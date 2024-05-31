«Каждому овощу свое время». Медведев о выкупе Изидора у «Локомотива»

Александр Медведев ответил на вопрос о выкупе Вильзона Изидора у «Локомотива».

– «Зенит» выкупил контракт Вильсона Изидора у « »?

– Каждому овощу свое время, – ответил председатель правления «Зенита».

Напомним, французский нападающий присоединился к клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды прошлым летом. Несколько дней назад он сообщил, что подписал постоянный контракт с «Зенитом» сроком на два года. За выкуп петербуржцы должны «Локомотиву» 4 млн евро.

В завершившемся сезоне Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Его статистика доступна здесь.

Изидор подписал контракт с «Зенитом» на 2 года: «Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!»