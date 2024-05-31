«Зенит» получил 14,59 млрд рублей от спонсоров в 2023-м – больше всех в РПЛ. «Спартак» на 2-м месте – 6,76 млрд

«Зенит» получил больше 14,5 млрд рублей от спонсоров в 2023 году.

Согласно данным отчета РФС, клуб из Санкт-Петербурга получил 14,59 млрд рублей коммерческих доходов и возглавил рейтинг клубов Мир РПЛ по этому показателю за прошлый год.

На втором месте расположился «Спартак» – 6,75 млрд. Третий – «Локомотив» с результатом 6,51 млрд рублей.

Наименьший результат у «Ахмата» с доходом в размере 27,4 млн рублей и «Пари НН» – 68,8 млн.

Коммерческие доходы клубов РПЛ за 2023 год:

1. «Зенит» – 14,592 млрд рублей

2. «Спартак» – 6,757 млрд

3. «Локомотив» – 6,511 млрд

4. «Динамо» – 6,458 млрд

5. ЦСКА – 2,92 млрд

6. «Краснодар» – 2,529 млрд

7. «Сочи» – 2,134 млрд

8. «Рубин» – 1,906 млрд

9. «Оренбург» – 1,7 млрд

10. «Ростов» – 1,568 млрд

11. «Урал» – 700,1 млн

12. «Балтика» – 491,2 млн

13. «Крылья Советов» – 410,7 млн

14. «Факел» – 238,9 млн

15. «Пари НН» – 68,8 млн

16. «Ахмат» – 27,4 млн.

У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам

«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й