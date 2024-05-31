«Зенит» – первый среди клубов РПЛ по операционным доходам и расходам в 2023-м. «Краснодар» – 2-й по доходам, «Спартак» – по расходам

Появились данные по операционным доходам/расходам клубов РПЛ за 2023 год.

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов Мир РПЛ за 2023 год.

Наибольшие операционные расходы зафиксированы у «Зенита» – 15,9 миллиарда рублей.

Наибольшая операционные доходы у « » – 7,7 миллиардов рублей.

В операционные расходы и доходы не входят результаты трансферной активности и прочей неоперационной деятельности (то есть не относящейся к спорту). Из-за этого показатели чистой прибыли клубов до налогообложения не равны разнице между операционными расходами и доходами.

Полный список клубов по операционным расходам и доходам (клубы ранжированы по расходам от большего к меньшему. Первый показатель – расходы, второй – доходы):

« » – 15,9 млрд рублей / 17,55 млрд рублей;

« » – 9,57 / 10,28;



« » – 8,39 / 8,84;



ЦСКА – 8,35 / 6,94;



«Локомотив» – 6,73 / 7,54;



«Краснодар» – 5,85 / 13,57;



«Рубин» – 3,31 / 2,76;



«Урал» – 2,94 / 2,32;



«Ростов» – 2,8 / 3,71;



«Крылья Советов» – 2,64 / 2,73;



«Сочи» – 2,33 / 3,19;



«Пари НН» – 2,02 / 1,68;



«Оренбург» – 2,01 / 2,46;



«Ахмат» – 1,36 / 1,57;



«Балтика» – 1,33 / 1,46;



«Факел» – 1,04 / 1,25.

«Зенит» лидирует по показателю «Расходы, связанные с реализацией», куда среди прочего входят зарплаты, – 9,125 млрд рублей. Самый низкий показатель у «Факела» – 757 млн.

У «Краснодара» наибольшая прибыль до налогов в РПЛ в 2023-м – почти 12 млрд рублей, «Зенит» – 2-й, «Сочи» – 3-й. У ЦСКА и «Спартака» убыток больше 1 млрд