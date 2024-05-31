«Зенит» получил 14,59 млрд рублей от спонсоров в 2023-м – больше всех в РПЛ. «Спартак» на 2-м месте – 6,76 млрд

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи деньги Футбол

«Зенит» получил больше 14,5 млрд рублей от спонсоров в 2023 году.

Согласно данным отчета РФС, клуб из Санкт-Петербурга получил 14,59 млрд рублей коммерческих доходов и возглавил рейтинг клубов Мир РПЛ по этому показателю за прошлый год.

На втором месте расположился «Спартак» – 6,75 млрд. Третий – «Локомотив» с результатом 6,51 млрд рублей.

Наименьший результат у «Ахмата» с доходом в размере 27,4 млн рублей и «Пари НН» – 68,8 млн.

Коммерческие доходы клубов РПЛ за 2023 год:

1. «Зенит» – 14,592 млрд рублей

2. «Спартак» – 6,757 млрд

3. «Локомотив» – 6,511 млрд

4. «Динамо» – 6,458 млрд

5. ЦСКА – 2,92 млрд

6. «Краснодар» – 2,529 млрд

7. «Сочи» – 2,134 млрд

8. «Рубин» – 1,906 млрд

9. «Оренбург» – 1,7 млрд

10. «Ростов» – 1,568 млрд

11. «Урал» – 700,1 млн

12. «Балтика» – 491,2 млн

13. «Крылья Советов» – 410,7 млн

14. «Факел» – 238,9 млн

15. «Пари НН» – 68,8 млн

16. «Ахмат» – 27,4 млн.

У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам

«Спартак» – лучший в РПЛ по доходам в дни матчей в 2023-м (1,76 млрд рублей). «Зенит» – 2-й, «Краснодар» – 3-й

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69 комментариев
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Ответ football.in.kg
14 млрд от скольки спонсоров? Это тоже имеет значение. Если бОльшая часть от одного "монопольного" спонсора, то как бы атас
Спонсоров много:
Газпром, ГазпромНефть, ГазпромБанк, СоГАЗ, G-Drive…
+74
-9
+65
Мечты сбываются. Газ не могу без взятки провести. Вернее, даже со взяткой не проведешь
+65
-24
+41
14 млрд от скольки спонсоров? Это тоже имеет значение. Если бОльшая часть от одного "монопольного" спонсора, то как бы атас
+46
-7
+39
позор российского футбола
+47
-17
+30
Спонсор Зенита -все тот же Газпром и его дочки ?
+28
-3
+25
Ответ snolentinque
Спонсоров много: Газпром, ГазпромНефть, ГазпромБанк, СоГАЗ, G-Drive…
Озеро (кооператив)
+27
-5
+22
Ведь всё-таки, это наш общий газ, а мечты сбываются только у Вас! (с)
+28
-10
+18
Зенит позор российского футбола!!!
+33
-16
+17
И как тут можно говорить о "рынок порешает" и "честной конкуренции"?
Мифология
+21
-4
+17
На шарфиках заработали!
+19
-4
+15
14,592 млрд рублей на футбик! я в шоке
+10
-1
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Спонсор Зенита -все тот же Газпром и его дочки ?
И сыночки! :)
+9
-1
+8
а помните сказки зенита о существовании с денег ЛЧ, бугагага топ клубы с ковида очухаться не могут, а тут у нас топ менеджмент на шарфиках вывозит, у всех равные условия как любят говорить болелы зенита, что ж вы остальные клаудиньо за 5 лямов не можете купить
+14
-6
+8
Че не 30 газпром нарисовал
+16
-10
+6
Ответ sd4fmwrvz8
Зенит позор российского футбола!!!
👍👍👍
+7
-1
+6
Ответ Причёска Бэйла
Мегафон, вайлдберрис, винлайн тебе о чем-нибудь говорят?
И каков их вклад?
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Спонсор Зенита -все тот же Газпром и его дочки ?
вся его родня)
+5
0
+5
Как обычно Спортс ради хайпа немножко все переврал и коммерческие доходы в заголовке и лиде назвал спонсорскими выплатами, а читателям и без разницы.
+7
-3
+4
Зенит позор российского футбола
+9
-5
+4
Ответ DiMaXFCZP
А у ЦСКА тогда какие?) Какие достижения, такие и спонсорские контракты. А если у клубов нет медийки, то нет и контрактов. Я о Локо узнаю, только когда Дзюба в очередной раз что то сотворит.
А какая у Зенита медийка? Как Медведев Клаудиньо наставляет, что со Спартаком нужно сделать? Это? Не прикидывайтесь. Всем понятно, что там за спонсор.
+10
-6
+4
Ответ DiMaXFCZP
Медийка точно лучше, чем у любого московского клуба. Если что, Бюджеты Спартака и Зенита не далеки друг от друга. Только Зенит 6 лет чемпион и получает хорошие бонусы за чемпионство, а Спартак чемпион в нытье каждый год. ЦСКА сдулся уже года так три, как и Локо. Только Динамо чутка пошумело в конце сезона.
Не далеки друг от друга.
У Зенита на 60% больше.
Как еще язык поворачивается эту чушь про недалеки говорить.
+5
-1
+4
Догадываюсь какие это спонсоры,газтюменьпром,газнефть нижнекамск,ао газовые турбины,газпроминвестхолдинг,газпромтрубинвест
+8
-5
+3
Спартак, Локо и Динамо получили соразмерные спонсорские доходы. А у Зенита доходы гипертрофированные.
+10
-7
+3
Ахмат прям сироты...
+3
0
+3
Ответ Can
14,592 млрд рублей на футбик! я в шоке
Ну Вы там держитесь!
+2
0
+2
Ответ Иосиф Сталин
На шарфиках заработали!
Особенно зенит, аж до неприличия. :)
+4
-2
+2
Ответ трахтенберг месть коней
позор российского футбола
спартак 🤣
+9
-7
+2
Ответ Причёска Бэйла
Мегафон, вайлдберрис, винлайн тебе о чем-нибудь говорят?
Нет
+5
-3
+2
Ответ football.in.kg
14 млрд от скольки спонсоров? Это тоже имеет значение. Если бОльшая часть от одного "монопольного" спонсора, то как бы атас
и еще 1,7 лярда для Оренбурга
+2
-1
+1
Ответ snolentinque
Спонсоров много: Газпром, ГазпромНефть, ГазпромБанк, СоГАЗ, G-Drive…
По сути одно и тоже. карман один.
+1
0
+1
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