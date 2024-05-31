«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам
Появились данные по операционным доходам/расходам клубов РПЛ за 2023 год.
РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Мир РПЛ за 2023 год.
Наибольшие операционные расходы зафиксированы у «Зенита» – 15,9 миллиарда рублей.
Наибольшая операционные доходы у «Краснодара» – 7,7 миллиардов рублей.
В операционные расходы и доходы не входят результаты трансферной активности и прочей неоперационной деятельности (то есть не относящейся к спорту). Из-за этого показатели чистой прибыли клубов до налогообложения не равны разнице между операционными расходами и доходами.
Полный список клубов РПЛ по операционным расходам и доходам (клубы ранжированы по расходам от большего к меньшему. Первый показатель – расходы, второй – доходы):
«Зенит» – 15,9 млрд рублей / 17,55 млрд рублей;
«Спартак» – 9,57 / 10,28;
«Динамо» – 8,39 / 8,84;
ЦСКА – 8,35 / 6,94;
«Локомотив» – 6,73 / 7,54;
«Краснодар» – 5,85 / 13,57;
«Рубин» – 3,31 / 2,76;
«Урал» – 2,94 / 2,32;
«Ростов» – 2,8 / 3,71;
«Крылья Советов» – 2,64 / 2,73;
«Сочи» – 2,33 / 3,19;
«Пари НН» – 2,02 / 1,68;
«Оренбург» – 2,01 / 2,46;
«Ахмат» – 1,36 / 1,57;
«Балтика» – 1,33 / 1,46;
«Факел» – 1,04 / 1,25.
«Зенит» лидирует по показателю «Расходы, связанные с реализацией», куда среди прочего входят зарплаты, – 9,125 млрд рублей. Самый низкий показатель у «Факела» – 757 млн.
У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд
теряешь хватку, спортс...
вообще то это две новости... хорошая и плохая... в зависимости от клубной принадлежности юзеров