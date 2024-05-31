«Подумал, что все кончено». Льюис Хэмилтон – о том, как чуть не утонул во время серфинга

Хэмилтон вспомнил о случае, когда чуть не погиб.

Пилот « » рассказал, что занимаясь серфингом на Гавайях чуть не утонул в один из моментов, решив выплыть в океан при слишком сильных волнах.

«Самый опасный момент случился, когда я был на Гавайях с Келли Слейтером [легенда серфинга]. Волны были высотой футов в 20 [приблизительно 6 метров], и Келли говорил мне: «Нет, ты ни за что туда не поплывешь, ты сумасшедший». А я все-таки начал грести и меня в итоге засосало в так называемую зону поражения. Меня затянуло в нее, я обернулся – и увидел, что на меня идут четыре больших волны. И в этот момент я подумал: «Ну вот и все. Все кончено».

Я бросил доску, нырнул вниз, ухватился за риф и услышал, как позади меня разбилась волна. Мою доску сломало пополам. Я поднялся на поверхность, глотая ртом воздух, и тут пришла следующая волна. Я снова нырнул и снова ухватился за риф. Потом пришла еще волна, так что мне пришлось делать так трижды. Я все-таки поднялся на поверхность, хотя у меня почти закончился воздух. Я правда чуть не утонул, но мне все-таки удалось оттуда выплыть. Но после этого я подумал: «Да уж, этим серферам и правда стоит отдать должное», – рассказал .

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