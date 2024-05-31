Уехавшие из России в США фехтовальщики Лоханов и Бида не выступят на Олимпиаде-2024

Фехтовальщики Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида не выступят на ОИ-2024.

В начале года стало известно, что спортсмены, ранее представлявшие Россию, начали ускоренную процедуру получения гражданства США. Несмотря на это, они не вошли в сборную на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в », – сообщили в Федерации фехтования США.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

«Не люблю малиновый фраппе, и самоката у меня никогда не было». Бывший зять босса ОКР наконец заговорил – из Америки