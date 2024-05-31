У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

«Краснодар» обошел «Зенит» и стал лучшим клубом РПЛ по прибыли в 2023 году.

«Краснодар» возглавил рейтинг с показателем чистой прибыли до налогообложения в 11,965 млрд рублей, сообщил РФС в отчете о финансах клубов Мир РПЛ.

На втором месте расположился «Зенит» – 2,006 млрд рублей. Третий – «Сочи» с результатом 1,276 млрд рублей.

Худшие результаты у «Спартака» (убыток в размере 1,27 млрд рублей) и ЦСКА – убыток 1,523 млрд рублей.

Показатели чистой прибыли/убытка клубов РПЛ до налогов за 2023 год (млн. руб)

1. «Краснодар» – 11 965,2

2. «Зенит» – 2 006,5

3. «Сочи» – 1 276,7

4. «Динамо» – 635,6

5. «Ростов» – 473,2

6. «Ахмат» – 321,2

7. «Крылья Советов» – 284,5

8. «Факел» – 194,2

9. «Балтика» – 111,2

10. «Оренбург» – 22,1

11. «Рубин» – минус 287,5

12. «Пари НН» – минус 323,5

13. «Локомотив» – минус 439,1

14. «Урал» – минус 582,5

15. «Спартак» – минус 1 270,4

16. ЦСКА – минус 1 523,8.