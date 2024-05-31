«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам

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Появились данные по операционным доходам/расходам клубов РПЛ за 2023 год.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Мир РПЛ за 2023 год.

Наибольшие операционные расходы зафиксированы у «Зенита» – 15,9 миллиарда рублей.

Наибольшая операционные доходы у «Краснодара» – 7,7 миллиардов рублей.

В операционные расходы и доходы не входят результаты трансферной активности и прочей неоперационной деятельности (то есть не относящейся к спорту). Из-за этого показатели чистой прибыли клубов до налогообложения не равны разнице между операционными расходами и доходами.

Полный список клубов РПЛ по операционным расходам и доходам (клубы ранжированы по расходам от большего к меньшему. Первый показатель – расходы, второй – доходы):

«Зенит» – 15,9 млрд рублей / 17,55 млрд рублей;

«Спартак» – 9,57 / 10,28;

«Динамо» – 8,39 / 8,84;

ЦСКА – 8,35 / 6,94;

«Локомотив» – 6,73 / 7,54;

«Краснодар» – 5,85 / 13,57;

«Рубин» – 3,31 / 2,76;

«Урал» – 2,94 / 2,32;

«Ростов» – 2,8 / 3,71;

«Крылья Советов» – 2,64 / 2,73;

«Сочи» – 2,33 / 3,19;

«Пари НН» – 2,02 / 1,68;

«Оренбург» – 2,01 / 2,46;

«Ахмат» – 1,36 / 1,57;

«Балтика» – 1,33 / 1,46;

«Факел» – 1,04 / 1,25.

«Зенит» лидирует по показателю «Расходы, связанные с реализацией», куда среди прочего входят зарплаты, – 9,125 млрд рублей. Самый низкий показатель у «Факела» – 757 млн.

У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд

21 комментарий
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Если кратко то так: нарисованные доходы и реальные расходы.
+10
-4
+6
Ответ Юрий Кечко
Спартак снова не второй , не соответствуя своим расходам , а всего лишь пятый , как так ? Ведь Зенит выигрывает исключительно из-за бюджета )))
Это другое, не все так однозначно
+6
-3
+3
Спартак снова не второй , не соответствуя своим расходам , а всего лишь пятый , как так ? Ведь Зенит выигрывает исключительно из-за бюджета )))
+10
-9
+1
Получается Краснодар самый эффективный
+2
-2
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Зенит первый по доходам и расходам в 2023-м...
теряешь хватку, спортс...
вообще то это две новости... хорошая и плохая... в зависимости от клубной принадлежности юзеров
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Зенит – первый среди клубов РПЛ и среди пилорам😅
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автор считай внимательно: у Спартака доход 0,71млрд
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Ответ Лирой Дженкинс
Мне кажется, или в Краснодаре себе доходы рисуют? Какие 120 лямов евро плюсом, откуда?
Личные деньги Галицкого
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Ответ Лирой Дженкинс
Которые он просто вкинул в бюджет клуба, что бы лежали?
Содержание академии, инфраструктура, вроде как не входят в эти отчеты, как расходы. Поэтому такая разница
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Ответ Лирой Дженкинс
Да не, тут вроде как раз и указанно, что расходы операционные расходы, как раз обеспечение структуры клуба в них входит
Если строишь стадион, то да, а если очередную базу для академии то нет, также содержание ЖФК не входит в расходы насколько я помню.
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