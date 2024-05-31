«Зенит» получил 14,59 млрд рублей от спонсоров в 2023-м – больше всех в РПЛ. «Спартак» на 2-м месте – 6,76 млрд
«Зенит» получил больше 14,5 млрд рублей от спонсоров в 2023 году.
Согласно данным отчета РФС, клуб из Санкт-Петербурга получил 14,59 млрд рублей коммерческих доходов и возглавил рейтинг клубов Мир РПЛ по этому показателю за прошлый год.
На втором месте расположился «Спартак» – 6,75 млрд. Третий – «Локомотив» с результатом 6,51 млрд рублей.
Наименьший результат у «Ахмата» с доходом в размере 27,4 млн рублей и «Пари НН» – 68,8 млн.
Коммерческие доходы клубов РПЛ за 2023 год:
1. «Зенит» – 14,592 млрд рублей
2. «Спартак» – 6,757 млрд
3. «Локомотив» – 6,511 млрд
4. «Динамо» – 6,458 млрд
5. ЦСКА – 2,92 млрд
6. «Краснодар» – 2,529 млрд
7. «Сочи» – 2,134 млрд
8. «Рубин» – 1,906 млрд
9. «Оренбург» – 1,7 млрд
10. «Ростов» – 1,568 млрд
11. «Урал» – 700,1 млн
12. «Балтика» – 491,2 млн
13. «Крылья Советов» – 410,7 млн
14. «Факел» – 238,9 млн
15. «Пари НН» – 68,8 млн
16. «Ахмат» – 27,4 млн.
У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд
«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам
«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й
Газпром, ГазпромНефть, ГазпромБанк, СоГАЗ, G-Drive…
Мифология
У Зенита на 60% больше.
Как еще язык поворачивается эту чушь про недалеки говорить.