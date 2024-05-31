Уехавшие из России в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде-2024

Теги шпага сабля сборная США сборная США жен Париж-2024 Сергей Бида Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не выступят на ОИ-2024.

В начале года стало известно, что спортсмены, ранее представлявшие Россию, начали ускоренную процедуру получения гражданства США. Несмотря на это, они не вошли в сборную на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», – сообщили в Федерации фехтования США.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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25 комментариев
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Лоханулись
+21
-10
+11
вот это облом. они то надеялись и 30 монеток получить и на ои попасть а во оно как вышло... как проститутки все ими пользуются но ни кто не жениться
+15
-5
+10
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
В случае Кости это может быть история на следующий олимпийский цикл, тем более, что ему 26 исполнится только в этом году
+10
-2
+8
Константин Лоханов - это же бывший зять Позднякова ?
+8
-1
+7
предателей нигде не любят. поделом
+15
-8
+7
Ответ Potapson
Лоханулись
Вот Бида
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Константин Лоханов - это же бывший зять Позднякова ?
да
+5
0
+5
поделом предателям!
+8
-6
+2
No money, no glory
+3
-1
+2
Коллаборацию обнесли бггг...
+2
-1
+1
Ответ Добрый Андрей
Ну мало ли что бы ты не стал, можно подумать, кому-то интересно твое мнение. Сколько бы не торжествовали сейчас, не отправят его обратно - это уже политический вопрос. И гражданство он получит точно, а потом, увы, другие ребята также сбегут, а вот вы скорее всего останетесь здесь. Кстати, помимо олимпиады есть и другие соревнования в следующие четыре года.
Бегут крысы с корабля.
+2
-1
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ирония судьбы...
+1
-1
0
Предателей везде не любят. Это людишки второго сорта!
+2
-2
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сколько злорадства в комментах.
тем не менее, и жить будут в свободной стране с возможностями, и в любых других соревнованиях могут участвовать.
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так свои тоже дома сидеть будут, чего вы радуетесь
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Поснимали в пропагандистских роликах и обламали, поделом.
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Что с лицом предатели ?
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В натуре Лоханов
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Ответ Potapson
Лоханулись
не то слово...
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Ой, бида...
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