,2
6. «Ахмат» – 321,2
7. «Крылья Советов» – 284,5
8. «Факел» – 194,2
9. «Балтика» – 111,2
10. «Оренбург» – 22,1
11. «Рубин» – минус 287,5
12. «Пари НН» – минус 323,5
13. «Локомотив» – минус 439,1
14. «Урал» – минус 582,5
15. «Спартак» – минус 1 270,4
16. ЦСКА – минус 1 523,8.
На трансферах? Не помню такого.
Или они землю какую-нибудь, принадлежащую клубу, продали под застройку?..
Газпром дал - 17, Зенит потратил - 16. Супер Зенит - 1 заработал.
Лукойл дал 8 - Спартак потратил 9. Фуууу - какой плохой Спартак - минус 1.
А по-факту одни потратили 16, а вторые 9, но плохой Спартак)
Потому как Лукойл, Газпром и его дочки, РЖД, ВТБ - дают каждый n-ную сумму и это идет в доходы. А убытки это з/п, трансферы и так далее. Газпром дал 15 условно, Зенит на билетах и так далее заработал 3 условно. А потратили - 16. 2 записали в плюс.
Лукой дал - 8, Спартак заработал 3, а потратил - 12, пишем 1 в минус.
Вот и получаем.
Если нет, то страшно представить положение клуба.