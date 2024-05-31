Ротенберг выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов. СКА – 1-й с 1370 очками и 642 победами в 930 играх

Роман Ротенберг выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов.

В опубликованной тренером СКА таблице клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место с 1370 очками и 642 победами в 930 играх.

Второе место занимает ЦСКА (1278 очков), третье – «Ак Барс» (1261).

«Турнирная таблица КХЛ за все 16 сезонов», – подписал публикацию главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 СКА занял второе место в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф клуб уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде.