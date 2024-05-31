У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи деньги Футбол

«Краснодар» обошел «Зенит» и стал лучшим клубом РПЛ по прибыли в 2023 году.

«Краснодар» возглавил рейтинг с показателем чистой прибыли до налогообложения в 11,965 млрд рублей, сообщил РФС в отчете о финансах клубов Мир РПЛ.

На втором месте расположился «Зенит» – 2,006 млрд рублей. Третий – «Сочи» с результатом 1,276 млрд рублей.

Худшие результаты у «Спартака» (убыток в размере 1,27 млрд рублей) и ЦСКА – убыток 1,523 млрд рублей.

Показатели чистой прибыли/убытка клубов РПЛ до налогов за 2023 год (млн. руб)

1. «Краснодар» –  11 965,2

2. «Зенит» – 2 006,5

3. «Сочи» – 1 276,7

4. «Динамо» – 635,6

5. «Ростов» – 473,2

6. «Ахмат» – 321,2

7. «Крылья Советов» – 284,5

8. «Факел» – 194,2

9. «Балтика» – 111,2

10. «Оренбург» – 22,1

11. «Рубин» – минус 287,5

12. «Пари НН» – минус 323,5

13. «Локомотив» – минус 439,1

14. «Урал» – минус 582,5

15. «Спартак» – минус 1 270,4

16. ЦСКА – минус 1 523,8.

