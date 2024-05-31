Ролан Гаррос. 3-й круг. Самсонова встретится с Коччаретто, Потапова – с Синюй, Швентек – с Бузковой, Гауфф – с Ястремской
Людмила Самсонова сыграет с Элизабеттой Коччаретто во 2-м круге «Ролан Гаррос».
Анастасия Потапова встретится с Ван Синюй.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Третий круг
- Дата проведения
- 31 мая, 12.00
- Дата проведения
- 31 мая, 13.30
- Дата проведения
- 31 мая, 16.30
- Дата проведения
- 31 мая, 13.00
- Дата проведения
- 31 мая, 13.30
- Дата проведения
- 31 мая, 15.30
- Дата проведения
- 31 мая, 12.00
- Дата проведения
- 31 мая, 14.00
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