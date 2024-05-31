Ротенберг выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов. СКА – 1-й с 1370 очками и 642 победами в 930 играх

Теги Ак Барс ЦСКА СКА рейтинги КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выложил турнирную таблицу КХЛ за 16 сезонов.

В опубликованной тренером СКА таблице клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место с 1370 очками и 642 победами в 930 играх.

Второе место занимает ЦСКА (1278 очков), третье – «Ак Барс» (1261).

«Турнирная таблица КХЛ за все 16 сезонов», – подписал публикацию главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата-2023/24 СКА занял второе место в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф клуб уступил «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ей богу как капризный ребёнок себя ведёт
+27
-1
+26
Крик подобен грому: - Дайте людям Рому! 😂
+19
0
+19
Вручите ему уже какой-нибудь кубок за это, пусть порадуется 😆
+16
-1
+15
Сколько же у него свободного времени всё выкладывать. Ерундой занимается какой-то. Взрослый мужик
+6
0
+6
рука/лицо..
+5
-1
+4
Ответ dmitrii zukov
Сколько же у него свободного времени всё выкладывать. Ерундой занимается какой-то. Взрослый мужик
Так сезон закончился, время на отдых появилось.
+4
-1
+3
Ответ nikki_on
Так сезон закончился, время на отдых появилось.
Он ещё не всех ветеранов скупил, которые чашку брали. Зря отвлекается, там ещё есть работа
+2
0
+2
Это квинтэссенция деятельности Ротенберга. Итог самолюбования, самовнушения, отсутствия публичной самокритики, непринятия сторонней критики, потакания, лизоблюдства некоторых постоянных героев новостей спортса, а апофеоз выдача самому себе многолетних тренерских контрактов и самоназначение на должности. Применимо к большинству господ из административного ресурса, и, пожалуй, всем олигархам.
+3
-1
+2
Ответ Ернур Нурекенов
Ей богу как капризный ребёнок себя ведёт
Как же достали новости об этом ...они не имеют никакого смысла как всегда !
+3
-1
+2
А где "Йокерит", рижане, словаки, чехи ? Было бы интересно глянуть на процент набранных ими очков.
+3
-1
+2
Это вы еще таблицу за все два года суперсерии России-25 не видели!
+4
-2
+2
Врачи давно признали что шизофрения не лечится.
+1
0
+1
Ответ chelmakkol
Да он просто остальным напомнить, если вдруг подзабыли)
О, Ромкин бот вылез)))
+1
0
+1
Когда собаке нечего делать - она лuжет себе яйца
+1
0
+1
"А в попугаях-то я гораздо длиннее!"
+1
0
+1
Нашел чем гордиться, трофеев выиграть не может.
Да плевать всем на регулярку, все решается в плей-офф, клоун-дилентант.
+1
0
+1
Мамамия, он ещё и в Экселе умеет работать, на все руки мастер...
+1
0
+1
Дали ребёнку игрушку.🤦‍♂️ Напыщенный индюк.
0
0
0
Ответ nikki_on
Так сезон закончился, время на отдых появилось.
как, разве он не должен смотреть видео матчей за 1990й год?)
0
0
0
Ответ dmitrii zukov
Он ещё не всех ветеранов скупил, которые чашку брали. Зря отвлекается, там ещё есть работа
Да все и не нужны. Мне кажется достаточно тех, что уже подписали.
+1
-1
0
И чего??? Полегчало Ромка ???🤣
+1
-1
0
Самодур
+1
-1
0
Ответ Nosikedy
Это квинтэссенция деятельности Ротенберга. Итог самолюбования, самовнушения, отсутствия публичной самокритики, непринятия сторонней критики, потакания, лизоблюдства некоторых постоянных героев новостей спортса, а апофеоз выдача самому себе многолетних тренерских контрактов и самоназначение на должности. Применимо к большинству господ из административного ресурса, и, пожалуй, всем олигархам.
Да по фик)) Пусть выкладывает. Все равно не выиграют. КГ.)
0
0
0
Когда собаке нечего делать - она лижет яйца.
Когда Роме нечего делать - он делает посты о собственном величии. Тоже неплохо.
+2
-2
0
Ответ Омичёв
Вручите ему уже какой-нибудь кубок за это, пусть порадуется 😆
Вручить ему кубок лучшего тренера за всю историю советского и российского хоккея и пусть радуется! Но дело в том, что он это примет за чистую монету и будет говорить спасибо, что так цените меня! Чувак живёт в своей реальности, а там нет простых и адекватных людей!!👌
0
0
0
Ответ chelmakkol
Может вручат и не какой-нибудь а КГ. В конце следующего сезона посмотрим.
Для КГ нужно научиться не проигрывать Автомобилисту 0:4 в серии
+2
-2
0
Ответ Tony Norkin
Как же достали новости об этом ...они не имеют никакого смысла как всегда !
А зачем читаешь, да ещё и комментишь? Никто же не заставляет.
+2
-2
0
А сколько кубков Гагарина выиграли?)))) Там на каком месте СКА?
0
0
0
Ответ Ернур Нурекенов
Ей богу как капризный ребёнок себя ведёт
Он и так ребенок, в теле взрослого
+1
-1
0
Где колонка с кубками?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий