«Подумал, что все кончено». Льюис Хэмилтон – о том, как чуть не утонул во время серфинга

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон вспомнил о случае, когда чуть не погиб.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что занимаясь серфингом на Гавайях чуть не утонул в один из моментов, решив выплыть в океан при слишком сильных волнах.

«Самый опасный момент случился, когда я был на Гавайях с Келли Слейтером [легенда серфинга]. Волны были высотой футов в 20 [приблизительно 6 метров], и Келли говорил мне: «Нет, ты ни за что туда не поплывешь, ты сумасшедший». А я все-таки начал грести и меня в итоге засосало в так называемую зону поражения. Меня затянуло в нее, я обернулся – и увидел, что на меня идут четыре больших волны. И в этот момент я подумал: «Ну вот и все. Все кончено».

Я бросил доску, нырнул вниз, ухватился за риф и услышал, как позади меня разбилась волна. Мою доску сломало пополам. Я поднялся на поверхность, глотая ртом воздух, и тут пришла следующая волна. Я снова нырнул и снова ухватился за риф. Потом пришла еще волна, так что мне пришлось делать так трижды. Я все-таки поднялся на поверхность, хотя у меня почти закончился воздух. Я правда чуть не утонул, но мне все-таки удалось оттуда выплыть. Но после этого я подумал: «Да уж, этим серферам и правда стоит отдать должное», – рассказал Хэмилтон.

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8 комментариев
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Вот это у человека самообладание, в такой ситуации не поддался панике, а выбрался во многом благодаря своим четким действиям
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Льюис, кстати, неплохо серфит. Но всегда поражало, как он находит в себе мотивацию заниматься экстримом каждый отпуск.
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Нц вот молодчик а некоторые и на велике катвтся неумеют
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Келли Слейтер это мужчина, можно было бы погуглить перед тем как опубликовывать новость.

Повезло Хэмилтону, осталось ещё в горах на лыжах не кататься, а то мало ли что. Второго 7кратного чемпиона терять не хочется.
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В очередной раз превозмог, зачет
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Блин, заголовок напугал 😊 Серф классно, но Льюха нам ещё на гонках нужен, так что без фанатизма надо)
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Как бы я не относился к победам превозмогателя, такого конца никому не пожелаешь. Было бы очень грустно. Все же не хватает им риска и вызова, отсюда все эти проблемы.
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Ответ Mittermeyer
Келли Слейтер это мужчина, можно было бы погуглить перед тем как опубликовывать новость. Повезло Хэмилтону, осталось ещё в горах на лыжах не кататься, а то мало ли что. Второго 7кратного чемпиона терять не хочется.
насчёт лыж - первый семикратный на довольно простом участке упал, там экстрима не было, просто несчастный случай.
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