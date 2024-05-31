Ролан Гаррос. 3-й круг. Самсонова встретится с Коччаретто, Потапова – с Синюй, Швентек – с Бузковой, Гауфф – с Ястремской

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

Людмила Самсонова сыграет с Элизабеттой Коччаретто во 2-м круге «Ролан Гаррос».

Анастасия Потапова встретится с Ван Синюй.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия) Элизабетта Коччаретто (Италия)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Анастасия Потапова (Россия) Ван Синюй (Китай)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Мари Бузкова (Чехия)
Дата проведения
31 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Коко Гауфф (США) Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
31 мая, 13.00
Онлайн матча

 

Клое Паке (Франция) Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Лейла Фернандес (Канада) Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
31 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Ольга Данилович (Сербия) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Клара Таусон (Дания) София Кенин (США)
Дата проведения
31 мая, 14.00
Онлайн матча
3 комментария
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Сегодня у нашей Игуси день рождения, ей исполнилось 23 года.
🎂
+2
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+2
В списке женских матчей первым почему-то стоит игра Руусувуори с Хачановым.))
+1
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Ответ Вегетарианец_
В списке женских матчей первым почему-то стоит игра Руусувуори с Хачановым.))
После вчерашнего слива Карену только в WTA теперь играть)
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+1
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