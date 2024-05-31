«Каждому овощу свое время». Медведев о выкупе Изидора у «Локомотива»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вильзон Изидор Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев ответил на вопрос о выкупе Вильзона Изидора у «Локомотива».

– «Зенит» выкупил контракт Вильсона Изидора у «Локомотива»?

– Каждому овощу свое время, – ответил председатель правления «Зенита». 

Напомним, французский нападающий присоединился к клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды прошлым летом. Несколько дней назад он сообщил, что подписал постоянный контракт с «Зенитом» сроком на два года. За выкуп петербуржцы должны «Локомотиву» 4 млн евро.

В завершившемся сезоне Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Его статистика доступна здесь.

Изидор подписал контракт с «Зенитом» на 2 года: «Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом!»

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31 комментарий
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И не добавить же 😃😃😃
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Как точно он охарактеризовал игру Изидора за Зенит
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Баклажан.))
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Это он про он про Семака? 🤣
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"Чтоб на попе не было прыщей, нужно кушать больше овощей"
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Ответ Павел Назаров
И не добавить же 😃😃😃
А кого ещё должны покупать вегану?
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Спортс, нужен был заголовок "Медведев назвал Изидора овощем"
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Ответ Владислав88
Это он про он про Семака? 🤣
Про тебя.
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Ответ schwein
"Чтоб на попе не было прыщей, нужно кушать больше овощей"
Жизненный девиз Семака 😄
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Ответ Чебурашка от Гены
Баклажан.))
а теперь давайте с эфиопским футболистом))
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Расизм
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Винисиуса на него нет, это так про негра сказать.
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ну не знаю...
если пройтись по составу Зенита... налицо явное предпочтение овощам всего одного вида
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Судя по всему Александр Иваныч любит народный фольклор. Но последнее время особенно проскакивает. Как Круглый из "Брата"..будь скромней - получишь контракт пожирней)
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Так вот, зачем он Семаку. Овощей мало в Питере
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«Всякий день с овощами, да не всякий день со щами»
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Тут Медведев прям в яблочко попал.
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Изидор постепенно стал Изибором
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Ещё в народе говорят "Не вырастишь овощей - не сваришь и щей"
Изидор созрел в Зените...
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А зачем выкупать этого овоща?
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Это фраза хорошо подходит и про игровое время каждого игрока из сосотва. Семаку пригодится
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