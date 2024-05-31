Уехавшие из России в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде-2024
Фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не выступят на ОИ-2024.
В начале года стало известно, что спортсмены, ранее представлявшие Россию, начали ускоренную процедуру получения гражданства США. Несмотря на это, они не вошли в сборную на Олимпийские игры-2024 в Париже.
«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сообщили в Федерации фехтования США.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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