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48 комментариев
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Ответ bellyashe
кто там позор рос.футбола? те, кто получают прибыль в 2 миллиарда и выигрывают чемпионат или те, кто в минусе на миллиард и болтается в районе 5-6 места?)
А теперь посмотри сколько из этих "доходов" деньги от Газпрома.
+28
-6
+22
Осталось выяснить откуда у сочи такая прибыль?
+15
-1
+14
На чем Краснодар заработал 12 млрд руб (120 млн евро)?
На трансферах? Не помню такого.
Или они землю какую-нибудь, принадлежащую клубу, продали под застройку?..
+13
-2
+11
Если команда вылетевшая в ФНЛ и собиравшая на трибунах по несколько тысяч зрителей имеет такую прибыль, то какой вообще смысл обсуждать эти фейковые и подтасованные отчёты?
+10
-2
+8
Интересна пояснительная бригада, как у Краснодара прибыль больше, чем заявленный бюджет. Это из-за решений Галицкого по финансированию клуба?
+7
0
+7
Ответ kk.abb
От Газпрома получать десятки миллиардов и называть это чистой прибылью много ума не надо
Спартак от Лукойла миллиарды получает и всё равно в минусе, лол
+12
-6
+6
Ахахах а спартачи ещё на Зенит кричат за деньги)))
+16
-13
+3
Ответ bellyashe
кто там позор рос.футбола? те, кто получают прибыль в 2 миллиарда и выигрывают чемпионат или те, кто в минусе на миллиард и болтается в районе 5-6 места?)
смешно, если учитывать что главные источники дохода это спонсорские и доходы от 1го места и тв. Т.е. по существу источником доходов Зенита является Газпром с дочками (ГазпромМедиа)
+4
-1
+3
Ответ Fd KiRPiC
А вот тут уже с платежами посчитано? Если нет, то страшно представить положение клуба.
Осенью продали игроков на 19 млн, купили на 9. Наверняка всё улетело за долги.
+2
0
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На чем Краснодар заработал 12 млрд руб (120 млн евро)? На трансферах? Не помню такого. Или они землю какую-нибудь, принадлежащую клубу, продали под застройку?..
футболки Кордобы))
+2
0
+2
Галицкий снова как бы невзначай показывает, кто тут бизнесмен, а кто тупо пилит
+2
0
+2
Ответ Cearvm
Даже страшно переводить в доллары, можно испугаться. По сути половина прибыли Краснодара уже сгорела на трансфере Алонсо, который уходит за бесценок. Про остальные клубы даже говорить неудобно. А ведь это до налогов!
Половина прибыли? Алонсо купили за 60 лямов? У вас проблемы с математикой
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На чем Краснодар заработал 12 млрд руб (120 млн евро)? На трансферах? Не помню такого. Или они землю какую-нибудь, принадлежащую клубу, продали под застройку?..
Может экономия на перелетах? На поездах и автобусах преодолевали. На некоторые матчи с минвод летали.
+3
-2
+1
Ответ bellyashe
кто там позор рос.футбола? те, кто получают прибыль в 2 миллиарда и выигрывают чемпионат или те, кто в минусе на миллиард и болтается в районе 5-6 места?)
значит так подают отчётность. зениту не откуда взять прибыль намного больше чем у конкурентов в РПЛ. без еврокубков, продаж на внешний рынок и тд.
+1
0
+1
Гигантская прибыль у Краснодара! Раз так красавцы, что смогли заработать!
+1
0
+1
У ЦСКА и не может быть прибыли, пока долги за стадион не выплатим.
+1
0
+1
Кто то может расшифровать размер ПРИБЫЛИ в 12 миллиардов ?
+1
0
+1
Сочи?
+1
0
+1
Ответ bellyashe
кто там позор рос.футбола? те, кто получают прибыль в 2 миллиарда и выигрывают чемпионат или те, кто в минусе на миллиард и болтается в районе 5-6 места?)
Конечно, Зенит позорники
0
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Ответ Василиус
Ахахах а спартачи ещё на Зенит кричат за деньги)))
От Газпрома получать десятки миллиардов и называть это чистой прибылью много ума не надо
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Неужели Сочи и в лучшей лиге будут такие денжищи зарабатывать?!😂
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Ответ Василиус
Спартак от Лукойла миллиарды получает и всё равно в минусе, лол
Ты сначала разберись почему и из чего складываются эти плюсы/минусы.
Газпром дал - 17, Зенит потратил - 16. Супер Зенит - 1 заработал.
Лукойл дал 8 - Спартак потратил 9. Фуууу - какой плохой Спартак - минус 1.
А по-факту одни потратили 16, а вторые 9, но плохой Спартак)
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Даже страшно переводить в доллары, можно испугаться. По сути половина прибыли Краснодара уже сгорела на трансфере Алонсо, который уходит за бесценок. Про остальные клубы даже говорить неудобно. А ведь это до налогов!
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Вообще ничего не значащие цифры.
Потому как Лукойл, Газпром и его дочки, РЖД, ВТБ - дают каждый n-ную сумму и это идет в доходы. А убытки это з/п, трансферы и так далее. Газпром дал 15 условно, Зенит на билетах и так далее заработал 3 условно. А потратили - 16. 2 записали в плюс.
Лукой дал - 8, Спартак заработал 3, а потратил - 12, пишем 1 в минус.
Вот и получаем.
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Ответ Хызыр
Может экономия на перелетах? На поездах и автобусах преодолевали. На некоторые матчи с минвод летали.
Экономия на перелётах ? Раньше они самолёт на команду фрахтовали что ли?
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Ответ Лурц
А вот это уже Галицкому нужно задать вопрос. Он очень грамотный предприниматель и как он уже неоднократно заявлял, хочет после себя оставить клуб, который будет приносить прибыль. И как мы все видим, его схема работает.
Пока нет детального отчета на чем именно такая прибыль основана, это больше похоже на нарисованную цифру
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Ответ Юрий Король
У ЦСКА и не может быть прибыли, пока долги за стадион не выплатим.
А вот тут уже с платежами посчитано?
Если нет, то страшно представить положение клуба.
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Ответ Юрий Король
Осенью продали игроков на 19 млн, купили на 9. Наверняка всё улетело за долги.
Спасибо за объяснение!
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Ответ Юрий Король
У ЦСКА и не может быть прибыли, пока долги за стадион не выплатим.
а какие долги у ЦСКА за стадион?
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Ответ CaSpeR-13
а какие долги у ЦСКА за стадион?
Тайна, покрытая мраком. Но столько, что хватило клуб отобрать у Леонорыча. А приметой, что расплатились, будет замена вывески Вэб Арена, на Стадион ЦСКА.
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